Chce byť Fico prezidentom? Kedy budú rušiť Lipšicov úrad nevie, top témou majú byť ceny

Šéf Smeru nemá o prezidentský palác záujem, i keď by ho tam jeho koaličný partner zo Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko rád videl. Novela Trestného zákona, ktorá zahŕňa aj rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) by sa podľa neho mohla dostať na rokovanie parlamentu až budúci rok. Kedy to presne bude však premiér nevie. „Neviem, čo z toho robíte vedu,“ povedal v nedeľu v diskusnej relácii ta3. Prioritu má nateraz rozpočet. Fico napriek plným námestiam ľudí, ktorí so zánikom špeciálnej prokuratúry nesúhlasia, tvrdí, že v regiónoch téma nerezonuje.

Predseda vlády na otázku, či sa chce stať sudcom Ústavného súdu odpovedal odbočkou – o odchode z Úradu vlády neuvažuje. So Smerom chce vyhrať aj nasledujúce parlamentné voľby.

Ak sa predseda Hlasu Peter Pellegriniho rozhodne ísť do súťaže o prezidentský palác, vládny Smer ho podporí. Podľa Fica by bol líder Hlasu dobrou hlavou štátu. Má šéf Smeru záujem o post hlavy štátu? „Kandidovať za prezidenta nepôjdem,“ vyhlásil v nedeľu v relácii ta3 V politike.

V koalícii podľa Fica spory nie sú. Neprekážajú mu ani odlišné názory Andreja Danka. Líder SNS podľa neho politike rozumie a uvedomuje si, že ak opakoval to, čo povie Smer a Hlas, politickú budúcnosť by mal ohrozenú. „Hľadá si svoju originálnu tvár,“ komentoval Danka.

Predseda SNS sa nedávno nepohodol s Hlasom v téme financovania organizácie Globsec. Danko chce zastaviť akékoľvek financovanie spoločnosti, no Pellegrini má na inštitúciu iný pohľad. Fico sa v nedeľu vyjadril, že by chcel peniaze, ktoré majú ísť na konferenciu Globsec nasmerovať na Maticu slovenskú.

Budúcnosť Hlasu v prípade, ak by Pellegrini uspel ako prezidentský kandidát, premiér komentovať nechcel. Smeje sa však na tom, že Smeru a Hlasu pozastavili členstvo v strane európskych socialistov a zopakoval, že niet prirodzenejšej spolupráce ako Smeru a Hlasu. V rámci ľavicového spektra vidí dve malé politické strany, ktoré by v budúcnosti mohli splynúť so Smerom. Ich mená však neprezradil.

Pred výstavbou nových väzníc, ktoré treba odbremeniť, by premiér uprednostnil výstavbu nových nemocníc. V súvislosti s Trestným zákonom považuje za problém „drakonické tresty“. Kedy sa bude rokovať o novele Trestného zákona Fico nevie, no môže to byť aj budúci rok. „Neviem, čo z toho robíte vedu,“ povedal moderátorovi. Odhaduje, že ak by k tomu došlo, parlament môže o návrhu rokovať aj tri týždne. Za súčasť odbornej debaty považuje aj vystúpenia poslancov.

Premiér tvrdí, že počas jeho poslednej návštevy v Bruseli sa ho nik nepýtal na rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a téma nezaujíma ani ľudí v regiónoch, čo mu mali potvrdiť primátori a starostovia na Považí. V rámci celoslovenského meradla však „nezáujem“, ktorý Fico opisuje nezodpovedá realite. Na opozičných protestoch v slovenských mestách, ktoré organizujú Progresívne Slovensko, SaS a KDH sa zúčastnilo naposledy viac ako 15-tisíc ľudí.

Tŕňom v jeho oku sú kajúcnici aj špeciálna prokuratúra. Opozícia je podľa neho presvedčená, že musí zachrániť špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. „Tento úrad má na svedomí obrovské množstvo porušovania ľudských práv,“ tvrdí premiér.

Fico v ta3 kritizoval aj slovenských europoslancov, ktorí podľa jeho slov chcú Slovensku finančne poškodiť. Tvrdí, že Európskej komisii navrhujú, aby Slovensku odobrala eurofondy.

Ambíciou koalície je podľa Fica schváliť štátny rozpočet do 31. decembra. Pripravený je rokovať aj medzi sviatkami. „Jediný, kto môže zabrániť schváleniu rozpočtu, je opozícia,“ vyhlásil. Top témou budú od januára podľa neho ceny potravín.

V reakcii na obštrukcie opozičných poslancov povedal, že ak by v koalícii chceli, rozpravu môžu podľa rokovacieho poriadku zastaviť. Vládna koalícia však podľa neho „nikdy“ neskráti opozícii čas na rozpravu. „Banda naivných detí,“ povedal premiér o opozičných poslancoch.