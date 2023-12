Špecializovaný trestný súd oslobodil Vargu a Alföldiho spod obžaloby za vraždu mafiána Niguta

Obžalovaní mali dnes aj právo posledného slova. „Som nevinný, tvrdím to od začiatku a budem to tvrdiť do konca života. Nikdy som tieto skutky nespáchal,“ uviedol obžalovaný Varga, ktorému prokurátor v záverečnej reči navrhol trest 25 rokov odňatia slobody. „Z úkladnej vraždy som nevinný, ospravedlňujem sa pozostalým,“ povedal obžalovaný Alföldi, pre ktorého prokurátor žiadal trest odňatia slobody na doživotie.

Čítajte viac Našli kosti hľadaného vraha. Patria mafiánovi Nigutovi, potvrdila polícia

Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry jedna objednávka vraždy bola dokonaná zastrelením príslušníka východoslovenského podsvetia Róberta Niguta obžalovaným Alföldim. Inú objednávku úkladnej vraždy predtým práve Nigut nedokonal, keď neúspešne strieľal neďaleko Košíc na podnikateľa Mariána Kakalejčíka. Obidvaja obžalovaní pred súdom vinu popreli. Svedok a poškodený Kakalejčík vo februári na pojednávaní povedal, že neverí, že by si jeho vraždu objednal obžalovaný Varga. Spolupracujúci obvinený František Dora mladší ako svedok hovoril o ukrývaní Niguta a o dohode jeho likvidácie za 30-tisíc eur.

Čítajte viac Dostali doživotie, väzeniu sa vyhli útekom

Skutky sa podľa obžaloby stali v roku 2013 a vzájomne súvisia. V prípade uznania viny hrozili obžalovaným výnimočné tresty 25 rokov až doživotie. Alföldi je už vo výkone trestu odňatia slobody za iné vraždy a bol právoplatne odsúdený na 25 rokov, rovnako je vo väzení aj Varga.

Pozostatky Róberta Niguta polícia vykopala 14. júla 2022 pri obci Dolný Chotár v okrese Galanta. Najvyšší súd SR potvrdil v apríli 2018 Nigutovi doživotný trest za členstvo v zločineckej skupine Róberta Okoličányho a viacero vrážd. Už vtedy bol však nezvestný a konalo sa proti nemu ako proti ušlému, pričom hľadaný bol aj Interpolom. Nigut zmizol v roku 2013 po tom, čo sa mu v lokalite Jahodná pri Košiciach nepodarilo na objednávku zavraždiť podnikateľa z Gelnice.

Z vraždy Niguta obvinili pôvodne štyroch ľudí, okrem Radovana Vargu a Ladislava Alföldiho aj Františka Doru ml. a Juraja Bugára, ktorí spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní.