Infikovaných covidom a chrípkou opäť pribúda. Zdravotníci si veria, ako budú vyzerať sviatky?

Množiace sa ospravedlnenky od kolegov v práci, blížiace sa sviatky a s nimi spojené presuny národa po krajine, ktoré ešte viac prispievajú k výraznému šíreniu chrípky a covidu. O vzostupe výskytu ochorení informujú aj hygienici - s dodatkom, že v najbližších dňoch očakávajú respiračných ochorení ešte viac. Rast počtu chorých by sa mal oslabiť až po sviatkoch.

Hlavný hygienik Ján Mikas o covide v roku 2023 Video

Šírenie respiračných chorôb v Európe potvrdzuje aj fakt, že v utorok mal vycestovať do Nemecka na oficiálnu návštevu tamojšieho kancelára Olafa Scholza premiér Robert Fico (Smer). Cestu musel premiér nakoniec zrušiť, dôvodom bolo, že nemecký kancelár sa podľa správ nakazil covidom.

Údaje z infekčných oddelení ukazujú pretrvávajúci trend, že na lôžkach končia najmä ľudia nad 70 rokov s pridruženými ochoreniami a oslabenou imunitou. Nemocnice sú však podľa informácií Pravdy na vianočných infekčných pacientov pripravené a neočakávajú, že by oddelenia kolabovali, ako to bývalo počas pandemických rokov.

„V súčasnosti síce pozorujeme rastúci výskyt ochorení dýchacích ciest a aj s nimi súvisiace zatváranie škôl a škôlok, čo je v chrípkovej sezóne očakávaný jav, nie je to však v takej intenzite, ako to bolo v rovnakom období minulého roka,“ ozrejmila hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) Daša Račková.

Denník Pravda pripravil najčastejšie otázky o aktuálnej zdravotnej situácii.

Čítajte viac Zlyhal štát počas pandémie? Poslanec Kotlár sľúbil, že preverí 'politické vraždy' a manažment covidu

1. Koľko je aktuálne prípadov chrípky a covidu?

V ostatnom týždni bolo podľa ÚVZ hlásených viac ako 61-tisíc akútnych respiračných ochorení, pričom chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 12,9 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. V Epidemiologickom informačnom systéme bolo minulý týždeň hlásených 1 098 prípadov ochorenia covid. Najviac pacientov bolo vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb.

2. Je covid ako chrípka?

Hlavný hygienik Ján Mikas síce zdôraznil, že pacienti by v prípade covidu mali postupovať podobne ako pri chrípke, no jedným dychom upozornil, že ochorenia aj napriek tomu, že majú podobný priebeh, pochádzajú z iných čeľadí. Chrípka patrí do ochorení čeľade orthomyxoviridae, zatiaľ čo covid cornidovirineae.

3. Kde sa dá zadarmo otestovať?

Od soboty 16. decembra sa zmenil spôsob objednávania na PCR test. Objednať sa naň môžu pacienti cez Národný portál zdravia. PCR testovanie môže záujemca absolvovať len na odporúčanie svojho lekára. Musí mať preto výmenný lístok. O výsledku testovania nedostane informáciu pacient, ale len lekár. Tak sa vraj docieli lepší manažment pacienta ošetrujúcim lekárom. Nebude sa tiež už vydávať ani potvrdenie o absolvovaní tohto testovania, lebo to nevyžaduje žiadna inštitúcia.

Čítajte viac Kancelár Scholz má koronavírus, zrušil stretnutie s Ficom

4. Vrátia sa plošné opatrenia?

Sociálne bubliny a ani nútená karanténa nebudú mať tento rok miesto pri vianočnom stole. Ministerstvo zdravotníctva ani ÚVZ nepredpokladajú v súvislosti s jesennou sezónou zavádzanie plošných opatrení. „Môžu sa však vyskytovať lokálne epidémie, keď budú mať hlavné slovo riaditelia škôl a regionálni hygienici, ktorí prediskutujú možnosti možno uzavretia nejakého kolektívu,“ dodal Mikas.

5. Prečo už nie je potrebné vypínať krajinu?

Hlavný hygienik prízvukuje, že pri hodnotení protipandemických opatrení sa treba pozerať na stav a informácie, ktoré spoločnosť v tom čase mala. „Vtedy ľudia nemali očkovacie látky, neboli chránení a nedá sa porovnávať dnešok so stavom na začiatku pandémie,“ podotkol Mikas. Ildikó Kukanová, generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia na ministerstve zdravotníctva, spresnila, že „zodpovednosť za priebeh ochorenia či za šírenie vírusu prechádza na pacienta“.

6. Kto patrí do rizikových skupín?

„Rizikové skupiny sú starší ľudia nad 60 rokov, ľudia so závažnými chronickými ochoreniami, tehotné ženy, obézni ľudia, klienti sociálnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci a pracovníci v sociálnej starostlivosti, ale aj ľudia, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti,“ vymenoval Mikas. Najväčšia chorobnosť je u detí do jedného roka a potom vo vekovej skupine starších ako 65 rokov. Pri týchto pacientoch je relatívne vysoká chorobnosť končiaca sa hospitalizáciou.

7. Kde sa môžem dať zaočkovať?

Na Národnom portáli zdravia je dostupné aj objednanie sa na očkovanie proti covidu. „Osobám, ktorým nebol ešte pridelený termín, a teda sú v tzv. čakárni, bude zaslaná SMS o nutnosti potvrdenia svojho záujmu a registráciu cez Národný portál zdravia – NPZ. Prípadne môžu títo záujemcovia využiť aj očkovanie bez registrácie,“ vysvetlilo ministerstvo. Podotklo, že po očkovaní Národné centrum zdravotníckych informácií nebude vydávať národný certifikát o vykonanej vakcinácii. Medzinárodné covidové certifikáty boli totiž pred dvoma mesiacmi vypnuté a nedá sa overiť ich platnosť. Zaočkovaný tak dostane len papier, ktorého platnosť sa nedá overiť, no Svetová zdravotnícka organizácia chce zaviesť medzinárodný očkovací preukaz. Slovensko na príprave tzv. WHO brány spolupracuje, no ministerstvo nevedelo odpovedať, kedy bude k dispozícii.

Čítajte viac Britský premiér Sunak sa ospravedlnil rodinám obetí pandémie koronavírusu

8. Čo treba robiť, ak mám podozrenie na covid?

Platí odporúčaná izolácia, nosenie respirátora. Podľa Mikasa nejde tak o ochranu seba, ako svojho okolia. Pacient by sa mal pre istotu aj otestovať, aby lekár vedel v prípade zdravotných komplikácií správne nastaviť liečbu. Povinná izolácia bola zrušená vyhláškou v marci 2023 a ochorenie si aktuálne nevyžaduje ani karanténu úzkych kontaktov.

9. Ako sa lieči covid?

Covid sa v súčasnosti nejako dramaticky nelíši od iných respiračných ochorení. Je potrebné počúvať pokyny lekárov, teda liečiť sa doma v pokoji. Podľa Mikasa je dôležité ochorenie vyliečiť a nestačí ho „rozchodiť“. „Nepredlžujme trvanie ochorenia a zabráňme ďalšiemu šíreniu,“ zdôvodnil. Podotkol, že ak je to možné, mali by infikovaní obmedziť kontakty s blízkymi, s ktorými žijú v jednej domácnosti, pričom dôležité je pravidelné vetranie. V nemocniciach sú k dispozícii aj lieky paxlovid a lagevrio. Tie sú však na predpis a ministerstvo zdravotníctva verejnosť upokojuje, že ich štát má dosť.

10. Budú sa zatvárať školy?

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 50. kalendárnom týždni 2023 hlásené spolu v 97 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 55 materských škôl, 40 základných škôl, jedny jasle a jednu strednú školu v Banskobystrickom kraji. Riaditelia škôl môžu k prerušeniu vyučovania pristúpiť, ak chorobnosť presiahne 20 percent žiakov. Vírus stále v spoločnosti cirkuluje a stále mení svoje vlastnosti a je potrebné sledovať, či nevznikne nejaký variant. „Počas chrípkovej sezóny sa často stretávame s tým, že pre vyšší počet chorých žiakov sa materské, základné či stredné školy na potrebný čas zatvoria,“ skonštatoval Mikas.

11. Sú povolené návštevy v nemocniciach?

Zákaz návštev bol v 50. kalendárnom týždni 2023 hlásený v dvoch zdravotníckych zariadeniach. Išlo o Ľubovniansku nemocnicu n. o. a o FNsP Prešov, v ktorej bol od 4. 10. 2023 vydaný zákaz návštev na lôžkových oddeleniach až do odvolania.

12. Kedy je odporúčané nosiť respirátor?

Ak má človek podozrenie na respiračné ochorenie, v nemocniciach, ambulanciách či lekárňach. Zdravotnícke zariadenia môžu pri zvýšenom počte respiračných ochorení vydať zákaz návštev.

13. Posledné očkovanie som mal vlani. Ochráni ma teraz?

Tvorba ochrannej hladiny protilátok a jej odolnosť je individuálna.