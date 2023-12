Pokrvný brat Matovič Rómov sklamal, viacerí sa vraj pre sľuby o 500-eurovej odmene zadlžili u úžerníkov

Z predvolebných sľubov zostali len dlhy. Avizované 500-eurové odmeny za účasť vo voľbách, ktorými podmieňovalo hnutie Slovensko Igora Matoviča povolebné zastúpenie v koalícii, údajne zavarili množstvu rómskych obyvateľov. Voľby ovládol Smer, z vládnutia OĽaNO nič nebolo, no voliči si návštevy politikov pamätajú a pýtajú sa, kde sú ich peniaze, o ktorých písali na reklamných baneroch. Viacerí sa totiž pre vidinu vysokej odmeny zadlžili u úžerníkov. Aspoň tak to tvrdí Únia Rómov na Slovensku, ktorá síce už podala trestné oznámenie, no presné údaje o tom, o koľko ľudí má ísť alebo odkiaľ sú, poskytnúť nevie. Matovičovci sa zase bránia, že ľudia len nepochopili, ako to mysleli.

Päťstoeurová odmena za účasť vo voľbách bola jedným z ťahúňov predvolebného programu dnes už bývalého OĽaNO. Hnutie Igora Matoviča, ktoré sa po 30. septembri premenovalo na Slovensko, zakotvilo svoj sľub aj v takzvanej Zmluve so Slovenskom. Súčasťou desaťbodového programu, ktorým podmieňovalo vstup do povolebnej koalície, bol tiež štvordňový pracovný týždeň, potraviny za najnižšie ceny, trvalý 200-eurový príspevok na dieťa či hypotekárne prázdniny pre rodiny s deťmi do šesť rokov.

Návrh neuspel v parlamente ani medzi voličmi

Návrh na 500-eurovú odmenu sa dostal ešte mesiace pred voľbami až do parlamentu. Nápad vyhovárali bývalému premiérovi odborníci, ale aj bývalí koaliční partneri. Prvýkrát ho zákonodarcovia odmietli ešte v marci a Matovičovi nevyšiel ani druhý pokus v polovici júna, keď sa návrh nedostal do druhého čítania.

Líder hnutia Slovensko navrhoval, aby štát vyplatil odmenu vo výške 500 eur každému občanovi, ktorý sa zúčastní na predčasných voľbách. Zdôvodňoval to tým, že Slovensku hrozia voľby, na ktoré príde historicky najmenej voličov a opäť sa z neho stane na desaťročia čierna diera Európy. K volebným urnám prišlo napokon v predčasných parlamentných voľbách 68,5 percenta voličov.

Expremiér a bývalý minister financií Matovič navrhoval, aby ministerstvo vnútra vyplatilo odmenu voličom do 90 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov volieb. V prípade predpokladanej účasti troch miliónov ľudí by náklady štátu dosiahli zhruba 1,5 miliardy eur. Pripúšťal síce, že nejde o zanedbateľnú sumu, no argumentoval tým, že v porovnaní „s 30 miliardami eur, o ktoré mali podľa rôznych odhadov pripraviť Slovensko ľudia Roberta Fica a Petra Pellegriniho počas 12 rokov ich vlád, ide len o zhruba päť percent z ich lupu“.

V predvolebných letákoch, ktoré OĽaNO posielalo voličom do schránok, už žltou farbou vyznačovalo vetu, ktorou sa dnes jeho predstavitelia obhajujú. „V našom programe máme stovky návrhov, avšak bez splnenia 10 nižšie uvedených do žiadnej koalície po voľbách nevstúpime,“ zdôrazňovalo v reklame.

Uspel v obciach s rómskou komunitou

Za hlasmi do rómskych osád vyrazili kandidáti s kuchárskou knihou europoslanca Petra Polláka, čakankovou kávou a banermi s textom „Verejný prísľub hnutia OĽaNO 500 € za voľby“. OĽaNO sa však v kampani nezameriavalo len jednosmerne na 500-eurové odmeny, jednou z čiastkových tém hnutia bola aj skrytá pracovná sila v osadách a vzdelávanie rómskych detí.

Rozsiahlu kampaň platformy Pačivale Roma bolo vidno aj na sociálnych sieťach poslanca parlamentu Petra Polláka mladšieho, ktorý Matoviča na Facebooku označil za pokrvného brata Rómov. Z platformy sa napokon do parlamentu prebojovali všetci.

Foto: FB/Peter Pollák jr. Kampaň Pačivale Roma Kampaň Pačivale Roma

Efektivita kampane sa odzrkadlila na výsledkoch parlamentných volieb. OĽaNO skončilo s necelými deviatimi percentami voličských hlasov a uspelo v dvoch zo 79 okresov Slovenska. V okrese Kežmarok zvíťazilo s vyše 11-percentným náskokom na druhý Smer. Darilo sa mu aj v okrese Košice-okolie, kde bolo víťazstvo matovičovcov už tesnejšie. OĽaNO dostalo 18,76 a Smer 18,20 percenta hlasov.

Marketingový plán Matoviča sa prejavil vo všetkých obciach na východe Slovenska, kde sa podľa posledného sčítania obyvateľov hlási k rómskej národnosti viac ako tisíc ľudí. V niektorých obciach ich volilo vyše 90, 80 alebo 70 percent oprávnených voličov.

Osobné stretnutia odplatili poslancom kandidátom napríklad aj voliči v obci Kecerovce (Košice-okolie), kde Obyčajní ľudia získali 86,36 percenta hlasov. Starosta obce Miroslav Galas-Zaufal po voľbách pre Pravdu povedal, že veľkú kampaň OĽaNO v obci nezaznamenal a priebeh volieb bol pokojný.

zväčšiť Foto: Pravda voľby, mapa, okresy Výsledky predčasných parlamentných volieb 2023 v jednotlivých okresoch.

Nezaregistroval ani podnety súvisiace s kupovaním hlasov, čo ho však prekvapilo, bola vysoká volebná účasť. „Toľko ľudí sme nemali, ani keď sa konali miestne voľby. Neviem, čo ľudí motivovalo. Aj v minulosti kandidovali extrémistické strany a účasť nebola taká vysoká. Nemyslím si preto, že u nás ľudia volili zo strachu, aby sa tam extrémisti nedostali,“ uviedol pred časom Galas-Zaufal. Motiváciu skôr videl v prísľube, ktorý dal Igor Matovič všetkým voličom.

Obce, kde OĽaNO vysoko uspelo Kecerovce (Košice – okolie) – 86,36 percent

Červenica (okres Prešov) – 79,20 percent

Košice-Luník IX – 91,02 percent

Lomnička (okres Stará Ľubovňa) – 92,05 percent

Okres Košice – okolie – 18,76 percent

Polícii sa zdali výsledky podozrivé. Preverovala tri podozrenia z možnej volebnej korupcie v rómskych osadách. Práve tie mali súvisieť so sľubovanou 500-eurovou odmenou. „V súčasnosti vedie Národná kriminálna agentúra v súvislosti s volebnou korupciou jedno trestné konanie a taktiež preveruje podozrenia z volebnej korupcie,“ spresnila Pravde hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová s tým, že bližšie informácie nie je možné poskytnúť z dôvodu prebiehajúcich konaní.

Oklamaní Rómovia?

Kauza s 500 eurami neutícha ani dva a pol mesiaca od volieb. Únii Rómov na Slovensku sa údajne ozvalo „množstvo obyvateľov“ rómskych osád s finančnými problémami. Do nepríjemnej situácie sa mali dostať Rómovia, ktorí marketingový ťah OĽaNO pochopili tak, že ak pôjdu voliť, 500 eur dostanú. „Ľudia, ktorí im uverili, si požičali peniaze od úžerníkov a teraz sú vo veľkých osobných problémoch. Matovič a Pollákovci hrubo vedome oklamali a zneužili chudobných Rómov,“ tvrdí predseda únie František Tanko.

Minulý týždeň preto podal spolu s ďalšími predstaviteľmi rómskych organizácií trestné oznámenie na prešovskej krajskej prokuratúre. Tanko sa domnieva, že matovičovci vedeli, že Rómovia nedokážu presne porozumieť ich zavádzajúcim sľubom a vo vidine rýchleho zárobku dostanú ich hlasy. „V tohtoročných voľbách by sa ani nedostal do parlamentu, keby neoklamal svojich rómskych voličov sľubom 500 eur,“ napísala únia v pondelok v stanovisku. Pollákovcov a matovičovcov, ako politikov nazýva, vyzvala buď splniť sľuby, alebo odstúpiť.

Poslanci, na ktorých Tanko ukazuje prstom, sa ozvali až po víkende z osady v Jarovniciach v okrese Sabinov. Tvrdenia únie odmietajú a stoja si za svojím, že žiadne hlasy si pred voľbami nekupovali.

„Rómovia volili nás, lebo my sme pre nich urobili vlastne najviac. Žiadna iná politická strana o týchto ľudí nemá záujem tak, ako má naše hnutie Slovensko, ako má platforma Rómov. Odmietame akúkoľvek korupciu a tí, ktorí tvrdia opak, tak na nich budeme podávať trestné oznámenia, pretože to, čo šíria o nás, je klamstvo a výmysel,“ vyhlásil v pondelok europoslanec Peter Pollák starší.

Podobný scenár vývoja videla aj odborníčka na marketing Simona Bubánová, ktorej sme sa po voľbách pýtali na efekt 500 eur. Na potenciálneho voliča podľa nej všeobecne lepšie zaberá vidina finančnej odmeny než podarúnok, ktorý zje alebo si ho vezme domov. Voličov mohol podľa nej zmýliť baner so žltými číslicami „500 eur“ za voľby. Autor nápadu s tým musel podľa nej počítať.

Poslanec Bužo sa ohradil, že ich nemôžu obviňovať z nevyplácania 500 eur. „Podmienka bola vstup do koalície, vstup do vlády,“ skonštatoval v pondelok s tým, že sa to verejne komunikovalo. Pollák mladší podotkol, že ak má niekto informácie o niekom, „kto by mal rozdávať nejakú úžeru alebo peniaze“, tak mal takýto čin v prvom rade nahlásiť. „Aj neoznámenie takéhoto činu je trestným činom,“ uviedol.

O koľko ľudí má ísť, nie je jasné

Únia Rómov síce tvrdí, že sa na ňu obrátilo „množstvo obyvateľov rómskych osád“, no konečné číslo nezverejnila. Na otázky Pravdy, koľko ľudí a z ktorých obcí ju kontaktovalo, odpovedala vyhýbavo. Tvrdí, že podnety zozbierala z viacerých lokalít, najmä z tých, kde pôsobia starostovia a poslanci s podporou hnutia Slovensko (bývalé OĽaNO). Od úžerníkov si rodiny mali s vidinou povolebnej odmeny napožičiavať stovky eur. „Sú rodiny, ktoré si požičali aj cez 1500 eur, nakoľko mali v domácnosti viacej voličov, a teraz majú problémy so splácaním,“ uviedol pre Pravdu Tanko.

„Boja sa o tom verejne rozprávať, lebo starostovia majú pod palcom aktivačné práce, z ktorých majú ľudia príspevky, a ak by boli verejne proti starostom, tak prídu o túto podporu. Ide o formu vydierania, kedy slabí nemajú možnosť sa brániť,“ vyjadril sa predseda Únie Rómov na Slovensku.

Na stranu Tanka a údajne poškodených obyvateľov osád sa postavil nový rómsky splnomocnene Alexander Daško. Vyjadrenia únie vníma citlivo a súhlasí s tým, že je podozrivé, keď jedna politická strana získala vo voľbách v mnohých rómskych osadách vyše 80 až 90 percent hlasov.

„Mohlo ísť skutočne o zneužitie ťažkej životnej a sociálnej situácie rómskej komunity niektorými osobami. Som za to, aby orgány činné v trestnom konaní tieto podozrenia spravodlivo prešetrili, pretože inak nám vo verejnosti stále bude visieť možnosť manipulácie volebného procesu v roku 2023 v rómskych osadách,“ vyjadril sa Daško. Ako splnomocnenec však do procesov zasahovať nechce.