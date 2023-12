Pellegrini v Ide o pravdu: Nechám opozíciu, nech sa vyrozpráva. Kandidatúru na prezidenta intenzívne zvažujem, už to niečo naznačuje

Na Slovensku podľa Petra Pellegriniho vládne väčší pokoj a menšia nervozita ako to bolo za posledných 3,5 roka počas vlády bývalej koalície. Uviedol to v relácii Ide o pravdu.

V Hlase sme sa rozhodli, že si zoberieme tie najťažšie rezorty, na ktorých „častokrát mnohí politici aj skončili“. Máme ministerstvá, ktoré sú najťažšie, ale najviac ovplyvňujú život bežného človeka alebo život krajiny ako takej, povedal Pellegrini. Chceme ukázať, ako sa má robiť politika, uviedol.

Pellegrini považuje za správne, že ministerstvo vnútra má práve strana Hlas, aby koalícia nebola obviňovaná, že chce niečo zamiesť pod koberec.

“Matej Šutaj Eštok má urobiť presne to, čo sa od ministra vnútra čaká. Upokojiť situáciu v polícii, zabezpečiť, aby polícia robila to, čo má, vyšetrovala všetky trestné činy, chránila občanov, chránila majetok, jednoducho udržiavala pokoj v našich uliciach, ako suverénna krajina aby sme sa bránili aj nelegálnej migrácii a to od prvého dňa pán minister aj robí," uviedol Pellegrini.

Šéf Hlasu a predseda parlamentu pripúšťa, že sa o rozpočte bude rokovať až do Silvestra.

“Opozícia si myslí, že sme všetci spadli z jahody a oni nám budú v pondelok hovoriť to a v stredu to pretočia úplne naopak a že aj tých ľudí vonku obalamutia. Opozícia sa už minulý týždeň rozhodla, že ide extrémnym spôsobom využiť možnosti naťahovať rozpravu ako sa len dá a odďaľovať ten pre nich najhorší zákon o trestnom poriadku a zrušení UŠP až na neviemkedy a začala už pri kompetenčnom zákone. Oni potom síce tvrdia, že to je príliš rýchla procedúra, ale tým svojím spôsobom, ako dlho rokujú, tak nakoniec nebude žiadne skrátené legislatívne (konanie), lebo všetko to trvá dni a sú až stovky vystúpení. Tak som im odkázal, že keď opozícii tak chutí rečniť a chcú sa všetci vyrozprávať… tak im umožním, ak takto chcú pokračovať, aby sme rokovali aj pomedzi sviatky, každý jeden pracovný deň, tak ako všetci občania na Slovensku po Vianociach musia ísť do práce, tak prídu pravdepodobne do práce aj poslanci Národnej rady,” povedal šéf parlamentu. Veď za to sú dobre platení, dodal.

Urobíme všetko preto, aby bol prijatý kompetenčný zákon aj rozpočet, aby štát nezačínal nový rok rozpočtovým provizóriom, ale nebudeme skákať tak, ako bude opozícia pískať, uviedol Pellegrini. Povedal tiež, že sa koalícia prispôsobí taktike opozície a nechá poslancov vyrozprávať sa, ale urobí aj kroky, aby bol rozpočet prijatý, podľa neho najlepšie do Vianoc.

