Chystáte sa v piatok na cesty? Pripravte sa na dopravné peklo

„V porovnaní s bežným pracovným dňom očakávame nárast dopravy na výjazde z hlavného mesta (smer Žilina), na liptovskej D1, na vjazde do Prešova (v smere z Bratislavy) či na diaľnici D2 z Českej republiky, ale aj ťahu R1 v smere do Banskej Bystrice a na ťahu R2 v smere do Lučenca,“ priblížila NDS.

Pokračuje, že na diaľnici D1 v úseku Bratislava – Zlaté piesky – Bernolákovo by mal byť nárast o 33 percent. Na trase Ivachnová – Liptovský Mikuláš očakáva nárast o 43 percent. V úseku D1 Chminianska Nová Ves – Prešov – západ sa má počet áut zvýšiť o 28 percent. Nárast má byť aj hranici s Českom v úseku Kúty o 44 percent. Na diaľnici D3 predpokladajú nárast v úseku Žilina – Žilina – západ o 28 percent. NDS predpokladá nárast o 18 percent na trase R1 Trnava – Vlčkovce – sever a o 30 percent na R2 Mýtna – Lovinobaňa.

„Rovnako treba počítať s nárastom počtu osobných a nákladných áut na diaľniciach aj po sviatkoch, avšak spiatočné cesty si môžu motoristi rozložiť do širšieho časového intervalu. Z tohto dôvodu predpokladáme, že v prvé januárové dni môže byť nárast dopravy na úrovni maximálne 20 percent,“ skonštatovala NDS.

Motoristom je počas vianočného obdobia k dispozícii posádka Diaľničnej patroly. K dispozícii nonstop – 24 hodín denne, sedem dní v týždni a má potrebnú výbavu. „Patrolu si privoláte buď prostredníctvom bezplatného čísla 0800 100 007, alebo ešte jednoduchšie – cez mobilnú aplikáciu ViaRest,“ uviedla NDS.

Vodičov upozornila, že pri jazde diaľnicou treba mať kúpenú elektronickú diaľničnú známku. Jazda po diaľnici bez známky je porušením zákona a môžu dostať pokutu.