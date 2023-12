Dostál: Pellegrini konal v rozpore s rokovacím poriadkom

Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas) konal v rozpore s rokovacím poriadkom. Zároveň nechal Národnú radu, aby vedome porušila právo poslanca predložiť pozmeňujúci návrh a hlasovať o ňom. Upozornil na to poslanec Ondrej Dostál (SaS).

Poslanec Ľubomír Galko (Slovensko) predložil ku konsolidačnému balíčku, ktorým sa upravujú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, pozmeňujúci návrh obsahujúci 230 bodov. Po jeho prednesení v pléne parlamentu navrhol, aby sa o každom bode hlasovalo samostatne. Počas čítania návrhu sa v jednom bode pomýlil, čo podľa Dostála znamená, že o zvyšných 229 bodoch malo plénum hlasovať samostatne.

„Keď sa stane, že v pozmeňujúcom návrhu je viacero bodov a aj sa stane, že poslanec navrhne, aby sa o nich hlasovalo spoločne, ale už je schválený iný pozmeňujúci návrh, ktorý sa vylučuje s niektorými bodmi toho viacbodového návrhu, vyjmú sa body, o ktorých sa už hlasovať nemôže. Spravodajca povie, že o týchto bodoch nemôžeme hlasovať a o tých zvyšných sa hlasuje," vysvetlil Dostál. Koalícia však rozhodla, že sa o žiadnom bode z Galkovho pozmeňujúceho návrhu nebude hlasovať.

K nehlasovaniu o tomto návrhu podávali poslanci námietky a zároveň Dostál vystúpil v rozprave v treťom čítaní ku konsolidačnému balíčku. „Upozornil som predsedu parlamentu, že takéto rozhodnutie môže mať až ústavný rozmer a môže to viesť k tomu, že bude podaný návrh na ústavný súd, lebo je to vážne porušenie rokovacieho poriadku, napriek tomu nechal Pellegrini NR SR hlasovať," uviedol Dostál. Predseda parlamentu sa tak podľa Dostála mohol obrátiť na ústavnoprávny parlamentný výbor, ktorý by k tomu zaujal stanovisko.