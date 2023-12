Protivládne protesty pokračujú. Pridávajú sa ďalšie mestá

Protivládny protest v Bratislave Video

Zhromaždenia zvolávajú opozičné strany PS, SaS a KDH. Hnutie známe ako OĽaNO je kvôli svojmu predsedovi Igorovi Matovičovi v opozičnej izolácii. Môžu za to najmä predchádzajúce spory so SaS, ktoré vyústili nielen do jeho odchodu z funkcie premiéra a potom ministra financií, ale aj k rozpadu bývalej vládnej koalície, čo malo za následok konanie nových volieb.

Dnes na námestiach opozícia namieta najmä rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, hovorí o ohrození právneho štátu. Účasť na všetkých protestoch sa odhaduje na viac ako desaťtisíc ľudí.

Minister vnútra Šutaj Eštok o protestoch, špeciálnej prokuratúre a migrantoch Video

Zatiaľ čo dva týždne dozadu bola demonštrácia len v Bratislave, minulý týždeň sa uskutočnili protesty aj v niekoľkých ďalších väčších mestách naprieč Slovenskom. Na bratislavskom proteste pred Úradom vlády vystúpili lídri politických strán, ale aj známe osobnosti. Ľudia skandovali heslá, ako „Slovensko si nedáme“, „Dosť bolo Fica“ či „Nebudeme ticho“. Okrem hlavného mesta sa protesty konali aj v Košiciach, Nitre, Žiline a Banskej Bystrici.

Opozícia bude v protestoch pokračovať, avizoval Šimečka Video

Tretí protest sa začal v utorok 19. decembra o 18. hodine a k už spomínaným mestám sa pridali aj Trenčín, Považská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Prešov, Spišská Nová Ves a Trnava.

„Ficova vláda likviduje právny štát na Slovensku – nahrubo a na hulváta. Ruší Úrad špeciálnej prokuratúry, odstraňuje ochranu čestných policajtov, znižuje tresty za korupciu a chráni ,našich ľudí' Smeru. Protiústavne, narýchlo a s vylúčením verejnosti," uviedli opozičné strany PS, KDH a SaS.

Premiérovi podľa nich odkazujú, „že demokraciu a právny štát na Slovensku si budeme spoločne brániť. V uliciach, v parlamente, všade, kde nás bude počuť musí zaznieť jedno: nikdy neuhneme".

„Fico stráca kontrolu a cíti strach. Vidí rastúci odpor verejnosti, odpor EÚ, zmocňuje sa ho panika, že mu jeho plán uniesť právny štát potichu len tak neprejde. Náš tlak má zmysel a preto nikam neodchádzame. Budeme naďalej bojovať – v parlamente, na Ústavnom súde, v Bruseli a aj na námestiach slovenských miest,“ zdôraznil opozičný blok.