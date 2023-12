Nočné rokovania a sviatky v práci. Tempo parlamentu diktuje opozícia, Matovič straší s 'absolútnou obštrukciou'

Andrej Danko o novom ministerstve cestovného ruchu a športu Video

Príkladom je vystúpenie Ľubomíra Galka z hnutia známeho ako OĽaNO, ktorý v utorok popoludní pri čítaní spravil chybu, následne si vypýtal priestor na opravu a takto obsadil rečnícky pultík na viac ako hodinu. Aby zdržovania nebolo málo, Galko mal pri prednese kadenciu jedného slova priemerne za dve sekundy a neodpustil si ani dramatické pauzy.

Hnutie známe ako OĽaNO avizovalo slovami svojho predsedu Igora Matoviča, že je pripravené ísť do absolútnej obštrukcie. Cieľom je rečniť celé dni a pomôcť mu má využitie rokovacieho poriadku, podľa ktorého nie je možné pri rokovaní o rozpočte obmedziť rozpravu. „Slovensku však ide o život. Mali by sme zabojovať tak, aby ľudia na uliciach, ale aj tí, ktorí nás volili, boli na nás hrdí,“ vyhlásil Matovič. Keďže opozičných poslancov je 71, znamenalo by to 142 dní rozpravy. Matovič vraj oslovil aj ostatné opozičné strany, no ich reakcia zatiaľ nie je známa.

Matovič deklaroval, že jeho hnutie zvolalo stretnutie opozičných strán a poslanci vyhlásili, že sú pripravení siahnuť na dno svojich síl. Podľa Matovičových výpočtov môže obštrukcia trvať aj štyri či päť mesiacov. „Môže sa stať, že niekto pri tom aj odpadne,“ podotkol šéf Obyčajných.

Napriek ambíciám koalície stihnúť veľké legislatívne upratovanie do Vianoc tak bude parlament definitívne rozhodovať o zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) až v januári. Dôvodom je, že aj napriek snahe vlády rozlúčiť sa so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom musí mať štát pre svoje fungovanie iné priority. Tou najväčšou z nich je, že do konca roka musia poslanci schváliť štátny rozpočet.

Jedine tak totiž štát nevykročí do nového roka v rozpočtovom provizóriu. Situácia sa však komplikuje, pretože rozpočtový zákon nemôže byť schválený bez kompetenčného zákona, ktorý okrem iného vytvára nové ministerstvo športu pre národniarov. Opozíciu dráždi natoľko, že je ochotná nocovať v laviciach a predlžovať rozpravu tak dlho, ako to len bude možné. Balík zákonov známy ako kompetenčný totiž nie je len o cestovnom ruchu, ale v skutočnosti má cez rôzne pozmeňujúce dodatky zásadne zmeniť podobu celej štátnej správy. Poslanci opozície napríklad vyčítajú vláde, že chce ovládnuť nielen Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo Protimonopolný úrad. Nepáčia sa im ani zmeny v zbrojárstve a v parlamente aj naďalej hovoria o návrhu ako o „legislatívnom paškvile“.

Opozícia je odhodlaná rokovať vo dne, v noci a možnosť, že parlament bude plný aj počas sviatkov, postupne pripúšťa nielen premiér Robert Fico (Smer), predseda parlamentu Peter Pellegrini, predseda najsilnejšej opozičnej strany Michal Šimečka (PS), ale aj kandidát na ministra športu Dušan Keketi (nom. SNS). Ten v utorok pripustil, že je pripravený aj na možnosť, že ministerstvo vznikne neskôr ako 1. januára 2024. „Verím, že po týchto peripetiách v parlamente stíhame ten termín 1. januára , ale pripravujeme sa aj na iné varianty,“ povedal Keketi.

Až na doraz

Po každom vystúpení poslanca nasledujú faktické poznámky v rozsahu dvoch minút. To v praxi znamená, že opozícia na jedno vystúpenie hodinu reaguje. Aj preto šéf Hlasu a predseda parlamentu Peter Pellegrini skonštatoval, že sa o rozpočte bude rokovať až do Silvestra.

"Opozícia si myslí, že sme všetci spadli z jahody a oni nám budú v pondelok hovoriť to a v stredu to pretočia úplne naopak a že aj tých ľudí vonku obalamutia. Opozícia sa už minulý týždeň rozhodla, že ide extrémnym spôsobom využiť možnosti naťahovať rozpravu, ako sa len dá a odďaľovať ten pre ňu najhorší zákon o trestnom poriadku a zrušení UŠP až na neviem kedy a začala už pri kompetenčnom zákone,“ ozrejmil Pellegrini v relácii Ide o pravdu.

Zdôraznil, že vzhľadom na to, ako dlho opoziční poslanci rokujú, nakoniec nebude žiadne skrátené legislatívne konanie, lebo všetko to trvá dni a sú až stovky vystúpení. „Tak som im odkázal, že keď opozícii tak chutí rečniť a chcú sa všetci vyrozprávať… tak im umožním, ak takto chcú pokračovať, aby sme rokovali aj pomedzi sviatky, každý jeden pracovný deň, tak ako všetci občania na Slovensku po Vianociach musia ísť do práce, tak prídu pravdepodobne do práce aj poslanci Národnej rady,” povedal šéf parlamentu. „Veď za to sú dobre platení,“ dodal. Pellegrini už tradične necháva poslancov rokovať do polnoci, no v utorok sa spomínala aj možnosť schôdze bez prerušenia.

Šéf liberálov Richard Sulík označil rozhodnutie parlamentu rokovať v prípade potreby aj v noci za nehoráznosť. Prekvapuje ho, že sa k tomu uchýlil Peter Pellegrini. „Takéto znásilňovanie parlamentných procesov sa nerobí,“ povedal predseda SaS. „Ani do polnoci nie je korektné a rozumné rokovať, ale rokovanie nonstop je mimo chápania a slušnosti,“ vyhlásil s tým, že preto nebudú pristupovať na žiadne dohody s koalíciou.

Európska prokuratúra zdvíha prst

Vďaka opozičným obštrukciám majú čas aj európske inštitúcie na to, aby k avizovaným zmenám v slovenskej legislatíve zaujali stanovisko. Nemajú síce možnosť zasiahnuť do suverenity štátu, no ich rozhodnutia nahrávajú opozícii. Ide najmä o vyhrážky, že Európa zastaví tok eurfondov na Slovensko.

S legislatívnymi zmenami, ktoré navrhuje Ficova vláda v oblasti trestného práva, má problém zase Európska prokuratúra. Hlavná európska prokurátorka Laura Codruța Kövesi v liste Európskej komisii varuje pred vládnymi návrhmi na zmeny Trestného poriadku, zákona o prokuratúre aj zákona o ochrane oznamovateľov.

„Už aj Európska prokuratúra bije na poplach, návrhy podľa jej slov predstavujú vážne riziko porušenia zásad právneho štátu,“ vyhlásil podpredseda Národnej rady Šimečka.

Záver Európskej prokuratúry je podľa neho pre premiéra Fica zdrvujúci. „Konštatuje, že Ficov "promafiánsky” balíček ohrozí schopnosť slovenských orgánov chrániť finančné záujmy EÚ, lebo znižuje odstrašujúci účinok trestného práva. Explicitne hovorí o riziku ohrozenia právneho štátu na Slovensku v kontexte tzv. mechanizmu kondicionality, na základe ktorého boli Maďarsku obmedzené eurofondy,“ konštatuje Šimečka a dodáva, že to je veľmi nebezpečné nielen pre spravodlivosť na Slovensku, ale aj pre náš budúci ekonomický rozvoj.

Dankovo ministerstvo

Od januára dostal Danko od koalície prísľub, že vznikne nové ministerstvo cestovného ruchu a športu. To by podľa národniarov malo prebrať úradníkov z jednotlivých rezortov a nezvyšovať štátne náklady na dodatočný personál. Avizuje zvýšenie financií pre športové zväzy a Fond na podporu športu, ale aj vznik fondu na podporu cestovného ruchu. Odmieta, že nové ministerstvo má byť miestom na zamestnávanie funkcionárov SNS.

„Snažíme sa, aby od prvého januára historicky športové zväzy dostali o 20 percent viac finančných prostriedkov, čo je zhruba 20 miliónov. Ďalších 30 miliónov pôjde na zdvihnutie podpory Fondu na podporu športu. To sú peniaze z hazardu,“ priblížil Danko s tým, že preto je dôležitý kompetenčný zákon aj štátny rozpočet.

Do pripravovaného fondu na podporu cestovného ruchu by malo smerovať ďalších 30 miliónov eur. „Komunikujeme so zástupcami cestovného ruchu, hotelierov, aby v tom fonde peniaze opäť rozdeľovali stavovské organizácie,“ načrtol.