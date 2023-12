Ako trávia politici Vianoce? Stromček visiaci zo stropu, chýbajúci šalát, cesta do maštale aj stopka konzumu

Prečítajte si, ako budú tento rok tráviť politici sviatky, čo majú vo zvyku a na čo sa tešia najviac.

Peter Pellegrini (predseda parlamentu a líder Hlasu)

„Väčšiu časť svojho života som zastával alebo zastávam rôzne významné funkcie, takže tá pracovná vyťaženosť je naozaj značná, ale vždy sa snažím postupne s príchodom toho času vianočného nejakým spôsobom spomaliť. Väčšinou ma však ešte niekoľko posledných hodín pred Štedrým dňom vždy čakali nejaké pracovné povinnosti a mám taký pocit, že tomu nebude inak ani tento rok. Vianoce tak, ako si ich pamätám ja vďaka mojej starej mame aj mojej mame, prebiehajú celý môj život úplne rovnako. Máme rovnaké tradície, vždy sa snažíme byť doma. Nikdy som nebol cez Vianoce mimo Slovenska. Nikdy som neodišiel do exotickej krajiny, pretože mne sa Vianoce stále spájajú s vianočnými stromčekmi, koledami, vŕzgajúcim snehom pod nohami či polnočnom omšou.“

Foto: FB/Peter Pellegrini Peter Pellegrini, Vianoce, kapor Peter Pellegrini s neterou a synovcom.

„Mojou úlohou je, že musím zabezpečiť kapra, ktorý nesmie chýbať na našom stole, ale občas ma zapoja aj do domácich prác, pretože treba upratať a všetko pripraviť. Ale ten kapor je taká tradícia, ktorú už asi 18 rokov dodržiavam. V predvečer Vianoc, teda 23. decembra ideme kúpiť kapra spolu s mojím kolegom z parlamentu Ľubomírom Vážnym. Vždy spolu zhodnotíme rok a potom sa každý vráti domov a vychutná si Vianoce. Rituály dodržiavame pravidelne presne také, ako ich zaviedla ešte moja stará mama. Začíname oplátkou s medom, najstarší člen rodiny pri stole rozkrojí jabĺčko, aby sme vedeli, či budeme zdraví, otvorí sa orech a každý dostane z oboch kúsok. Aby sme boli zdraví a aby nás nepremohli, ako sa u nás zvykne hovoriť, nejaké zlé sily, tak si dáme každý strúčik cesnaku. Potom zjeme kapustnicu, ktorá je u nás iba z kapusty a s rybou – žiadna klobása, ani žiadne mäso. Potom samozrejme kapor, ale bez šalátu len s kúskom chlebíka. No a na záver opekance s makom a cukrom. Potom tajne zazvoníme na zvonček, aby sme deťom vydali signál, že už prišiel Ježiško a priniesol darčeky.“

Foto: FB/Peter Pellegrini Peter Pellegrini, Vianoce, kapor Peter Pellegrini kupuje kapra už 18 rokov deň pred Štedrým večerom.

Michal Šimečka (podpredseda parlamentu a líder PS)

„Najviac sa teším na pokojný spoločný čas s rodinou, mojou partnerkou Soňou a našou trojročnou dcérou Táňou. Sú to vzácne momenty, ktoré môžeme stráviť spolu, sústrediť sa na seba a našich najbližších. Zvykneme si navariť tradičné slovenské jedlá, hráme spoločenské hry, vždy si vyjdeme aj do prírody. V našej rodine je napríklad zvykom, že stromček máme zavesený zo stropu. Legendárny je zemiakový šalát, ktorý pripravuje moja mama. Ja naň vždy čistím a krájam zeleninu a jablká, veľa pritom debatujeme, je to naša spoločná tradícia.“

Foto: archív M. Š. Michal Šimečka, PS, starí rodičia Malý Michal Šimečka so svojimi starými rodičmi.

Andrej Danko (podpredseda parlamentu a líder SNS)

„Vianoce budem tráviť tak, ako každý rok. Najviac sa teším, keď mama pripraví vianočnú večeru a najmä typický zemiakový šalát a keď si ho môžeme vychutnať spolu ako rodina. My uznávame tradície. Zemiakový šalát, kapor a takou špecialitou od nás z Gemera sú rožky s makom zaliate maslom. A potom klasicky kapustnica a oplátky s medom. To mávame štandardne na večeru. Posledné Vianoce som bol sám v Šaštíne, nie na polnočnej omši, ale o desiatej sa pomodliť po vianočnej večeri. Priznám sa, že ja som v kostole radšej sám a najčastejšie sedím v Šaštíne v poslednej lavici.“

Foto: archív A. D. Andrej Danko, SNS, Vianoce, dieťa Andrej Danko ako dieťa počas jeho „rýchlej jazdy“ po obývačke.

Milan Majerský (líder KDH)

„Vianočné sviatky budem tráviť tradične v kruhu rodiny. Na Štedrý večer vždy navštívim rodičov a večera u nás vyzerá tak, ako vo väčšine domácností na Slovensku, podáva sa kapustnica, ryba a zemiakový šalát.“

Róbert Puci (predseda klubu strany Hlas)

„Teším sa, ako budem tráviť sviatky doma už tradične s rodinou. Konečne sa všetci po samom cestovaní a práci mimo domova stretneme na dlhší čas. Vypneme a užívame si pohodu pri stromčeku a kapustnici.“

Martin Dubéci (predseda klubu PS)

„Vianoce chcem stráviť na svadobnej ceste. S manželkou sme sa zobrali toto leto, ale vzhľadom na predvolebnú kampaň a povolebnú situáciu sme ešte nemali priestor a čas nikam ísť. Chystáme sa do teplých krajov, ale neplánujeme nič luxusné, dovolenkovať budeme skôr batôžkársky. K nášmu programu poviem toľko, že moja manželka je architektka, preto je jeho charakter jasný.

Martina Holečková (predsedníčka klubu KDH)

„Vianoce budem tráviť v kruhu rodiny a blízkych, dúfam, že sa mi aspoň na tento krátky čas podarí stíšiť sa a naplno prežiť tieto sviatky. U nás doma sa napríklad na Štedrý deň namiesto zemiakového šalátu podáva calta (sviatočný koláč, považovaný za predchodcu vianočky, pozn. red.) a zemiakový šalát pripravujeme až na prvý sviatok vianočný.“

Foto: archív M. H. Martina Holečková, KDH, dieťa Vianoce Martina Holečková (vpravo) s mladšou sestrou pod vianočným stromčekom.

Lucia Plaváková (podpredsedníčka PS)

„Už tradične, trojgeneračne, s dcérou a rodičmi. Vianoce mám naozaj rada. Tento rok budú o to špeciálnejšie, lebo ten kontrast medzi dlhými a náročnými dňami v parlamente a pokoja s najbližšími bude naozaj citeľný.“

Foto: archív L. P. Lucia Plaváková, dieťa, vianoce, foto Lucia Plaváková s mamou pri vianočnom stromčekom.

Adam Lučanský (poslanec za SNS)

„Tradične v kruhu najbližších s kapustnicou a koláčmi. V tento deň by som sa chcel plne venovať len rodine. Zároveň pôjdeme si uctiť pamiatku aj zosnulých členov rodiny.“

Foto: archív A. L. Adam Lučanský, dieťa, SNS, Vianoce Adam Lučanský ako dieťa na fotografii z roku 1995 spolu s bratom Jakubom a mamou Martinou.

Tamara Stohlová (poslankyňa PS)

„Vianoce budem tráviť doma s priateľom, s naším psom a na striedačku s oboma našimi rodinami. K vianočným sviatkom nemám špeciálny vzťah, dokonca boli roky, kedy som si Vianoce nepripomínala vôbec. Vyplýva to určite aj z toho, že práve toto obdobie býva spojené s hyperkonzumom, čo je pre mňa ako človeka, ktorý sa profesijne venuje ochrane životného prostredia, skôr obdobím smútku. Myslím dokonca, že práve spôsob, akým sa dnes tradične slávia Vianoce – v preplnených nákupných centrách nakupovať darčeky, ktoré nikto nepotrebuje, v prekúrených kuchyniach variť jedlo, ktoré sa zjesť nestihne, a stresovať sa, aby bolo všetko upratané, nachystané, všetkého dosť a stopercentný komfort – toto u mňa bol jeden z impulzov, prečo sa začať venovať práve ochrane životného prostredia.“

Poslankyňa PS Tamara Stohlová pre Pravdu opísala, ako vníma vianočné sviatky Video

„Dnes sa už vianočným tradíciám nevyhýbam stopercentne – stále ich ja sama neslávim, ale nemám problém dať si Štedrú večeru, hoci v rastlinnej verzii, s mojou rodinou, ktorej na sviatkoch záleží. Takže posledné roky, najmä odkedy sa angažujem v politike, to beriem hlavne ako príležitosť tráviť čas s blízkymi, byť v prírode a prečítať si zopár kníh. A možno práve o tom to má byť. Silvester neslávim vôbec, pretože je spájaný s nadmernou konzumáciou alkoholu, ktorej neholdujem a najmä používaním pyrotechniky. To je chvíľková zábava, ktorá škodí zvieratám, životnému prostrediu aj nášmu zdraviu. Môj pes je jedným z tých, ktorý pyrotechniku neznášajú dobre, takže na Silvestra vyhľadávam hlavne prostredie, kde vieme tento deň prežiť v čo najväčšom pokoji, ideálne aj prespať.“

František Majerský (poslanec KDH)

„Tento rok budeme tráviť Vianoce prvýkrát s manželkou a deťmi sami, doteraz to bolo s mojou sestrou alebo svokrovcami. Predtým som Štedrý večer s rodinou tráviť nemohol, 25 rokov som bol ako jeden z mladých v službe na záchranke. Počas týchto služieb som videl aj smutné osudy, keď ostali starí a chorí ľudia sami v tento najkrajší večer v roku. O to viac si teraz vážim sviatky strávené s mojimi blízkymi. Doma máme podelené úlohy. Ja s chlapcami zdobím stromček a keď to zvládneme, môžeme vonku hrať hokej a spoza okna sledovať manželku, ako pripravuje štedrovečernú večeru. Silvester trávime spolu s blízkymi priateľmi a ich deťmi. Sú to šibali a o zábavu je vždy postarané.“

Foto: archív F. M. František Majerský, KDH, Vianoce, rodina František Majerský so súrodencami a rodičmi.

Marián Viskupič (poslanec SaS)

„Každý rok zvykneme tráviť úplne tradičné rodinné Vianoce doma, no tento rok zvyky trochu obmeníme, strávime Vianoce na východe, na chalupe pri Spišskej Novej Vsi, v širokom kruhu rodiny a v dotyku prírody. Práve spoločne strávený čas a spoločný oddych sú pre mňa tie najsilnejšie vianočné tradície.“

Alojz Hlina (poslanec klubu SaS)

„Doma s rodinou. Na Štedrý deň dodržiavame viacero slovenských tradícií. Plus mám ešte takú, že na Štedrý deň a Nový rok idem na našu farmu, do maštale, to sa musí, aby sa darilo. Som rád, že mám možnosť túto tradíciu dodržiavať tak, ako moji predkovia. Som smutný, že deti sú veľké a do maštale so mnou už nechodia, čakám už na vnúčatá, tie verím, že budú.“

Alena Novákova (poslankyňa Hlasu)

„Vianočné sviatky vnímam ako najkrajšie obdobie roka, sviatky pokoja, oddychu, ale aj ako kresťanské sviatky a tak budem vianočný čas tráviť aj v duchu kresťanských a rodinných tradícií s najbližšou rodinou. Na Silvestra nemám ešte žiadne konkrétne plány.“

Foto: archív A. N. Alena Novákov, Hlas, dieťa, Vianoce Alena Nováková ako dieťa počas vianočných sviatkov.

Michal Stuška (poslanec Smeru)

„V prvom rade je otázne, do akej miery budú pre poslankyne a poslancov Vianoce pokojné. Vyzerá to, že rokovania budú aj medzi sviatkami a budú prebiehať do poslednej chvíle ohľadom všetkých dôležitých zákonov. Ale inak v čo najširšom rodinnom kruhu, s deťmi, skľudniť sa aspoň na niekoľko hodín a pokúsiť sa to v čo najväčšom pokoji a pri čo najlepšom úsmeve, pri deťoch a blízkych stráviť až do nejakej polnoci, kým vydržíme.“

Dagmar Kramplová (poslankyňa SNS)

„Určite doma a ak aj nie doma, ale v parlamente, tak určite tiež s rodinou. Povedali, že za mnou prídu.“

Roman Mikulec, hnutie Slovensko

„To by som aj ja rád vedel, lebo neviem, dokedy rokovanie pléna NR SR, ale dúfam, že trošku s rodinou v pokoji. Ak sa podarí, tak niekde na horách na lyžiach.“