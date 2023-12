Poslanci odklepli Dankovi nové ministerstvo, vniklo v zrýchlenom konaní

Od 1. januára vznikne Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR. Vyplýva to z novely tzv. kompetenčného zákona, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Upraví sa tiež otázka menovania šéfov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) a Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Novelizuje sa aj legislatíva týkajúca sa položiek s dvojakým použitím a obchodovania s výrobkami obranného priemyslu.

Ministerstvo cestovného ruchu vzniklo v zrýchlenom rokovaní ako súčasť rozsiahlych zmien zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Vláda chce posilniť a zefektívniť využívanie verejných zdrojov a potenciálu v cestovnom ruchu, čo by malo významne podporiť rozpoznateľnosť značky Slovensko ako bezpečnej turistickej destinácie a vytvoriť v zahraničí priestor pre plynulý rast príjmov tohto sektora. Termín účinnosti zmien v kompetenčnom zákone môže okrem časovej tiesne ohroziť aj možné veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Nové ministerstvo prevezme kompetencie v oblasti cestovného ruchu z Ministerstva dopravy SR a v oblasti športu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. K jeho úlohám bude patriť aj podpora a rozvoj kúpeľného cestovného ruchu a rozvoj cykloturistiky. Podpora cestovného ruchu je podľa návrhu úzko previazaná s rozvojom regiónov Slovenska, malo by to prispieť k vyrovnávaniu rozdielov medzi nimi. Ministerstvo tiež bude podporovať kongresovú turistiku ako ďalší významný zdroj príjmov štátu a miest.

Opozícia nové ministerstvo tvrdo kritizovala ako zbytočné, nepodložené a trafiku pre predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka. Nepáčili sa jej ani chýbajúce informácie o nákladoch na zriadenie ministerstva a počte jeho úradníkov. Podľa vyjadrení šéfa národniarov na rozbeh ministerstva by malo ísť asi 100 mil. eur a malo by mať približne do 250 zamestnancov, ktorí majú prejsť z ministerstiev dopravy a školstva. SNS presadila vznik ministerstva v koaličnej zmluve aj v programe vlády. Danko už skôr predstavil ako kandidáta na ministra cestovného ruchu a športu Dušana Keketiho, bývalého generálneho riaditeľa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Vláda ho už vymenovala za vládneho splnomocnenca pre cestovný ruch a šport od 29. novembra.

V súlade s programovým vyhlásením vlády nastanú v kompetenčnom zákone aj viaceré iné zmeny v pôsobnosti rôznych ministerstiev a úradov. Napríklad, pôsobnosť v oblasti štátom podporovaného nájomného bývania prejde z úradu vlády na ministerstvo dopravy, keďže má v kompetencii aj oblasť bytovej politiky. Ministerstvo dopravy sa bude zároveň starať o právnu úpravu vecí patriacich do pôsobnosti Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Zastrešuje totiž aj oblasť stavebníctva pre verejné práce, stavebnú výrobu a stavebné výrobky, ako aj energetickú hospodárnosť budov, čo je súčasť všeobecných technických požiadaviek na stavby.

Pôsobnosť v oblasti vnútroštátnej implementácie agendy 2030 prejde z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) na Úrad vlády SR. Túto kompetenciu bude zabezpečovať podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo. Činnosti spojené s prípravou, prerokovaním a schvaľovaním ústavných zákonov, zákonov a iných právnych predpisov pre Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) prejdú z úradu vlády na ministerstvo investícií.