Raši obvinili Remišovú a 50-miliónovú výzvu na rekonštrukciu škôl nahradil 150-miliónovou

Eurofondová výzva bola podľa neho zle nastavená. Rezort ju teraz nahradí novou výzvou v navýšenom objeme 150 miliónov eur. „Keby sa pokračovalo v prvej výzve, muselo by sa viac ako 80 percent projektov hodiť do koša. Všetci budú môcť svoje projekty použiť na druhú výzvu, ktorú pripravujeme spolu s regiónmi a veríme, že súťaž bude nielen férová, ale bude aj väčšia šanca byť úspešný,“ povedal Raši.

Šéf rezortu investícií kritizuje, že bývalé vedenie ministerstva pripravilo výzvu „od zeleného stola“ bez konzultácie s potenciálnymi prijímateľmi a samosprávami. Poukázal na to, že vo výzve bolo vyčlenených 50 miliónov eur, no už v prvom kole výzvy prišlo 278 dopytov v hodnote 237 miliónov eur. Hoci už po prvom kole bolo jasné, že nie je možné vyhovieť všetkým žiadateľom, bývalé vedenie rezortu automaticky vyhlásilo aj druhé kolo, kde prišlo ďalších 94 žiadostí v hodnote ďalších 71,8 miliónov eur. „Táto výzva tiež nemala zadefinované finančné limity, nebola napríklad nastavená minimálna ani maximálna výška nenávratného finančného príspevku, takže obce na rekonštrukciu škôl žiadali od 19 000 eur až po viac ako šesť miliónov,“ upozornil Raši.

Ako ďalej pokračoval, vyššie územné celky dostali možnosť priorizovať svoje projekty a kým sedem krajov sa k hodnoteniu postavilo zodpovedne, Prešovský samosprávny kraj všetkým projektom na svojom území pridelil plný počet bodov bez zdôvodnenia, čím svoje projekty neférovo zvýhodnil voči projektom z ostatných regiónov. Začiatkom roka 2024 vyhlási MIRRI výzvu na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl v objeme 150 miliónov eur. „Výzva bude mať jasné pravidlá a podmienky na základe požiadaviek regiónov a čo je najdôležitejšie, o výbere projektov nebude rozhodovať ministerstvo, ale priamo Rady partnerstiev a Kooperačné rady partnerstiev v regiónoch,“ dodal Raši.

Minister Raši tiež kritizoval fungovanie projektu Slovensko IT, ktorý označil za čiernu dieru. „Tento projekt, keď začínal, mal presne dvoch podporovateľov – pani Remišovú a pána Matoviča. Je to projekt, ktorý bol od začiatku nepripravený,“ hovorí Raši. Upozornil na to, že výsledkom projektu je 27 zistení Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré budú zverejnené v najbližších dňoch.