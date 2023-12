Slovenka obžalovaná za podporu terorizmu dostala podmienečný trest

Obžalovanú súd prepustil z väzby, ale prokurátor podal na mieste voči rozhodnutiu sťažnosť, čo má odkladný účinok a bude o nej rozhodovať Najvyšší súd SR. Rozsudok nenadobudol právoplatnosť, pretože prokurátor sa odvolal voči právnej kvalifikácii aj do trestu, obhajca a obžalovaná si ponechali lehotu na odvolanie. Rozhodovať bude následne tiež Najvyšší súd SR.

Počas dnešného posledného pojednávacieho dňa pokračovalo dokazovanie prehraním zvukových a obrazových záznamov. V jednom z videí osemročný syn obžalovanej vystrelil zo strelnej zbrane za prítomnosti dospelého muža. Na niekoľkých videách sa deti obžalovanej hrajú na popravovanie zajatcov formou odrezávania hlavy, alebo streľbou do zátylku. Pred ukončením dokazovania boli čítané aj listinné dôkazy.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Peter Kysel žiadal v záverečnej reči pre obžalovanú úhrnný trest odňatia slobody vo výmere šesť rokov so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Tento trest navrhol s prihliadnutím na poľahčujúce okolnosti aj s možnosťou mimoriadneho zníženia trestu. Prokurátor už nepožadoval uznať obžalovanú za vinnú zo zločinu vojnového bezprávia, pretože k tomuto nedokázali zabezpečiť dostatok dôkazov.

Obhajca Renáty D. okrem iného uviedol, že z dokazovania je zrejmé, že obžalovaná ako žena a matka neohrozuje bezpečnosť na Slovensku a nebolo preukázané, že by bola členkou a podporovateľkou Islamského štátu. Advokát v záverečnej reči požadoval pre svoju klientku oslobodenie spod obžaloby v celom rozsahu. Renáta D. vo svojej záverečnej reči uviedla, že do dnešného dňa nerozumie obvineniu, ktoré po návrate na Slovensko dostala do rúk. „Najhoršie je to, čo deti prežívajú, a to je naše odlúčenie,“ uviedla obžalovaná s tým, že ona nikdy nepodporovala terorizmus a ani deti k tomu neviedla.

Prokurátor ÚŠP obžaloval Renátu D. pochádzajúcu z Rimavskej Soboty z obzvlášť závažného zločinu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, z obzvlášť závažného zločinu vojnového bezprávia a z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Podľa obžaloby mala obžalovaná, ktorá sa odsťahovala do Egypta, kde sa vydala a mala dve deti, odísť do Sýrie, pôsobiť s manželom aj deťmi v Islamskom štáte (ISIS) v Sýrii od januára 2015 až do februára 2019. Renáta D. na prvom pojednávaní uviedla, že sa cíti nevinná.

Podľa prokurátora Kysela ide o prípad jedinečný na Slovensku v tom, že je to doteraz jediný prípad, kde SR repatriovala slovenského štátneho občana z území, ktoré boli zasiahnuté teroristickým konfliktom, resp. vojnovým konfliktov v Sýrii a v Iraku. Náročné je podľa neho aj dokazovanie, určovanie trestnoprávnej zodpovednosti a hlavne výšky sadzby, pretože tá je až na doživotie v súvislosti s vojnovými zločinmi. Prokurátor v jej prípade bude podľa jeho slov zvažovať spodnú hranicu trestnej sadzby a možno aj mimoriadnemu znižovanie.

Obžalovanú Renátu D. na Slovensko dopravili vo februári z Iraku vládnym špeciálom v rámci repatriácie slovenských občanov. Predtým žila v Sýrii, kam prišla z Egypta za svojím manželom, údajným členom teroristickej organizácie ISIS. Na Slovensko dopravili aj dve deti obvinenej. Sedemnásťročný syn je aktuálne v reedukačnom zariadení a mladšia dcéra v starostlivosti starej mamy. Samotná obvinená je od februára tohto roku vo väzbe.