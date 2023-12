Aké predsavzatia si dáva Danko, Šimečka či Hlina? Viac času s rodinou, menej jesť, ale aj poriadne pracovať. Niektorí politici to radšej nerobia

Prečítajte si, aké predsavzatia si dávajú politici a čo želajú Slovensku.

Dávajú si poslanci novoročné predsavzatie? Video Zdroj: TV Pravda/Ivan Majerský

Michal Šimečka (podpredseda parlamentu a líder PS)

„V osobnej rovine je pre mňa najdôležitejšie stále zostať aj dobrým otcom, a mať dostatok času pre našu dcéru Táňu. Rád s ňou chodím na prechádzky, do škôlky, čítame si knihy, som s ňou vždy, keď je to len trochu možné. Práca podpredsedu Národnej rady SR tomu príliš nepraje, ale záleží mi na tom, aby som bol v jej živote aj naďalej plnohodnotne prítomný ako dobrý, starostlivý otec.

Čítajte viac Idylka aj vianočné trapasy. Čo zažili poslanci? Behajúci kapor, navždy stratené montérky či hodinky v pudingu

„V pracovnej rovine čelíme ako PS hlavnej výzve – zabrániť Robertovi Ficovi v únose právneho štátu a rozvrate demokracie na Slovensku. Ukazuje sa, že mu naozaj išlo iba o pomstu a beztrestnosť. Ako hlavná opozičná sila mu to nesmieme dovoliť. V parlamente, na Ústavnom súde, v uliciach aj v Bruseli. Čakajú nás tiež dvoje volieb – v prezidentských maximálne podporujeme Ivana Korčoka, v tých európskych zas chceme obhájiť víťazstvo z minulých eurovolieb. Oba tieto fronty budú veľmi dôležité pre ďalšiu obranu demokracie na Slovensku.“

Andrej Danko (podpredseda parlamentu a líder SNS)

„Áno, žiaľbohu, každý rok si dávam, že sa už budem zdravšie stravovať, ale nikdy to neviem dodržať. Porušujem životosprávu. Čiže snáď už budem držať stravu. Chcem pomáhať ľuďom, chcem hľadať systémové riešenia. Viete, aj dnes niektorí hovoria o rekreačných poukazoch, že je to blbosť. No ale pre mňa je dôležitý ten pocit človeka, ktorý ide na dovolenku a aj si ju užije. Aj teraz je veľká kritika ministerstva cestovného ruchu a športu. Čo je na tom zlé, že športovci budú mať plánované podujatia, systémové financovanie, že bude dopadová štúdia pri organizovaní podujatí? Písalo sa, že hrozí, že nebudú preteky v Jasnej, že Vlhová nebude lyžovať… a to je presne to, že štát nasľuboval 900-tisíc organizátorom a hodili ich cez palubu. Nebolo by lepšie, keby uznesenie vlády schválilo takúto dotáciu a organizátori by spávali v pokoji?“

Peter Pellegrini (predseda parlamentu a líder Hlasu)

„Najväčší dar, ktorý želám každému, nielen mojej rodine, ale všetkým blízkym a ľuďom, je hlavne pevné zdravie, pretože to je to najdôležitejšie. Keď je človek zdravý, tak s ostatnými vecami si už nejakým spôsobom poradí. Želal by som si, aby ľudia k sebe boli ohľaduplní a milší nielen počas Vianoc, pretože sa mi zdá, že sa z našich životov čoraz viac vytráca súdržnosť, pomoc jeden druhému. Ľudia sú sebeckejší, viac zahľadení do seba a to nie je dobré, pretože Slováci si v minulosti vždy vedeli navzájom pomôcť a pevne verím, že to tak zostane aj do budúcna.“

„Celému Slovensku by som chcel naprieč celým názorovým spektrom popriať, aby tu vládol mier, aby sme nikdy nemuseli zažívať vojnový konflikt, ako ho dnes zažívajú na Ukrajine alebo v Izraeli, alebo v iných častiach sveta. Aby sme nikdy nezažili hlad, aby sme nikdy nevideli na našich uliciach deti, ktoré nemajú čo do úst alebo nemajú k dispozícii ani pohár pitnej vody. Aby sme ako spoločnosť prestali medzi sebou bojovať, aby sme sa dokázali v náročných chvíľach vždy zomknúť pre Slovensko, pre našu krásnu krajinu a aby sme tak ako v minulosti, keď sa na Slovensku niečo vážne dialo, vždy ako zomknutý národ dokázali veci vyriešiť tak, aby to bolo na prospech ľudí, ktorí tu žijú. Skrátka, aby sme všetky problémy, podobne ako v našej stáročnej histórii, ako národ zvládli aj v budúcnosti.“

Milan Majerský (líder KDH)

„Chcel by som, aby ľudia boli na seba milí a usmievali sa nielen cez vianočné sviatky, ale aj počas celého roka.“

Róbert Puci (predseda klubu strany Hlas)

„Osobne by som si prial najmä to, aby som sa mohol viac venovať rodine. Pracovne si želám veľa dobrých rozhodnutí a správ pre ľudí. Budeme podporovať všetky dobré opatrenia vlády. Osobne sa budem zasadzovať o to, aby sa do parlamentu vrátila kultúra a slušnosť, ktorá tu v posledných rokoch tak veľmi chýbala.“

Martina Holečková (predsedníčka klubu KDH)

„V roku 2024 by som chcela tráviť viac času s rodinou. Verím, že sa mi to podarí.“

Kovový stromček, behajúci kapor, ale aj pomoc deťom. Poslanci spomínajú na milé i vtipné vianočné zážitky Video Zdroj: TV Pravda/Ivan Majerský

Martin Dubéci (predseda klubu PS)

„Chcel by som po tretíkrát zabehnúť maratón v Košiciach. Je pravda, že je stále ťažšie nájsť si popri práci čas na tréning, ale chcem sa o to pokúsiť. Pracovne je mojou víziou to, aby bol náš poslanecký klub čo najefektívnejší. Aby sme vedeli čo najlepšie presadzovať hodnoty a priority našich voličov a voličiek.“

Lucia Plaváková (podpredsedníčka PS)

„Vzhľadom na moje pracovné vyťaženie by som chcela venovať čo najviac môjho času mojej dcére. Po náročných dňoch s politickými oponentmi je pre mňa nielen dôležité byť s ňou, ale zároveň pri nej aj dobijem baterky na ďalšie náročné dni. V pracovnej rovine si želám, aby sme na Slovensku mali politickú kultúru, o ktorej tak veľa všetci rozprávali pred voľbami. Aby sme sa vyhli pomste a revanšizmu voči niekomu len preto, lebo urobil rozhodnutia, ktoré sa nám nepáčia, alebo s nimi nesúhlasíme. Aby sme ako politici a političky používali v diskusiách pravdivé argumenty a nešírili nenávisť, nerozoštvávali verejnosť a neboli sme dôvodom, pre ktorý sú mnohé rodiny či priatelia rozhádaní.“

Adam Lučanský (poslanec za SNS)

„Konečne po tri a pol roku by som chcel začať pravidelne športovať, už keď vzniká nové ministerstvo športu. No a po pracovnej stránke, nech v politike nie je toľko hádok, aj ked to som asi stále naivný optimista.“

Tamara Stohlová (poslankyňa PS)

„Z osobného hľadiska každý rok začínam obdobím, keď na dlhšie úplne vynechávam alkohol. Na Slovensku máme s jeho konzumáciou skutočný problém, je dobré dať telu v tomto smere oddýchnuť, a možno si pripomenúť či inšpirovať okolie, že zábava ani uvoľnenie nemusia byť spájané len s alkoholom.“

„Keď som kandidovala do parlamentu, pracovných plánov som mala naozaj veľa. Po zasadnutí do opozičných lavíc sa moje nádeje, že tieto zmeny budem mať možnosť presadiť do veľkej miery rozplynuli. Potom, ako odštartovala svoje obdobie táto vláda, mám v konečnom dôsledku do Nového roka hlavne jedno prianie – ochrániť právny štát a mojím predsavzatím je urobiť pre to spolu s kolegami a kolegyňami všetko, čo je v našich silách. Do konca roka aj v tom novom.“

Foto: Pravda parlament, NR SR, ustanovujúca schôdza, poslanci, sľuby

František Majerský (poslanec KDH)

„Na nový rok mám hlavne prianie, aby sme aj ten ďalší rok boli zdraví a spolu s rodinou. Čo sa týka pracovnej roviny, v parlamente, a nielen v ňom, zastupujem záchranárov a aj ďalších zdravotníkov. Určite je výzvou prijať všetky predpisy pre plnenie míľnikov Plánu obnovy. Taktiež chceme prísť s legislatívou, ktorá upraví fungovanie pohotovostí a urgentných príjmov a zlepší dostupnosť pre pacientov s akútnymi ťažkosťami. A v neposlednom rade zlepšiť podmienky pre výkon povolania zdravotníkov.“

Marián Viskupič (poslanec SaS)

„Moje novoročné želanie bude ako každý rok, veľa zdravia pre celú rodinu a blízkych a aspoň trochu šťastia. Po pracovnej stránke si budem si priať, aby skončila doba bezbrehého rozdávania, aby populizmus prestal byť hlavným politickým kapitálom. Želám si, aby sme my politici našli v sebe zdravý rozum, aby sme sa s úctou a rešpektom správali k verejným financiám. Je kľúčové, aby skutočne fungovala medzigeneračná solidarita, aby sa prestala dnes prejedať budúcnosť našich detí a vnukov.“

Alojz Hlina (poslanec klubu SaS)

„Osobne: Veľa čítať, menej jesť, veľa pohybu, málo stresu. Čo sa týka práce, v tomto volebnom období sa chcem prioritne a systémovo venovať poľnohospodárstvu. Vyzerá to s ním veľmi zle. Keby to môj dedo, oravský gazda videl, horko by zaplakal a ja by som dostal poza uši, že som s tým nič neurobil, ak som mal nejaké možnosti v tom niečo zmeniť.“

Pellegrini v Ide o pravdu: Nechám opozíciu, nech sa vyrozpráva. Kandidatúru na prezidenta intenzívne zvažujem, už to niečo naznačuje Video Zdroj: TV Pravda

Alena Nováková (poslankyňa Hlasu)

„⁠Ja si osobné predsavzatia nedávam, lebo ich väčšinou nenaplním. Želám si hlavne zdravie pre seba a svojich blízkych. Čo sa týka poslaneckej práce, nakoľko som vo výbore pre sociálne veci, tak verím, že už v budúcom roku prispejeme k zlepšeniu sociálnych služieb. Na úrovni regiónu chcem efektívne a zmysluplne komunikovať so zástupcami samospráv a tak aj tam prispievať k lepším verejným službám.“

Roman Mikulec (poslanec hnutia Slovensko)

„Nedávam si predsavzatia. Som skôr človek, ktorý žije v prítomnosti a snažím sa tak, aby tým predsavzatím bolo celé to obdobie, ktoré nastáva. Dúfam, že sa mi to podarí aj do budúceho roka.“

Michal Stuška (poslanec Smeru)

„Ešte som nad tým nerozmýšľal, stále je čas. Určite niečo vymyslím, človek by si mal dať cieľ, ktorý je splniteľný, nemusí sa to nevyhnutne týkať len práce, ale aj súkromného života.“

Dagmar Kramplová (poslankyňa SNS)

„Veľmi si prajem, aby sme boli všetci zdraví. To je prvoradé. Veľmi sa tešíme, lebo budeme mať v rodine radostnú udalosť, takže momentálne tým teraz žijeme.“