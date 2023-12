Idylka aj vianočné trapasy. Čo zažili poslanci? Behajúci kapor, navždy stratené montérky či hodinky v pudingu

Prečítajte si, aké trapasy či vtipné zážitky politici v minulosti zažili.

Peter Pellegrini (predseda parlamentu a líder Hlasu)

„Spomínam si na jednu milú príhodu, keď mi starý otec kúpil moje prvé hodinky. Zabalil ich však tak, že som najprv otvoril veľkú krabica, v tej bola vložená ďalšia krabica, v tej ešte menšia krabica, ktorú som s veľkým nadšením otvoril. Keď som zbadal štvrtú škatuľu od BB pudingu a starký so starkou mi povedali, že mi teda kúpili puding, začal som celý nešťastný plakať a ani som tú krabicu neotvoril. Až potom, keď som sa utíšil, tak mi povedali, že sa mám predsa pozrieť do tej krabici od BB pudingu a tam boli hodinky – moje prvé hodinky v živote. Dostal som ich myslím ako prvák na základnej škole a na to mám naozaj krásne spomienky.

Michal Šimečka (podpredseda parlamentu a líder PS)

„So Soňou je pre nás Silvester spojený vždy aj s výročím, práve na Silvestra sme sa pred mnohými rokmi dali dokopy. Stretli sme sa na večierku u našich spoločných priateľov, a odvtedy sme už stále spolu.“

Andrej Danko (podpredseda parlamentu a líder SNS)

„Pomýlil som darčeky a zle som ich rozdelil, no a omylom som si ocukril kapustnicu (smiech).“

Milan Majerský (líder KDH)

„Mám tradíciu, že sa vždy na Vianoce snažím obdarovať tých, ktorí nemali toľko šťastia ako ja. Preto každý rok chodím do zariadenia, ktoré sa stará o ľudí bez domova. Snažím sa ich obdarovať niečím, čo ich poteší a stráviť s nimi čas.“

Róbert Puci (predseda klubu strany Hlas)

„Neviem, čo sa deje, ale tento rok sprevádza smola predovšetkým náš vianočný stromček. Zo záhadných dôvodov sa nám uprostred noci s veľkým rachotom zrútil. Pobavene sme doma potom spomínali na minulosť, keď sa nám podobné príhody z času na čas stávali tiež.

Martina Holečková (predsedníčka klubu KDH)

„Pred tromi rokmi som dala ušiť špeciálne montérky pre môjho syna a otca, chcela som im ich dať, aby dostali niečo rovnaké. Montérky som vyzdvihla, zaplatila za ne, no keď prišiel Štedrý deň, tak som ich ani za ten svet nevedela nájsť a nenašla som ich do dnešného dňa.“

Tamara Stohlová (poslankyňa PS)

„Pamätám si jeden rok, možno už aj desať rokov dozadu, keď môj pes, vtedy ešte mladý a bláznivý, stihol zožrať nádielku vianočného jedla od rodiny. Dovtedy som netušila, že dokáže vyskočiť na kuchynskú linku a odvtedy som už podobnú chybu nezopakovala. Našťastie sa mu nič nestalo, keďže mnohé potraviny vhodné pre ľudí môžu byť pre zvieratá toxické. Dnes sa teda len usmievam pri spomienke, ako ma vo dverách privítal s tým viditeľne dobre naplneným bruchom.“

František Majerský (poslanec KDH)

„Stal sa môjmu bratovi. V kúpeľni šiel pripraviť kapra na štedrovečernú večeru, no kapor sa mu vyšmykol a doslova „behal“ po celej kúpeľni. Brat teda zamkol dvere a takto sa tam chvíľu naháňali. Nakoniec to skončilo úspešne.“

Adam Lučanský (poslanec za SNS)

„Pamätám si, že ja a môj brat sme sa kúpali vo vani spoločne s kaprom a dnes z toho robia všetci vedu.“

Marián Viskupič (poslanec SaS)

„Roky dozadu som v záhrade vysadil množstvo jedličiek, ktoré postupne používame každý rok ako vianočné stromčeky… takže začiatok Vianoc je pre mňa spojený s motorovou pílou. Stromčeky sme niekoľko rokov pílili aj pre našich kamarátov ako vianočný darček a mám viacero úsmevných zážitkov spojených s ich nakladaním do auta. Navždy mi zostane v pamäti obraz, keď sme jeden fakt veľký napratali do osobného auta tak, že pri pohľade do auta bola vidieť iba čečina, spomedzi ktorej vykúkala hlava šoféra.“

Tomáš Valášek (poslanec PS)

„Úsmevný zážitok hneď po Vianociach bola mimoriadna schôdza prvý covidový rok, kedy mi na druhý deň kolega, ktorý ma tam viezol, oznámil, že má covid a išiel som na celý zvyšok sviatkov do karantény. Takže namiesto sviatkov s rodinou, som to strávil pred televíziou s konzervami tuniaka. Bol to taký horko-sladký zážitok. Každopádne boli to najčudnejšie Vianoce za ostatných pár rokov.“

Ľubica Laššáková (poslankyňa Hlasu)

„Náš ocino bol ekologický už v tých starších časoch. On dal vyrobiť kovovú kostru na stromček. Bol to taký rituál, že sme s ocinom aj sestrou išli do najbližšieho lesa a tam sme také vetvičky, ktoré už bolo jasné, že ich strom zhodí v prírode, tak ich ocino pozbieral a doma sme si stromček osádzali potom sami.“

Michal Stuška (poslanec Smeru)

„Skôr ide o zážitky, ktoré sa ma ľudsky dotýkali. Dvanásť rokov som pracoval na ministerstve práce sme mávali prioritu s bývalými ministrami venovať sa rôznym skupinám detí v detských domovoch, dnes centrách pre rodiny s deťmi alebo zariadenia sociálnej starostlivosti. Boli to často ťažké prípady, ale nosiť im darčeky na Štedrý deň bolo veľmi príjemné. Môcť si postaviť legá priamo s deťmi, ktoré nemajú rodičov, s ktorými by trávili Štedrý deň strávili. Bolo to veľmi silné. Potom, keď som mal vlastné deti, snažil som sa to rozdeliť tak, aby som nemeškal k vlastnej rodine.“

Lucia Plaváková (poslankyňa PS)

„Máme asi dosť nudné a idylické Vianoce. Pýtala som sa aj dcéry pri raňajkách, či sa na niečo nespomína, ale nie. Ono asi aj to je šťastie, prežiť tie sviatky naozaj pokojne :).“