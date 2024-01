Nový rok, nová kapitola. Čo odkazujú poslanci NR SR čitateľom Pravdy?

Máme tu opäť nový rok a Slovensko čaká mnoho výziev. Všetko sa ľahšie zvláda s pokojom a v kruhu blízkych. Aj to odkazujú poslanci Národnej rady (NR) SR čitateľom Pravdy. Okrem toho aj to, aby sa nenechali zmiasť a rozmýšľali sami za seba.

Aj tím Pravdy vám praje krásny nový rok, veľa zdravia a pokoja a ďakujeme vám za priazeň, ktorú nám prejavujete počas celého roka.

Čo odkazujú poslanci čitateľom Pravdy? Video Zdroj: TV Pravda/Ivan Majerský

Roman Mikulec (hnutie Slovensko): „Prajem im najmä pevné zdravie, spokojnosť, veľa lásky a veľa dobroty. Zdá sa mi, že ľudia potrebujú trošku spomaliť, potrebujú počúvať jeden druhého. Menej naháňania sa a viac porozumenia a aby sa tešili z maličkostí. Myslím si, že sa na Slovensku máme stále veľmi dobre možno v porovnaní s inými krajinami a niektorí ľudia si to možno nie celkom uvedomujú. Preto by mali spomaliť a popremýšľať o tom a aby boli na seba dobrí.

František Majerský (KDH): „Prajem im hlavne všetkým veľa zdravia, lebo to je kľúčová vec, bez zdravia sa nepohnete. Veľa šťastia a rodinnej pohody a aby boli na seba lepší, lebo ak budeme robiť tento svet robiť ťažším, tak to nebude dobré.“

Tomáš Valášek (PS): „Veľa trpezlivosti, nenechajte sa zmiasť populistami, „hej Slovákmi“ a inými krikľúňmi. Rozmýšľajte nad tým, čo vám ľudia a politici podsúvajú, posudzujte ich kriticky, rozmýšľajte sami za seba a hlavne nenechajte sa opäť zmiasť ľuďmi, ktorí vám chcú zle.“

Jana Bittó Cigániková (SaS): „Ak by som mala niečo odkázať čitateľom, tak aby tú pohodu, ktorú máme počas Vianoc, tak možno si ju vziať aj do toho nového roka. Viem, že to nie je vždy ľahké, viem, že ani my politici im to neuľahčujeme, ale napriek tomu to treba vedieť brať s nadhľadom. Ja som sa naučila, že keď nejde o život, zdravie a rodinu, tak v podstate nejde o nič.“

Dagmar Kramplová (SNS): „Aby mali ten rok krásny, aby čítali čo najlepšie a najpríjemnejšie správy, aby boli pokojní a aby sa im splnilo to, čo si prajú a aby to v tých vašich novinách našli.“

Michal Stuška (Smer): „Dúfam, že si vaša redakcia a váš tím zachová priazeň čitateľov, ale aj divákov naďalej minimálne takú, akej ste sa tešili v ostatných rokoch.“

Ľubica Laššáková (Hlas): „Zdravie, pohodu, spolupatričnosť, primeranú mieru lásky a láskavosti.“