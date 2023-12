SNS si vydupalo nové ministerstvo. Opozícia lamentuje a obracia sa na prezidentku, športové zväzy oslavujú

Andrej Danko o novom ministerstve cestovného ruchu a športu Video Zdroj: ta3

Parlament pokračoval v stredu v rokovaní po rušnej noci. Opozícia je odhodlaná v obštrukciách pokračovať aj tesne pred Vianocami, a ak to bude potrebné, šéf SaS Richard Sulík je ochotný navariť aj kapustnicu.

Nové ministerstvo

Do portfólia rezortov pribudne od januára samostatné ministerstvo cestovného ruchu a športu. Pod palcom ho bude mať na základe koaličnej dohody Slovenská národná strana (SNS) Andreja Danka. Známy je už aj jeho šéf. Vznikajúcu inštitúciu bude riadiť bývalý riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Dušan Keketi. Pod jednu strechu sa združí agenda športu a turizmu, ktorú mali doteraz pod sebou ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a ministerstvo dopravy a výstavby.

Nové ministerstvo cestovného ruchu a športu by malo prebrať úradníkov z jednotlivých rezortov, personálny nárast sa nepredpokladá. Zdôraznil to podpredseda parlamentu a predseda SNS. Avizuje zvýšenie financií pre športové zväzy a Fond na podporu športu, ale aj vznik fondu na podporu cestovného ruchu. Odmieta, že nové ministerstvo má byť miestom na zamestnávanie funkcionárov SNS.

„Snažíme sa, aby od prvého januára historicky športové zväzy dostali o 20 percent viac finančných prostriedkov, čo je zhruba 20 miliónov. Ďalších 30 miliónov pôjde na zdvihnutie podpory Fondu na podporu športu. To sú peniaze z hazardu,“ priblížil Danko s tým, že preto je dôležitý kompetenčný zákon aj štátny rozpočet.

Danko verí, že ľudia o pár rokov existenciu nového ministerstva ocenia. Malo by podľa neho napríklad plánovať medzinárodné podujatia. „Každé športové podujatie je predsa veľkým efektom aj v rovine ubytovania a asi len hlúpy človek si môže myslieť, že cestovný ruch nie je budúcnosť,“ podotkol. Nový rezort by mohol tiež podľa neho nasmerovať ďalšie projekty na cestovný ruch. Pod rezortom má fungovať aj národná lotériová spoločnosť Tipos.

Vznikajúci rezort má posilniť a zefektívniť využívanie verejných zdrojov a potenciálu v cestovnom ruchu. Za cieľ si stanovuje podporiť rozpoznateľnosť značky Slovensko „ako bezpečnej turistickej destinácie“. „Ďalšou úlohou ministerstva cestovného ruchu a športu je podpora a rozvoj kúpeľného cestovného ruchu a rozvoj cykloturistiky,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Sulík chystá vianočné menu

Hlasovanie o kompetenčnom zákone sa začalo v stredu predpoludním po tom, ako v pléne odzneli stanoviská poslaneckých klubov. Sulík povedal, že SaS navrhované zmeny v kompetenčnom zákone nepodporí. Novelou sa totiž nielen zriaďuje nový rezort, ale upravujú sa aj právomoci iných inštitúcií vrátane ministerstva obrany. Kritizoval, že po novom bude v otázke zbrojárskeho priemyslu rozhodovať o armádnych licenciách ministerstvo obrany a nie ministerstvo zahraničných vecí, čo naruší systém bŕzd a protiváh.

Šéf liberálov povedal, že ak sa koalícia znova uchýli k tomu, že nechá parlament rokovať celú noc, tak navarí kapustnicu. „Hrajú špinavú hru, ale naše odhodlanie je silnejšie,“ dodal predseda SaS. Po tom, ako zatvorili počas nočného rokovania z utorka na stredu parlamentný bufet, priviezol pred Národnú radu bufet na kolesách poslanec Alojz Hlina (klub SaS).

S unáhlenými procesmi nesúhlasí ani predseda KDH Milan Majerský. Novelu označil za účelový zásah do kompetencií úradov. Pod rúškom vzniku nového ministerstva sa podľa neho dostáva na stôl veľa ďalších vecí, s ktorými konzervatívci nesúhlasia. „Klub KDH s tým súhlasiť nebude,“ vyhlásil Majerský ešte pred hlasovaním.

Ostro proti návrhu vystúpilo aj PS. Poslanec Progresívneho Slovenska (PS) Štefan Kišš ho označil za „Lex únos štátu“. Jeho stranícky kolega Martin Dubéci takisto návrh v predkladanej podobe odmietol. Prekvapilo ho, že napriek viacdňovej diskusii sa zákonodarcovia stále nedozvedeli, prečo treba zmeniť postavenie Slovenskej informačnej služby, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a tiež dôvod, pre ktorý musia zmeniť postavenie Štatistického úradu. Od Národnej rady SR je podľa neho nezodpovedné bez argumentov čokoľvek schvaľovať. Zákon napriek výhradám opozície i tak prešiel 77 hlasmi koaličných poslancov, minimum bolo 76.

Politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave si nemyslí, že schválenie novely kompetenčného zákona je prehrou oponentov koalície. „Opozícia ukázala vládnej koalícii, že spravovať veci verejné s tesnou väčšinou v parlamente bude pre ňu mimoriadne komplikované,“ uviedol pre Pravdu. Naopak, opozícia podľa neho ukázala, že má potenciál hamovať vládny valec pri deštrukcii princípov právneho štátu.

Zväzy vznik rezortu ocenili

Proti novému ministerstvu, naopak, nenamietali zástupcovia športových spolkov. Prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik je spokojný, že budú mať zástupcu vo vláde. Hoci šport spadal pod rezort ministerstva školstva, nemal pocit, že by šport mal dostatočný hlas v štátnej exekutíve. Je presvedčený, že slovenskému športu svitá na lepšie časy.

„Neverím na zázraky, ale verím, že postupné kroky a spolupráca s jednotlivými zväzmi a Slovenským olympijským a športovým výborom, pri ktorých budeme nápomocní, majú význam. Verím, že toto ministerstvo bude významné a bude môcť prezentovať svoje výsledky. Ministerstvo sa bude chvíľu kreovať, ale jeho zámery boli zadefinované,“ povedal Kováčik.

Hmatateľné výsledky by ministerstvo mohlo mať už pred Olympijskými hrami 2028 v Los Angeles. Očakáva to generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba. Verí, že sa situácia zlepší aj po finančnej stránke. „Toto berieme ako dlhodobý zámer, nie sme naivní, aby sme si mysleli, že v roku 2024 prídu stovky miliónov eur pre slovenský šport. Beriem to vo výhľade päť až desať rokov, keď si slovenský šport môže polepšiť,“ povedal na stredajšej tlačovej besede Liba s tým, že verí, že zlepšenie finančnej situácie bude cítiť najmä v mládežníckom a juniorskom športe.

Obštrukcie opozície a protesty

Po úvodných mdlobách sa opozícia v parlamente naštartovala a posmelili ju aj protesty proti rušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), na ktoré každým týždňom prichádza čoraz viac ľudí. V utorok sa na nich v Bratislave podľa odhadov mohlo zúčastniť až 18-tisíc ľudí. Viacerí poslanci z PS, SaS, KDH si v utorok odbehli z pléna na zhromaždenia a neskoro večer sa potom vrátili do poslaneckých lavíc a skončili v stredu krátko pred druhou hodinou v noci. Do rozpravy sa v utorok večer prihlásilo skoro dvadsať rečníkov.

K masovým protestom, ktoré sa v utorok konali v 11 slovenských mestách, sa nepridáva len hnutie Slovensko (bývalé OĽaNO) na čele s expremiérom a bývalým ministrom financií Igorom Matovičom. Člen „obyčajných ľudí“ Gábor Grendel v stredu pred hlasovaním o kompetenčnom zákone pripomenul vláde predvolebné sľuby o lacnejších energiách a potravinách. Namiesto toho si podľa neho od nového roka priplatíme za viac ako 900 rôznych poplatkov štátu vrátane vydania pasov či občianskeho preukazu.

„Poslanecký klub hnutia tomu asistovať nebude,“ vyhlásil Grendel s tým, že sa nenechá kúpiť ani pokojnými Vianocami a radšej bude rokovať aj počas sviatkov. „Každý jeden deň ÚŠP za to stojí,“ dodal. Početnými obštrukciami – prihlasovaním sa do rozpravy, faktickými poznámkami – sa opozícia snaží o oddialenie prijatia novely Trestného zákona. Priniesla by nielen nižšie trestné sadzby za korupciu, drogovú trestnú činnosť, ale aj zánik ÚŠP po 20 rokoch.

Vznik Keketiho ministerstva poslanci schvaľovali v rámci novely zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Návrh teda upravuje aj fungovanie iných inštitúcií. Nielenže sa o balíčku dôležitých zmien rozhodovalo tesne pred Vianocami, schvaľoval sa aj v skrátenom legislatívnom konaní. Bez toho, aby novela kompetenčného zákona prešla, by sa nemohlo rokovať o štátnom rozpočte.

Zasiahnuť môže ešte prezidentka

Do procesov okolo novely by ešte mohla zasiahnuť hlava štátu. Na posúdenie novely a rozhodnutie, či ju podpíše, má 15 dní. Na prelomenie prezidentkinho veta by koalícia potrebovala 76 hlasov a KDH Čaputovú požiadalo, aby novelu vrátila poslancom na dopracovanie.

Štefančík hovorí, že vládna koalícia vôbec nevysvetlila, prečo by nové ministerstvo malo vzniknúť. „Nielen prezidentka môže mať z počínania vládnej koalície dojem, že nové ministerstvo vzniká len preto, aby sa splnili tajné sny jedného zo šéfov vládnych strán. Zdôvodnenie, že budeme mať na Slovensku viac športovísk po vzniku nového ministerstva, je určené pre tých, čo stále veria na Ježiška, ale nám ostatným by pán Danko mohol predložiť relevantnejší argument,“ skonštatoval politológ.