PS a SaS tvrdia, že rokovať o zrušení ÚŠP sa bude v januári

Opozičné strany Progresívne Slovensko (PS) a SaS tvrdia, že rokovať o zmenách v Trestnom zákone, ktoré majú priniesť zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), sa bude až januári. Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas) avizoval, že do Vianoc by chcel, aby sa v NR SR prerokoval štátny rozpočet, k nemu príslušné ďalšie kapitoly a tri ďalšie vládne návrhy. Následne by chcel schôdzu prerušiť a pokračovala by od 8. januára. V programe schôdze je aj novela Trestného zákona, poslanci sa k nej ešte nedostali.