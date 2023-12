Policajný exšéf do boja o prezidentský úrad nejde. Zvažujem aj úplné stiahnutie sa, hovorí Hamran

Koho by ste volili v budúcoročných prezidentských voľbách? Marta Čurajová Ján Drgonec Štefan Hamran Krisztián Forró Štefan Harabin Beáta Janočková Ivan Korčok Ján Kubiš Peter Pellegrini Iný kandidát Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Peter Pellegrini 44,0% Ivan Korčok 40,3% Iný kandidát 8,3% Ján Kubiš 6,7% Štefan Harabin 0,3% Štefan Hamran 0,1% Marta Čurajová 0,1% Ján Drgonec 0,1% Krisztián Forró 0,0% Beáta Janočková 0,0%

Potvrdil v rozhovore pre denník SMEs tým, že zvažuje aj alternatívu úplného stiahnutia sa z verejného života. „Zvažujem niekoľko alternatív, ale politika je na úplne poslednom mieste. Tá úplne najpravdepodob­nejšia je stiahnuť sa úplne z verejného života. Rodina si veľmi nepraje, aby som nejako experimentoval vo verejnom živote," povedal Hamran.

Podľa vlastných slov nikdy neuviedol, že ide kandidovať za prezidenta a prekvapilo ho, že sa v mediálnom prostredí jeho meno v súvislosti s kandidatúrou vôbec objavilo. „Podľa mňa človek, aby kandidoval za prezidenta, na to musí mať nejaký životný príbeh, ktorý ho predurčuje k tomu, aby sa uchádzal o takýto post. Musí byť o tom vnútorne presvedčený a musí si v tej pozícii vedieť predstaviť budúcnosť. To, že si to vedia predstaviť ľudia, ktorých si vážim, to nestačí. Ja sám musím byť o tom presvedčený a ja o tom presvedčený nie som," povedal.

Hamranova údajná kandidatúra sa v médiách objavila minulý týždeň. Jeho rozhodnutie uchádzať sa o post hlavy štátu malo závisieť od toho, či sa mu podarí vyskladať tím, zohnať peniaze na prezidentskú kampaň a vyzbierať potrebných 15 000 podpisov od občanov.

Zámer kandidovať ohlásili už diplomati a exministri zahraničných vecí Ivan Korčok a Ján Kubiš a zakladateľka Iniciatívy za vymazaných rodičov Beáta Janočková. Spomína sa aj kandidatúra exministra spravodlivosti a exšéfa Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina. Súčasný predseda Národnej rady Peter Pellegrini (Hlas-SD) zatiaľ nepotvrdil, či bude kandidovať na funkciu hlavy štátu.

Voľby sa majú konať v roku 2024. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Čaputová avizovala, že o funkciu sa nebude opätovne uchádzať.