Rada študentov odsúdila útok Fica na Janigu a žiada ospravedlnenie: Mali by ste byť nositeľmi slušnosti

Príčinu vníma aj v neetickom správaní sa predstaviteľov vrcholovej politiky, ktorí podľa nej bagatelizujú a narúšajú nezastupiteľné postavenie občianskej spoločnosti i akademikov na Slovensku. Zároveň preukazujú plagiátorské sklony a obchádzajú pravidlá akademickej etiky a integrity.

Vysoké školy by podľa Hozlárovej mali vytvárať priestor na rozvoj, štúdium a pôsobenie študentstva v akademickej samospráve, no toto sa podľa nej v praxi na národnej úrovni nedeje. „Sloboda slova na akademickej pôde nemôže platiť iba pre akademických funkcionárov,“ zdôraznila. Dodala, že spochybňovanie odborníkov zo strany politikov sa ukazuje i v reakcii verejnosti na výzvu na diskusiu smerovanú k dekanovi Právnickej fakulty UK Eduardovi Burdovi. „Pokiaľ sa nesústredíme na fakty, slušnú a odbornú diskusiu, ale budeme podporovať urážky, nadávky a mocenské zhadzovanie, naša spoločnosť nie je hodná mladých ľudí, ktorí sú odhodlaní zveľaďovať občiansku spoločnosť a budovať silný, prosperujúci štát,“ konštatovala predsedníčka ŠRVŠ. Rada apeluje na predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, aby zadefinoval, ako chce agentúra reagovať na uvedené pochybenia UK v Bratislave. „Je potrebné, aby akreditačná agentúra ako nezávislý orgán zabezpečila, že takéto nenapraviteľné inštancie znižovania kvality sa na vysokých školách nebudú opakovať,“ myslí si Hozlárová.

ŠRVŠ sa obrátila sa aj na samotnú univerzitu a vyzvala ju, aby odsúdila verejný útok zo strany predsedu vlády Fica na svojho študenta. „Apelujeme na Univerzitu Komenského, aby preukázala, že jej záleží na hodnotách, politickej nezávislosti a nespochybniteľnosti tak významnej inštitúcie v slovenskom vysokoškolskom priestore. Zostať ticho v takýchto zásadných chvíľach neznamená byť apolitický. Znamená to nechať šikanovať vlastného študenta zo strany predsedu vlády,“ vyjadrila sa predsedníčka ŠRVŠ. Na premiéra Fica apelujú, aby sa verejne ospravedlnil za svoje útoky na študentstvo a nepokračoval v týchto praktikách. Hozlárova sa obrátila i na samotných študentov a zdôraznila, že by mali byť nositeľmi slušnosti a odbornosti a vecnosti v každodennej diskusii.

„Hoci sme len slušne a študentsky volali po tom, čo od nás vyžadujú naši pedagógovia, samotného premiéra Slovenskej republiky to ale nenechalo chladným a neváhal moju osobu použiť na svoj politický boj," uviedol samotný Janiga. Preto tu dnes stojím, ako Marek Janiga, podľa premiéra Slovenskej republiky absolútne nepodstatný študent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s pubertálnymi vyrážkami na nose. Tak nepodstatný, že mu v utorok (19. decembra) o 22:04 venoval celý status na svojom Facebooku,“ poznamenal Janiga. Zdôraznil, že neprišiel preto, aby útok vrátil, ale preto, aby vrátil pozornosť k podstate veci. Fica pozval na akademickú pôdu, na jeho alma mater, a postavil sa spolu s ďalšími zástancami rušenia ÚŠP v moderovanej diskusii s reálnymi a vecnými argumentmi proti tým, ktorí sú za jej zachovanie.

Dekan podľa Janigu privítal návrh na diskusiu a fakulty i univerzita Janigu i ďalších signatárov otvoreného listu ubezpečila, že za ich zapojenie sa do verejnej diskusie a realizácie slobody slova, nebudú nasledovať represálie. Podotkol ale, že sa nedokázali postaviť za svojho študenta volajúceho po tom, k čomu ho vedie samotná škola. Otvorený list bol podľa Janigu pôvodne určený len dekanovi Burdovi a akademickej obci fakulty, no dostal sa na verejnosť. Študent práva skonštatoval, že spätne je rád, že vyvolal širokú spoločenskú diskusiu o slobode slova. Dodal ale, že ich iniciatíva nemala cieľ dosiahnuť revolučný charakter. Janiga tiež zdôraznil, že mal v úmysle ostať apolitickým, odmietol ponuky na vystúpenia na protestoch proti rušeniu ÚŠP, a ani nevyjadril svoj osobný názor na jej rušenie. Podľa neho volali len po faktickosti, slušnosti a vecnosti.

Premiér Robert Fico v utorok 19. decembra uverejnil na sociálnej sieti status, v ktorom kritizoval Janigov rozhovor pre Denník N. V statuse sa o študentovi Právnickej fakulty UK vyjadril ako o „nejakom študentovi“. „​Ako študent práva som bol tiež múdry ako gate Šalamúna. Ale vedel som, kde je moje miesto. To čo dnes robia protislovenské médiá, je hrubou urážkou autority a vzdelania,“ uviedol predseda vlády. Označil to za dôkaz, že tieto médiá sú schopné v mene boja so súčasnou vládou čohokoľvek. „Aj zverejniť rozhovor s absolútne nepodstatným študentom práva bez akýchkoľvek znalostí práva a životných skúseností, len aby mohol spochybniť postoje vzdelaného vysokoškolského pedagóga so širokou publikačnou činnosťou a významnou vysokoškolskou funkciou, ktorý si dovoľuje mať iný názor na zrušenie špeciálnej prokuratúry, ako si želá denník N,“ napísal ďalej. Fico a tiež na adresu predmetných médií vyjadril, že vedú Slovensko do pekla, do pekla neúcty k vzdelaniu a profesionálnej kariére. „Ak má mať študent s pubertálnymi vyrážkami na nose prednosť pred dekanom právnickej fakulty a určovať, čo je pravda a čo nie, Boh ochraňuj túto krajinu!," uzavrel predseda vlády.