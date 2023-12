Pellegrini uťal obštrukcie, rozprava sa skončila. Fico hovorí o sabotáži, podľa Šimečku prehral

Sabotáž, deštrukcia štátu a občania rukojemníkmi. Tak reagoval vo štvrtok vo svojom nečakanom vyhlásení premiér Robert Fico (Smer) na nočný maratón opozičných vystúpení v parlamente. Svojich politických oponentov obvinil, že ohrozujú schvaľovanie najdôležitejšieho zákona roka – štátneho rozpočtu, a otvorene priznáva, že špeciálnu prokuratúru už zrušiť do konca roka nestihnú. Predseda progresívcov si, naopak, myslí, že Fico uznal svoju prehru.

Sedemhodinové vystúpenie Gábora Grendela (bývalé OĽaNO) v NR SR Video Zdroj: NR SR

Diskusia o štátnom rozpočte sa v parlamente skončila vo štvrtok podvečer bez toho, aby vystúpili všetci rečníci. Odsúhlasilo to plénum, za ukončenie hlasovalo 78 zo 79 prítomných poslancov. Návrh na tento postup predložil predseda snemovne Peter Pellegrini (Hlas). Priblížil, že aj podľa nálezu Ústavného súdu je takýto postup možný v záujme zachovania funkčnosti parlamentu.

Opozičných poslancov nezastavila v noci zo stredy na štvrtok ani únava. Sálu v Národnej rade (NR) SR ovládli najmä poslanci z hnutia Slovensko (bývalé OĽaNO). Gábor Grendel rečnil za pultom sedem hodín a z textu, ktorý mal pred sebou, nevynechal ani znak. „… dve miliardy štyristodeväťde­siatštyri miliónov dvanásťtisíc osemstoštyrid­saťosem, úvodzovky hore, bodka. Skončil som, pán predseda,“ ukončil svoj prejav Grendel.

Čítajte viac SNS si presadila nové ministerstvo. Opozícia lamentuje, športové zväzy oslavujú

Opozícii to môže Fico vrátiť o štyri roky

Obštrukcia opozície nedala spať ani premiérovi, ktorý sa ako predkladateľ návrhu štátneho rozpočtu prišiel do pléna pozrieť po polnoci. Kombinácia „záver roka a neschválený rozpočet“ ho nenechala chladným ani počas dňa, keď sa nečakane postavil pred novinárov. Od srdca a bez písomného podkladu, tak charakterizoval svoj desaťminútový prejav, ktorý venoval najmä výzve smerom k poslancom. Hoci má pre obštrukcie ako bývalý opozičný poslanec porozumenie, postupy aktuálnej opozície už nepovažuje za štandardný politický postup politiky.

Podľa Fica opozícia ohrozuje najmä kompenzačné mechanizmy, ktoré majú pomôcť ľuďom v súvislosti s vysokými cenami energií a majú platiť od začiatku roka. Ohrozené sú podľa neho aj peniaze na pomoc s hypotekárnymi úvermi. „Toto už nie je politika, toto je deštrukcia štátu, toto je sabotáž,“ vyhlásil Fico vo štvrtok a kritizoval aj obsah poslaneckých príspevkov za rečníckym pultom. Poslancov vyzval, aby prestali s hrami a neohrozovali najdôležitejší zákon roka. „Sme pripravení rokovať v noci, cez deň, ale musíme schváliť rozpočet Slovenskej republiky,“ pokračoval premiér.

PS avizuje pre rušenie špeciálnej prokuratúry ústavnú sťažnosť i verejné protesty Video

Politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave vníma v konaní opozície riziká, opozičné blokovanie rokovania o rozpočte podľa neho už zmysel nemá.

„Ak rozpočet nebude schválený tento rok, Slovenská republika začne v rozpočtovom provizóriu, čo bude mať negatívnejšie dôsledky, ako predložený návrh rozpočtu,“ uviedol pre Pravdu. Hoci má opozícia právo diskutovať ku každému predloženému návrhu zákona, mala by myslieť dopredu. „Na druhej strane by ale mala vyhodnotiť plusy a mínusy svojich obštrukcií. Pretože to, čo robí dnes opozícia, môže o štyri roky robiť Robert Fico ako predseda opozičnej strany,“ pokračoval.

Čítajte viac Pokrvný brat Matovič Rómov sklamal, viacerí sa vraj pre sľuby o 500-eurovej odmene zadlžili u úžerníkov

V mene rušenia špeciálnej prokuratúry

Hlavným dôvodom, pre ktorý sa parlamentná opozícia púšťa do obštrukcií, je oddialenie zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Fico obvinil opozíciu, že sa vybrala cestou rozkladu štátu. A to aj napriek tomu, že novela Trestného zákona, súčasťou ktorej je aj zrušenie ÚŠP, už nie je pred koncom kalendárneho roka na stole. Hoci ambície boli veľké, premiér priznal, že na novelu Trestného zákona už ku koncu roka nie je čas ani v skrátenom legislatívnom konaní. „Nikto už nechce rokovať o špeciálnej prokuratúre do Vianoc,“ vyjadril sa na Úrade vlády.

Vo svojom vyhlásení premiér neopomenul vo štvrtok ani špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Varoval ho, že ak plánuje útoky voči vládnej koalícii, „zahráva si s ohňom“. „Nič nezmení na našom úmysle zrušiť ÚŠP,“ vyhlásil. Fico zopakoval, že prioritou musí byť rozpočet a žiada opozíciu, aby nerobila z občanov rukojemníkov. „Opozícia si zobrala občanov ako rukojemníkov pre dosiahnutie vlastných politických cieľov," vyhlásil predseda vlády.

Podľa predsedu KDH Milana Majerského premiér svoju kritiku smeroval najmä na bývalé OĽaNO. Konzervatívci podľa neho vystupujú s logickými a vecnými pripomienkami k návrhu štátneho rozpočtu. Nakoniec to možno bude KDH, kto bude robiť „mediátora“. Majerský na otázku, či budú presviedčať lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča, aby s naťahovaním diskusie prestal, odpovedal, že takáto možnosť neexistuje.

Protivládny protest v Bratislave Video Zdroj: TV Pravda

Igor Matovič situáciu s rozpočtom nevidí tak čierno ako Fico. Odmieta strašenie, že ak sa neschváli rozpočet, ľudia sa budú mať zle. „Bez najmenších problémov vie pokryť výdavky aj na dotácie cien energií, aj na jeho nový výmysel s dotáciou hypoték,“ skonštatoval Matovič s tým, že rozpočtové provizórium sa netýka bežného života ľudí a neublížilo by im. Premiér podľa neho straší provizóriom len preto, aby v januári prišiel do parlamentu a predstavil návrh ako „demontovať“ právny štát, čo chce hnutie Slovensko oddialiť. „Každá hodina navyše sa ráta,“ povedal vo štvrtok Matovič.

Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka číta situáciu tak, že premiér uznal prehru. „Ešte pred pár dňami hovoril, že špeciálnu prokuratúru zruší pred Vianocami. Teraz otvorene priznal, že diskusiu o nej presúva až na druhý januárový týždeň,“ uviedol v stanovisku. Čo sa prerokovania rozpočtu týka, Šimečka avizoval, že poslanci z PS budú diskutovať odborne, vecne a kriticky. „A rovnako sme pripravení bojovať aj proti mafiánskemu balíčku,“ dodal.

Politológ si myslí, že opozícia, ktorá čelila po nástupe do parlamentu kritike, za nečinnosť sa napokon vynašla. „Ficovi určite nevyšiel Blitzkrieg, ktorý vládna koalícia rozbehla bezprostredne po voľbách, čo je vlastne dobrá správa, pretože opozícia našla spôsob, ako efektívne pôsobiť na koaličné strany. Fico si teraz bude musieť premyslieť, či bude slúžiť celej krajine, alebo len skupine našich ľudí,“ myslí si Štefančík.

Šéf parlamentu Peter Pellegrini sa v relácii Ide o pravdu pritom vyjadril, že ak opozícii chutí rečniť, umožní jej vyrozprávať sa. „Veď za to sú dobre platení,“ dodal. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko si zase myslí, že opozícia zneužíva rokovací poriadok.