Aký bol rok 2023 v politike? Hodnotia komentátori Pravdy

„Kto chce sabotovať čo a koho? Opozícia pomoc vlády ľuďom, alebo vláda právny štát?“ pýta sa Marián Repa v súvislosti s kritikou premiéra Fica ohľadom diania počas schvaľovania rozpočtu v parlamente. Dávať trafiky straníckym kamarátom výmenou za dlhoročných odborníkov v takom rozsahu ako to robí minister Tomáš Taraba za SNS nemá obdoby,“ komentuje ďalšie udalosti týždňa Repa. „Nie som si istý, či je motiváciu iba zamestnať straníkov, ale nie sú za tým aj biznisové záujmy,“ dopĺňa zahranično-politický redaktor Andrej Matišák. „To, že novým šéfom štátnej banky sa stal kvôli korupcii stíhaný bývalý smerácky štátny tajomník Radko Kuruc, to by nevymysleli ani v absurdnom románe,“ hovorí komentátor Repa.

Na konci posledného pracovného týždňa pred vianočnými sviatkami tragickosťou a nezmyselnosťou, žiaľ, prebil všetky domáce udalosti útok na Karlovej univerzite v Prahe. V parlamente v Bratislave zatiaľ poslanci schválili rozpočet, po predčasnom ukončení diskusie zo strany šéfa národnej rady Petra Pellegriniho a koaličných poslancov, voči čomu sa chce opozícia ešte brániť. Voči krokom štvrtej Ficovej vlády naďalej tiež pokračovali protesty na uliciach slovenských miest. Na a na ministerstvách a ich podriadených organizáciách zatiaľ pokračujú čistky a výmeny odborníkov za straníkov bez odbornosti čím ohrozujú až bezpečnosť ľudí a štátu. V každom prípade, zdá sa, že už aj politici si na sviatky dávajú voľno a to je čas na bilanciu končiaceho roka. Aký bol podľa komentátorov Pravdy? Vypočujte si podcaste denníka Pravda:

