Prieskum SANEP: Ficov Smer s odstupom, PS a Hlas blízko seba, Matovičova koalícia tesne pod čiarou

Podľa aktuálneho exkluzívneho prieskumu spoločnosti SANEP pre televíziu ta z druhej polovice decembra nedochádza na slovenskej politickej scéne necelé tri mesiace po parlamentných voľbách k žiadnym veľkým pohybom. Prvenstvo si naďalej udržuje strana Smer.

Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konania tohoto prieskumu, tak by sa 9,3 % opýtaných nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 22,6 % deklarovalo, že by voliť nešli. Rozhodnutých bolo 68,1 % oprávnených voličov a svoje hlasy by rozdelili nasledovne.

Parlamentné voľby by v druhej polovici decembra vyhral Smer so ziskom 24,5 percent hlasov, čím si táto strana polepšila oproti koncu októbra o 0,9 percenta. Druhé miesto by obsadila strana Progresívne Slovensko so ziskom 17,9 percent, čo je o 0,3 percenta viac ako koncom októbra. Strana Hlas by skončila na treťom mieste so ziskom 16,3 percenta a strana si tak oproti minulému meraniu polepšila o 0,8 percenta voličských hlasov. Do poslaneckých lavíc by v druhej polovici decembra zasadli nominanti šiestich politických strán.

Štvrté by bolo KDH so ziskom 7 percent. Za KDH by nasledovala koalícia Slovensko/Za ľudí/KU so ziskom 6,8 percenta, ktorá by sa ale do Národnej rady nedostala, pretože hranica pre vstup do parlamentu je v prípade koalícií stanovená na sedem percent.

Piatou stranou, ktorá by sa dostala do Národnej rady, je SaS so ziskom 6,1 percenta, nasledovaná stranou SNS, ktorá by získala 5,7 percenta. Žiadna ďalšia politická strana by sa teraz do parlamentu nedostala.

Pred bránami parlamentu by v druhej polovici decembra zostali Republika (4,6 percenta) a Aliancia- Szövetség (4,2 %). Potrebných päť percent by nezískali ani Demokrati (2,7 %) či strana Sme rodina (2,1 %).

Ako ďalej vyplýva z prieskumu agentúry SANEP, viac ako dvojtretinová väčšina oslovených si je istá komu by dala svoj hlas, ak by sa teraz konali voľby. Váhajúcich je iba 9,3 percenta ľudí.

Exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP pre televíziu ta3 bol uskutočnený v dňoch 13. – 19. decembra 2023. Zber dát sa realizoval pomocou techniky CAWI na vybranej skupine v súhrne 1 578 opýtaných, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 18+ rokov.

Štatistická chyba u uvedenej skupiny obyvateľov sa pohybuje v rozmedzí ±1,5 %. Aktuálny prieskum vychádza iba z hlasov 68,1 % respondentov, ktorí predstavujú vzorku rozhodnutých voličov. Všetky uvedené výsledky a modely sú platné iba v daný okamih zberu dát.