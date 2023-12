Greenpeace: Nekupujte si na Vianoce viac jedla, než zjete

Na Vianoce by nemali ľudia kupovať viac jedla, ako skutočne skonzumujú, aby neprispeli k potravinovému odpadu.

Štedrovečernú večeru môžu urobiť ekologickejšou tým, že si premyslia jedálny lístok. Pre TASR to uviedla koordinátorka kampane Greenpeace Slovensko Terézia Krekulová.

„Vianočný jedálny lístok si snažíme zostavovať tak, aby sa zvyšné suroviny z jedného jedla dali použiť v tom druhom predtým, než sa pokazia,“ povedala Krekulová.

Na nákupy odporúča ísť so spísaným zoznamom, kupovať najmä sezónne výrobky od lokálnych farmárov, obmedziť kúpu mäsa a iných živočíšnych produktov a nahradiť ich rastlinnými alternatívami. „Ak je pre nás kapor neoddeliteľnou súčasťou Vianoc, tak tiež platí pravidlo kupovať z najbližšieho lokálneho chovu rýb,“ podotkla environmentalistka.

Pripomína tiež nosenie vlastných pletených košíkov alebo látkových tašiek do obchodu. Nakúpiť sa dajú aj zľavnené potraviny pred ich exspiráciou. „Ak nie je možné kúpiť presný počet surovín, ktoré potrebujeme, tak môžeme poprosiť suseda alebo kamaráta a vzájomne si vymeniť alebo podeliť sa o nadbytok,“ poukázala Krekulová. Zvyšky z večere radí nevyhadzovať, ale pobaliť domov hosťom, prípadne ich zakomponovať do nových jedál alebo dať do chladničky či mrazničky.