Prieskum: Slovákom komplikujú spánok mobily, počítače a televízia

Spôsobujú to najmä zlé návyky pred spaním, ako napríklad pozeranie do mobilu, počítača alebo sledovanie televízie. Vyplýva to z prieskumu lekárenskej skupiny Pilulka.sk a výskumnej agentúry Behavio na reprezentatívnej vzorke 1000 ľudí.

Pokazí vám poobedňajší šlofík nočný spánok? Odpovedá odborník z Viedenskej univerzity.

Nočné budenie trápi podľa prieskumu 40 percent opýtaných. S ťažkým ranným vstávaním má problém 39 percent respondentov a 37 percent ľudí sa cíti unavených, aj keď sa dostatočne vyspia. Až štvrtina opýtaných má problém zo zaspávaním. Všetky tieto problémy viac trápia ženy ako mužov.

Najčastejšou aktivitou, ktorú Slováci pred spaním robia, je pozeranie do mobilu a počítača (67 percent opýtaných), pri mladých ľuďoch od 18 do 24 rokov je to až 82 percent. Sledovaniu televízie sa pred spaním pravidelne venuje 61 percent opýtaných. Častejšie sú to muži (63 percent) v porovnaní so ženami (59 percent).

„Je dokázané, že na nás najviac pôsobí bledomodré svetlo, ktoré vnímame prostredníctvom zraku. Je prítomné pri východe slnka ako budivý element, takže spôsobí prebúdzanie spiaceho človeka. Presne toto svetlo však obsahuje obrazovka mobilov a počítačov, čiže pred spánkom má na nás budivý a nie uspávací efekt,“ upozorňuje otorinolaryngológ a odborník na spánok Zoltán Csendes z Mediklinik v Moste pri Bratislave.

Zdôrazňuje, že na kvalitu spánku má vplyv aj pitie kofeínových a povzbudzujúcich nápojov neskoro večer či ponocovanie dlho do noci a tiež nesprávna životospráva a stres.

Na kvalitnejší spánok Csendes ľuďom odporúča, aby si vytvorili pravidelný rytmus spánku v rovnakom čase, neponocovali a pred spánkom nevykonávali ťažkú fyzickú prácu. Nemali by si tiež dávať kofeínové a povzbudzujúce nápoje.