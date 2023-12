Klimatická zmena poznačila ľadovú výzdobu v jednej zo známych slovenských jaskýň

Oveľa lepšie je na tom druhá verejnosti prístupná ľadová jaskyňa v krajine pri Dobšinej vo východnej časti Slovenska a v národnom parku Slovenský raj, ktorá už predtým mala výrazne väčšiu zásobu ľadu a ktorá patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne svojho druhu na svete.

Šokovaní návštevníci. Výzdoba v Demänovskej ľadovej jaskyni sa roztopila

Uviedol to vedúci úseku ochrany jaskýň Správy slovenských jaskýň Pavel Bella. Tá spravuje v krajine viac ako desiatku sprístupnených jaskýň, vrátane dvoch spomínaných ľadových, a zaisťuje ochranu všetkých jaskýň.

Práve zmenené klimatické podmienky v posledných rokoch prispeli podľa odborníka k tomu, že v Demänovskej ľadovej jaskyni zostal len zlomok z asi 1000 metrov kubických ľadu, ktorý tam bol ešte pred dvoma desiatkami rokov. Očakáva sa, že jaskyňa môže prísť o ľadovú zásobu, ak bude doterajší trend pokračovať.

„Zaľadnená jaskyňa tvarom podzemných priestorov vytvorí akoby pascu pre studený vzduch, ktorý v podzemí stagnuje. Keď je tuhšia zima, steny jaskyne viac premrznú a padajúca voda presakujúca cez strop jaskyne, najmä na jar z topiaceho sa snehu nad jaskyňou, zamrzne,“ povedal Bell.

Dodal, že v slovenských podmienkach by mali byť čo najtuhšie zimy, mal by napadnúť sneh, ktorý by sa potom na jar topil pomaly a v lete by sa nemali vyskytovať intenzívne dažde. Voda z nich totiž vo veľkom množstve preniká do jaskyne a rozpúšťa ľad.

Klimatická zmena však spôsobila, že vhodné podmienky Demänovská ľadová jaskyňa v posledných rokoch nemá, podobne je to v mnohých ďalších zaľadnených jaskyniach vo svete.

Návštevníci tejto slovenskej jaskyne, ktorá sa nachádza pri Liptovskom Mikuláši a pri ceste vedúcej do známeho lyžiarskeho strediska Jasná, tak podľa odborníka môžu byť sklamaní, hlavne pri porovnaní rozsahu terajšej ľadovej výzdoby so stavom v minulosti. „Nepochybne by bolo atraktívnejšie pre návštevníkov, ak by tam ľad ďalej bol,“ uviedol Bella.

Oveľa väčšiu zásobu ľadu má na Slovensku Dobšinská ľadová jaskyňa, kde bolo v prvej polovici 90. rokov vyše 110-tisíc metrov kubických ľadu. Táto jaskyňa je zapísaná na zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

„Je tam zaľadnený väčší priestor a k uchovaniu ľadu pomáha aj stabilnejšia mikroklíma v spodnej časti jaskyne. V hornej časti jaskyne však tiež dochádza k úbytku ľadu,“ povedal Bella. Dodal, že strate ľadovej výzdoby nečelia len jaskyne na Slovensku, ale aj jaskyne podobného typu v iných regiónoch, najmä v miernom pásme.