Pošmyknete sa na darčeku a sviatky sa môžu skončiť na lôžku. Lekárov sme sa pýtali na kuriózne úrazy počas sviatkov a Silvestra

Nie každý mohol Vianoce stráviť v prostredí domova a v spoločnosti rodiny. O pacientov, ktorí musia zostať v nemocnici, sa však neustále stará nie len zdravotnícky personál. No nie sú to len pacienti na lôžkach. Čas vianočný je aj časom kostí v hrdle, bolestí brucha, zvracania, horúčok, osamelosti, depresie a suicidálnych úmyslov. Počas silvestrovskej noci prichádza zase pre zdravotníkov obdobie úrazov spôsobených neopatrným zaobchádzaním s pyrotechnikou.

Ministerka zdravotníctva navštívili zdravotníkov a deti v nemocniciach Video

Typy úrazov súvisia s voľnočasovými aktivitami a potom vo vzťahu k počasiu, najmä ak je poľadovica. “Vtedy neodporúčame hlavne starším ľuďom vychádzať z domu. Mrazivé počasie sa výrazne odráža na práci našich úrazových chirurgov. Aj tohto roku sme už evidovali na traumatologických ambulanciách vážne zranenia končatín, ktoré si vyžadovali operáciu,” ozrejmila Ladislava Šustová, hovorkyňa Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice.

Výrazne podľa nej dominujú zlomeniny zápästí a členkov, časté sú tiež zlomeniny predkolenia, lakťov a ramenných kostí. Taktiež sa v tomto období vyskytuje viac drobných domácich úrazov, súvisiacich s varením a pečením.

Urgent a pohotovosť

Čas vianočný však prináša aj zaujímavé prípady. Lekári v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice sa museli starať o staršiu dámu, ktorá sa pošmykla na obale z darčeka a zlomila si stehnovú kosť a bolo potrebné ju operovať.

Tieto sviatočné dni však prinášajú obdobie, kedy je viac dní pracovného pokoja. A v tomto čase sa ľudia dopúšťajú „diétnych chýb.“ V tejto súvislosti zaznamenávajú viac žlčníkových záchvatov, zápaly pankreasu z prejedania sa.

Lekári upozorňujú, že treba chápať rozdiel medzi Lekárskou starostlivosťou prvej pomoci (LSPP) a urgentom. LSPP je pohotovosť so všeobecným lekárom, ktorú pacient navštívi, s čím by svojho obvodného lekára navštívil počas jeho ordinačných hodín cez deň. Urgent ale slúži pre vážnejšie stavy – ide o náhle zmeny zdravia a úrazy.

Úlohou urgentného pracoviska je primárny kontakt s pacientmi, u ktorých došlo k náhlej zmene zdravotného stavu alebo k jeho zhoršeniu. Cieľom poskytnutia neodkladnej starostlivosti nie je určenie definitívnej diagnózy, ale vylúčenie život ohrozujúceho stavu, prípadne stabilizácia stavu pacienta.

Poradie pacientov teda neurčuje čas príchodu na ošetrenie. Pacienti zaradení do kategórie neurgentný stav (non-urgent), môžu byť presmerovaní do inej špecializovanej ambulancie.

Zdravotníci radia, aby pacienti nielen počas sviatkov používali zdravý rozum, nejedli, nepili čo im nerobí dobre, vyvarovali sa rizikám pri športovaní, nešoférovali pod vplyvom alkoholu, a tým neohrozovali druhých. “Pozor pri manipulácii so zábavnou pyrotechnikou, najmä pri experimentovaní s doma vyrobenými výbušninami. A v neposlednom rade mať doma základné lieky,” ozrejmila hovorkyňa Šustová.

V prípade horúčky odporúča telesný kľud a ak stav trvá a zhoršuje sa, je potrebné navštíviť obvodného lekára, prípadne pohotovosť.

Sviatky na lôžku

Nemocnice sa snažia pacientom spríjemniť pobyt na lôžku počas sviatkov. Vianočné ráno sa začína poprianím krásnych sviatkov, na oddeleniach sú ozdobené stromčeky a na štedrú večeru je pre pacientov, aj zamestnancov pripravené tradičné menu. “Kapustnica a ryba, pre všetkých, ktorí nemajú inak predpísanú diétu,” priblížila Martina Holecová, asistentka riaditeľa Fakultnej nemocnice Trenčín.

V Univerzitnej nemocnici Martin majú vianočný režim – to znamená, že pracoviská, ktoré nemávajú akútnych pacientov sú uzavreté a zamestnanci si čerpajú dovolenku. Medzi ne patrí napríklad oddelenie plastickej chirurgie, pracovné lekárstvo, nukleárna medicína.

“Na otvorených pracoviskách, kde sú hospitalizovaní pacienti, musí byť celý tím – lekár, sestra, praktická sestra, sanitár. V nemocnici počas vianočných sviatkov sú tiež veľmi dôležité pracoviská, ktoré sa podieľajú na diagnostike pacientov – Rádiologická klinika a diagnostické laboratóriá, ktoré fungujú bez obmedzení,” ozrejmila hovorkyňa martinskej nemocnice Katarína Kapustová. Zdôraznila však, že nemocnica by cez Vianoce nefungovala bez nezdravotníckych pracovníkov v nemocničnej kuchyni a bez upratovania.

Hovorca Fakutlnej nemocnice Žilina Karol Zahltan nevedel povedať presný počet pacientov, ktorí sú počas sviatkov hospitalizovaní, no tých ktorým to zdravotný stav dovolil, prepustili do domácej liečby.

Svoje prvé Vianoce zažila aj súkromná nemocnica finančnej skupiny Penta, nemocnica Bory. Personál na lôžkových oddeleniach, pôrodníci, neonatológovia, OAPIM, JISN, či zdravotníci na centrálnych operačných sálach, urgentnom príjme, rádiodiagnostike, krvnej banke, centrálnej prípravovni liekov, ako aj na centrálnej sterilizácií mali na výber netradičné sviatočné menu. “Či už rybací kuskus so zeleninou alebo vyprážaný syr s varenými zemiakmi. Polievka sa bude podávať tradičná šošovicová mliečna so slivkami,” podotkla Bibiána Ovečková, hovorkyňa siete Svet zdravia.