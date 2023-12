NKÚ v budúcom roku preverí vojenský majetok darovaný na Ukrajinu aj VšZP

Do boja s Ruskom. Slovenské migy odleteli na Ukrajinu Video

NKÚ pokračuje v takzvanom „plávajúcom plánovaní“, ktorý spočíva v prelínaní kontrol medzi rokmi. „Štandardný proces plánovania bol účinný v dobrých časoch, ale nie je efektívny pre hektickú a mnohými krízami skúšanú dnešnú dobu,“ poznamenal šéf úradu Ľubomír Andrassy.

Kontrolóri budúci rok uzavrú kontrolu zameranú na nastavenie protikorupčných opatrení v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Sfinalizujú tiež kontrolu súvisiacu so stratégiou Slovenska v oblasti mládeže a rozvojom infraštruktúry v podmienkach rezortu obrany. „Vrátime sa na Národnú diaľničnú spoločnosť a preveríme na mieste, ako fungujú prijaté opatrenia, ku ktorým sa prihlásili hlavne v oblasti transparentných verejných obstarávaní či pri nastavení nových pravidiel pre prevádzku mýtneho systému,“ dodal Andrassy.

NKÚ v budúcom roku preverí dodržiavanie zákonných pravidiel pri darovaní vojenského hnuteľného majetku Ukrajine, efektívnosť využívania dohodárov v štátnej a verejnej správe či nákup, skladovanie a likvidáciu vakcín proti ochoreniu COVID-19. „Kontrolóri určite preveria takú významnú inštitúciu, akou je VšZP, ako zákonne a hospodárne sa nakladá s niekoľkomili­ardovými financiami tečúcimi do nášho zdravotníctva. Pod drobnohľadom kontrolórov budú tiež ďalšie IT projekty, do ktorých smerovali nielen národné, ale aj európske zdroje,“ skonštatoval Andrassy.

Pri regionálnom rozvoji sa NKÚ zameria na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra, miestne akčné skupiny či prístup marginalizovaných rómskych komunít k pitnej vode. Preverí tiež procesy, ktoré mali pripraviť Slovensko na aktívne čerpanie európskej finančnej pomoci vo štvrtom roku programového obdobia 2021 až 2027.