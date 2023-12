Blanár: Schengen nefunguje, je potrebné ho obnoviť alebo posilniť

Nemôžeme sa tváriť, že Schengen funguje, a pritom k nám prichádzajú nelegálni migranti. Nefunguje, a musíme hľadať riešenia, ako ho obnoviť alebo posilniť. V koncoročnom rozhovore pre TASR to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár.

Podotkol, že nelegálna migrácia je obrovská výzva, ktorej Slovensko čelí, a ktorú bývalé vlády nezvládli. „Čelíme niečomu, čomu sme nikdy nečelili, a preto sme prijali rázne opatrenie hneď, ako sme nastúpili do vlády,“ podotkol s tým, že toky nelegálnych migrantov sa v súčasnosti zmiernili a odklonili. „To nestačí, musíme v tom pokračovať ďalej. Je naša povinnosť to riešiť, to ani nie je priorita, ale absolútne životná povinnosť pri obhajovaní národnoštátnych záujmov SR,“ dodal.

Minister považuje za potrebné pozrieť sa na krajiny, odkiaľ nelegálni migranti prichádzajú a snažiť sa pomáhať a riešiť situáciu tam. Je tiež podľa neho treba riešiť readmisné dohody, ktoré rovnako v rámci Schengenu, ale ani na jeho okraji, nefungujú. „Je to veľmi komplexný problém, a preto voláme po úzkej spolupráci aj v rámci Vyšehradskej štvorky (V4), aby sme potom mohli aj váhou V4 apelovať na našich partnerov v Európskej únii,“ priblížil.

V súčasnosti sa podľa neho prílev nelegálnych migrantov spomalí, pretože je zima. „Preto je dobré tento čas využiť na to, aby sme si urobili vzájomné koordinačné opatrenia a pripravili sa na to, keď opäť budú podmienky, ako to budeme riešiť,“ poznamenal. V tejto súvislosti apeluje na dostatok ľudského potenciálu a techniky na ochranu hraníc a zároveň na riešenie situácie na úrovni Európskej únie. Kontroly na hraniciach podľa neho budú závisieť od sily utečeneckých vĺn. Pripustil, že na jar môžu byť kontroly prísnejšie.