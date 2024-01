Stretnúť v politike ženu, ktorá by nečelila stereotypom, je ťažké, priznáva eurokomisárka Dalliová

Najdôležitejšou úlohou ženy je postarať sa o domácnosť a rodinu, muž by mal zarábať peniaze. Myslia si to u nás až tri štvrtiny respondentov zapojených do prieskumu Eurobarometer. Niet sa čo diviť, stereotypy si na Slovensku žijú svojím životom. Rodová nerovnosť však nie je len problémom Slovenska, v Európskej únii (EÚ) na ňu dopláca 7,7 milióna žien. Jednoduché nie je pre ženy ani presadiť sa v politike. Eurokomisárka Helena Dalliová v rozhovore pre Pravdu hovorí, že stretnúť v tejto oblasti ženu, ktorá by aspoň raz nečelila sexistickým stereotypom, je ťažké.

Aké pohlavie ti príde okamžite na um, keď si spomenieš na nejakú hračku, povolanie, šport alebo farbu? Video

Eurokomisárka Helena Dalliová v rozhovore vysvetľuje:

prečo je medzi politikmi nepopulárne riešiť rodovú rovnosť,

ktoré profesie trpia dôsledkami rodovej nerovnosti,

prečo sú muži zobrazovaní ako lekári a ženy ako zdravotné sestry,

ako rodové stereotypy prelomiť.

Žijeme v 21. storočí, človek by povedal, že sme si už dávno mali poradiť s témou ako rodová rovnosť. Prečo je medzi politikmi nepopulárne riešiť rodovú rovnosť? Pramení to z odlišného kultúrneho dedičstva?

Nedôvera je pocit spoločný pre viacerých ľudí, keď sú konfrontovaní nerovnosťami ovplyvňujúcimi nás v každodennom živote. Zvyčajne odpovedajú slovami, že v tomto storočí by už k tejto forme diskriminácie nemalo dochádzať. V súčasnosti však až 44 % občanov Európskej únie (EÚ) verí, že najdôležitejšou úlohou ženy je starať sa o domácnosť a rodinu. V takom prostredí nie je prekvapujúce, že ženy vykonávajú väčšinu neplatenej opatrovateľskej práce. Často tak ohrozujú svoju kariéru tým, že robia životné rozhodnutia na základe spoločenských očakávaní.

Muži sú zase odrádzaní od určitých povolaní, od spolupodieľania sa na rodičovských povinnostiach či od využívania rodičovskej dovolenky s tým, že by to nezodpovedalo ich rodovej úlohe. Skrátka, v EÚ stále existujú nepresné predpoklady vedúce k rodovej segregácii a je potrebné vynaložiť úsilie na podporu a ochranu vyšších štandardov rodovej rovnosti vo všetkých krajinách EÚ, vo verejnom aj v súkromnom živote. Zmena týchto stereotypov si bude vyžadovať ustavičný tlak od toľkých zainteresovaných strán, od koľkých to bude možné.

Prieskum Eurobarometer ukázal, že na Slovensku až 73 % respondentov súhlasí s tvrdením, že najdôležitejšia úloha ženy je „postarať sa o domácnosť a rodinu“, a 75 % z nich uviedlo, že „hlavnou úlohou muža je zarábať peniaze“. Zmena verejnej mienky by sa pravdepodobne mala začať jednotlivcami. Ako tento proces odštartovať? Čia je to zodpovednosť a aké sú vaše odporúčania?

Od raného detstva sú dievčatá často povzbudzované, aby stelesňovali predstavy spojené so starostlivosťou a s výchovou, zatiaľ čo chlapci sú povzbudzovaní, aby prijali vlastnosti spojené s intelektuálnou a fyzickou zdatnosťou. Tieto sociálne a kultúrne normy následne vedú jednotlivcov k rodovo podmieneným cestám po zvyšok ich života.

Aby sme na to poukázali, spustili sme kampaň bojujúcu proti rodovým stereotypom ako súčasť stratégie rodovej rovnosti. Kampaň sa zameriava na rodové stereotypy, ktoré ovplyvňujú mužov aj ženy vo všetkých aspektoch života vrátane rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, výberu kariéry a príležitostí na vedúce pozície.

Naším cieľom je zvýšiť povedomie o stereotypoch v reálnych životných situáciách a povzbudiť ľudí, aby spochybňovali a riešili diskriminačné návyky.

Foto: Európska Komisia Kampaň proti rodovým stereotypom Kampaň proti rodovým stereotypom

Ktoré profesie v Európskej únii najviac trpia dôsledkami rodovej nerovnosti?

Najnovšie štúdie o mzdových nerovnostiach v Európe ukazujú, že administratívne a podporné služby, informácie a komunikácia a výroba sú odvetviami s najväčšími rozdielmi v odmeňovaní žien a mužov. Kľúčovou hnacou silou rozdielov v odmeňovaní je rodová segregácia pracujúcich, ktorá vedie ženy k tomu, že zastávajú podhodnotené a nedostatočne platené pozície v porovnaní s tými, ktoré zastávajú muži.

Okrem toho nerovnomerné rozdelenie povinností v domácnosti a starostlivosti o deti medzi rodičov, početné problémy, ktorým ženy čelia pri zosúlaďovaní pracovného a osobného života, a nepružný pracovný čas odrádzajú viaceré ženy od toho, aby sa úplne venovali kariére alebo pracovali na čiastočný úväzok. Odhaduje sa, že 7,7 milióna žien nemá platenú prácu z dôvodu nerovnomerného rozdelenia opatrovateľských povinností, ako aj nedostatku zariadení starostlivosti o deti, starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím.

Počet žien v slovenskom parlamente rastie veľmi pomaly, aktuálne máme 33 poslankýň a 117 poslancov. Už sa stáva tradíciou, že sa pred voľbami spomínajú kvóty na počet mužov a žien v parlamente. Myslíte si, že kvóty by pomohli v národných politikách?

Je na Slovensku, aby si určilo svoju vnútornú politiku. Môžem vám však povedať, že podľa informácií Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, 11 krajín EÚ s legislatívnymi rodovými cieľmi pre parlamentné voľby zvýšilo podiel žien vo svojich parlamentoch takmer trikrát rýchlejšie ako krajiny bez týchto cieľov. Rodovo vyvážené zoznamy vedú k lepším politikám, k antidiskrimi­načnej a antisexistickej kultúre a k silnejším demokraciám, ktoré lepšie riešia rôzne sociálne potreby.

Ako ženy političky pomáhajú formovať spoločnosť? Aký je ich prínos?

Naozaj môžeme povedať, že máme dobre fungujúcu demokraciu a reprezentatívnu Európsku úniu bez političiek? Na pohlaví záleží, a preto sme my ženy bojovali za právo voliť a teraz pracujeme na rovnocennom zastúpení. Aby sme posilnili rodovo citlivé politiky, musíme pokračovať v diskusii tým, že zavedieme rodovú rovnosť do všetkých sektorov a na všetky úrovne sociálnej organizácie. Som hrdá na to, že môžem slúžiť v prvom kolégiu komisárov vedených ženami a rodovo vyváženého kolégia a môžem vám povedať, že to zmenilo spôsob, akým spájame a riešime problémy.

Nemôžu byť kvóty problémom napríklad aj pri zvýhodňovaní nekvalifikovaných pracovníkov len na základe pohlavia? Mohli by platiť rovnaké pravidlá ako pre politikov aj pre stavebníkov či upratovačky?

Máme veľmi jasné pravidlá EÚ proti rodovej diskriminácii v zamestnaní. Na rozdiel od toho, čo si možno niektorí myslia, že „pozitívna diskriminácia“ alebo kvóty pre ženy a menšiny by porušovali právo EÚ, keďže ide o formu nezákonnej diskriminácie. Jedinou povolenou výnimkou je výber nedostatočne zastúpeného kandidáta v prípade rovnakého bodového hodnotenia. Čo sa týka pozícií v predstavenstve, môžem povedať, že je veľa kvalifikovaných žien, ktoré patria do predstavenstva spoločností, ale nie sú vybrané, najmä preto, že nezodpovedajú súčasnému nastaveniu, v ktorom dominujú muži. Na vyriešenie tohto problému smernica o rodovo vyvážených radách vyžaduje, aby spoločnosti kótované na burze cenných papierov zabezpečili, že ženy budú do júna 2026 predstavovať aspoň 40 % ich nevýkonných členov predstavenstiev a aspoň 33 % všetkých riaditeľov. Táto smernica nariaďuje minimálny počet a takisto sa zameriava na odstránenie prekážok, ktoré ženám bránia zastávať tieto pozície.

Foto: Európska Komisia Kampaň proti rodovým stereotypom Kampaň proti rodovým stereotypom

Ako hodnotíte fakt, že pri delení povolaní je muž zobrazený ako lekár a žena ako zdravotná sestra? Odkiaľ pochádza tento obrázok a ako sa k tomu postaviť?

Práve ste poskytli príklad rodového stereotypu s mužom ako protagonistom a so ženou ako asistentkou. Presvedčenie, že veda a podnikanie sú pre mužov, zatiaľ čo opatrovateľské pozície sú pre ženy, bráni mužom aj ženám v určitých kariérnych dráhach a deformuje ich kariérne ašpirácie. Európa ešte musí naplno využiť potenciál všetkých svojich občanov. Na dosiahnutie tohto cieľa sa Európska komisia zaviazala bojovať proti rodovým stereotypom prostredníctvom prísnych právnych predpisov o rovnosti vrátane zákonov prijatých v posledných rokoch, ktoré sa zaoberajú rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom, transparentnosťou odmeňovania a rodovou rovnováhou v predstavenstvách spoločností.

Zlyhala v oblasti rodových stereotypov výchova rodičov alebo sa táto téma zmenila a to, čo sa mohlo považovať za „normálne“, dnes už neplatí?

Rodové stereotypy sú zákerné, pretože sa prenášajú prostredníctvom procesu sociálnej reprodukcie. Rodičovstvo je preto rozhodujúce pre pokračovanie alebo zastavenie prechodu podobných stereotypov na ďalšiu generáciu. Vzdelávanie je kľúčom k dosiahnutiu Únie rovnosti bez stereotypov. Európska komisia podporuje národné a regionálne orgány v tomto úsilí. Rodová rovnosť je skutočne jednou z hlavných tém Európskeho vzdelávacieho priestoru, spoločnej vízie EÚ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v EÚ. Navrhli sme zlepšenie rodovej citlivosti vo vzdelávacích procesoch a v inštitúciách, ako aj podporu členských štátov v spochybňovaní a odstraňovaní rodových stereotypov.

Ako sa dajú rodové stereotypy prelomiť? Potrebujeme vidieť viac obrázkov plačúcich mužov alebo žien nesúcich ťažké bremená?

Samozrejme, je podstatné vnímať, že viac mužov prijíma zraniteľnosť a ženy vynikajú vo fyzicky náročných zamestnaniach. Normalizácia zraniteľnosti, najmä v kontexte duševného zdravia, by mohla byť krokom k tomu, aby sme sa vyvinuli do spoločnosti, ktorá je inkluzívnejšia pre všetkých bez ohľadu na pohlavie. Rôzne vzory môžu pomôcť otvoriť priestor pre úplnejšie súkromné, sociálne a profesionálne skúsenosti pre mužov aj ženy.

Ak sa pozriete späť na svoju kariérnu minulosť, zažili ste rodové stereotypy na vlastnej koži? Zlepšilo sa to rokmi alebo sa stále ako žena stretávate so stereotypmi?

Myslím si, že je ťažké stretnúť v politike ženu, ktorá aspoň raz počas svojej kariéry nečelila sexistickým stereotypom. Vyrastať ako žena v politike nebolo ľahké, keďže v tomto priestore dominovali muži. V takomto priestore je veľa zaujatých otázok a domnienok a ženy musia pracovať dvakrát toľko, aby si ich všimli pre politický prínos.

Okrem toho, v spoločnosti bez zariadení starostlivosti o deti som sa počas politických aktivít často spoliehala na mamu, ktorá sa o moje deti postará. Nebolo preto nezvyčajné, že som čelila otázkam ohľadom „žonglovania“ medzi mojím súkromným a pracovným životom, na čo sa mojich mužských kolegov nikdy nepýtali. Som hrdá, že som ako ministerka pracovala na zavedení bezplatnej starostlivosti o deti, keďže viem, že to otvorilo dvere mnohým ženám, ktorých kariéra by bez nej uviazla.

Foto: Archív Európskej Komisie Eurokomisárka Helena Dalliová Eurokomisárka Helena Dalliová

EÚ nedávno spustila kampaň na búranie rodových stereotypov. Zaujal ma vizuál, na ktorom žena požiarnička zachraňuje obeť požiaru. Objektívne je to povolanie, ktoré si vyžaduje fyzickú zdatnosť. „Sila“ je jedným z faktorov, ktorými sa kritici rodovej rovnosti radi oháňajú. Je rodová rovnosť idealizovaný koncept alebo sa dá reálne dosiahnuť?

Všetky ženy, ktoré prelomia hranice, sú spochybňované a občas im bránia pokračovať v tom, čo robia, pretože údajne nemajú potrebné atribúty. Zamyslite sa nad tým, čím Marie Curie prešla len preto, že bola žena. V súčasnosti je veľa žien hasičiek, pretože hasenie sa nespolieha len na silu alebo iné atribúty, ktoré sa týkajú výlučne mužov. Vo veľkej miere sa spolieha na zručnosti, ako je riešenie problémov, tímová práca, vytrvalosť a strategické myslenie. S náležitým tréningom môžu muži aj ženy spĺňať fyzické požiadavky na prácu. A to platí pre viaceré zamestnania, na ktoré sa naďalej pozeráme cez rodovú optiku.