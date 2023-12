Ochrancovia práv pacientov: Problémy v zdravotníctve sa prehlbujú a riešenia neprichádzajú

Kaliňák v Ide o pravdu: Armádne peniaze pôjdu aj na mosty a cesty. V budúcom roku pripravíme zdanenie bohatých Video

„Máme za sebou ďalší rok akéhosi čakania, že sa problémy v našom zdravotníctve napokon nejako utrasú. Aby sme však boli korektní, viac sa zrejme očakávať ani nedalo, keďže sa na stoličke ministra vystriedali štyria ministri. Po páde vlády sme tu mali úradnícku vládu a na jeseň už bolo zdravotníctvo v rukách terajšej vlády. O to väčšie očakávania máme od budúceho roka,“ skonštatovala s tým, že pacient sa ani v tomto roku nedostal do centra záujmu.

Lévyová poukázala na to, že aj v roku 2023 bol problém s nedostatkom lekárov. „Kým v minulosti sa tento problém týkal skôr regiónov, dnes už je bežnou praxou aj vo väčších, krajských mestách. Nerovnomerné rozloženie špecialistov po Slovensku, nedostatok ambulantných lekárov a s ním spojené neúnosne dlhé čakacie doby na vyšetrenia nútia pacientov vyhľadať pomoc na urgente,“ podotkla. Upozornila tiež, že ani v tomto roku neboli poplatky v ambulanciách regulované. „Ak sa chce pacient dostať k svojej liečbe, neraz mu nezostáva iné, než si priplatiť,“ doplnila.

Tento rok však podľa nej priniesol aj pozitíva. Lévyová víta otvorenie novej bratislavskej nemocnice Bory či prípravu projektov zo zdrojov plánu obnovy a veľkých reforiem, akými sú optimalizácie siete nemocníc či zavádzanie DRG systému ako platobného mechanizmu pre nemocnice. „Veríme, že zmeny prinesú pacientom v budúcnosti lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti, bezpečnosť a kvalitu nemocničnej starostlivosti, na ktorú budú nadväzovať aj zmeny v rámci posilnenia siete ambulantnej starostlivosti,“ povedala.

V roku 2024 bude preto podľa prezidentky AOPP dôležité veľké reformy vyprecizovať a postupne implementovať do praxe. „Veríme však, že to nebude jediná agenda ministerky a spolu so svojím tímom, po jeho personálnej stabilizácii, sa bude intenzívne zaoberať aj ďalšími problémami,“ podotkla. Zdravotníctvo podľa nej potrebuje jasnú víziu, finančnú i personálnu stabilitu, lepšie vzťahy medzi zdravotníkmi aj prinavrátenie dôvery verejnosti. Deklarovala, že asociácia je otvorená diskusii a spolupráci na príprave a zavádzaní zmien, ktoré by sa mali pozitívne dotknúť pacienta.