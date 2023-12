TOP články roka 2023 na Pravde: Voľby, politici, ich majetky, ale aj dôchodky či účty za teplo

Mimoriadne zaujímali čitateľov Pravdy výsledky parlamentných vo­lieb

Deň, keď štatistický úrad potvrdil definitívne zloženie parlamentu. Tu je 150 mien (staro)nových poslancov aj s preferenčnými hlasmi.

Čítajte viac Kto si sadne do parlamentu? Pozrite si zoznam 150 zvolených poslancov

A čo majetky politikov?

Apartmány v Cannes, ranč v Austrálii, dom v Dubaji či bývanie na predmestí Montrealu. Majetkové priznania vysokých funkcionárov odhaľujú široké portfólio zahraničných nehnuteľností, ktoré politici vlastnia po celom svete. Niektorí sa chystajú v zahraničných domoch stráviť dôchodok, iní preferujú mimoslovenské bývanie už dnes.

Čítajte viac Šimkovičová a Remišová v Rakúsku, Taraba v Kanade, Sulík v Austrálii. Majetkové priznania ukázali zahraničné sídla politikov

Pozornosť zaujal aj článok, ktorý sa vracal do histórie – o slovenských horolezcoch, ktorí predviedli jeden z najúžasnejších lezeckých výkonov

Žiaľ, skončil sa tragicky. Boli silní. Skúsení. A výborne pripravení. Absolútna horolezecká špička. Štvorica Dušan Becík (34), Peter Božík (34), Jaroslav Jaško (27) a Jozef Just (33) sa vybrala až do neba. Na vrchole Mount Everestu (8 848 metrov n. m.) stál Jozef Just. Dole sa nevrátil nik.

Čítajte viac Svetový výkon za šialenú cenu. Silný tím čakala na Evereste smrť, slovenská štvorica zmizla bez stopy

Ostro sledované boli články o energiách

Kto pri kúrení extrémne šetrí a spolieha sa na to, že mu byt vykúria susedia, zaplatí viac. Výraznejšie si zrejme priplatia aj vlastníci neobývaných bytov či poloprázdnych bytov, kde je kúrenie nastavené len na minimum. Tohtoročnú vykurovaciu sezónu totiž začal platiť nový systém výpočtu ceny tepla v bytových domoch.

Čítajte viac Koniec doplácania na susedov. Začali platiť veľké zmeny pri vykurovaní, dotkne sa to účtov za teplo

Články o dôchodkoch, najmä o tom trinástom, boli v centre záujmu – a nielen seniorov

Štát vyplatí trináste dôchodky aj tento rok. Nie každý penzista má však nárok na výplatu tejto dávky. Platí aj, že každý penzista má nárok len na jeden trinásty dôchodok bez ohľadu na to, koľko penzií od štátu dostáva.

Čítajte viac Trinásty dôchodok v novembri nedostanú všetci penzisti. Komu ho štát nevyplatí? Toto ste určite nevedeli + príklady

Články o vojne na Ukrajine každodenne patrili a patria medzi najčítanejšie

Je ruský prezident Vladimir Putin najväčším politickým babrákom roku 2022? "Predstavte si, že by ste mali možnosť pozrieť sa na Rusko spred 20 rokov a na súčasnosť bez toho, aby ste niečo vedeli o šéfovi Kremľa. Nepovedali by ste, že krajinu viedol nejaký skvelý stratég, ale pýtali by ste sa, aký idiot bol na jej čele, keď bol ochotný zahodiť za hlavu všetok dosiahnutý pokrok,“ povedal pre Pravdu Tom Nichols, známy americký expert na Rusko, jadrové zbrane a medzinárodné vzťahy.

Čítajte viac Americký expert: Sovietskych generálov som sa bál, ale tí ruskí...

Predčasné dôchodky boli veľkou témou roka 2023

Predčasný dôchodok, fenomén posledných dní. Odísť doň tento rok, budúci alebo počkať na normálny dôchodok? Čo je výhodnejšie? Pýtali sme sa hovorcu Sociálnej poisťovne Martina Kontúra.

Čítajte viac Ak chcete ísť do predčasného dôchodku, už nesmiete ďalej pracovať. Čo môžete robiť, ak sa vám zdá príliš nízky?

Okrem výsledkov volieb boli čitatelia Pravdy zvedaví aj na vznik koalície

Lídri troch budúcich vládnych strán Smer, Hlas a SNS Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko podpísali memorandum o porozumení a voľne to nazývali koaličnou zmluvou. Podľa nej už bolo jasné, kto dostane koľko rezortov.

Čítajte viac Smer, Hlas a SNS si rozdelili posty. Aké rezorty získali? Ministrami by sa mali stať Kaliňák, Huliak či Taraba

Ľudia masovo odchádzali do predčasného dôchodku

Tisíce ľudí ročne odchádzajú do dôchodku skôr, ako určuje zákonom nastavený automat. Prispievajú k tomu aj legislatívne zmeny, ktoré od 1. januára tohto roka umožňujú ľuďom odchod do predčasnej starobnej penzie po 40 odpracovaných rokoch. Dlhodobo pritom platí, že na Slovensku je jedno z najhorších pracovných prostredí v rámci Európskej únie a v zdraví sa dožívame priemerne iba 57 rokov. Predčasný dôchodok sa tak môže stať doslova „únikovým plánom“.

Čítajte viac Tisíce ľudí utekajú z práce do dôchodku. Penzie sa im zvýšia o vyše 20 percent, chcú byť v zdraví s vnúčatami

Opäť návrat do histórie, tentoraz cez tajné služby

Keď studená vojna vrcholila, cenné boli nielen čisto vojenské informácie. Medzi tajnými správami CIA z komunistického Československa sa v roku 1952 nachádzal aj dokument, ktorý podával opis okresnej nemocnice v Trnave vrátane jej najdôležitejších zamestnancov.

Čítajte viac Americká tajná služba sa zaujímala o nemocnicu v Trnave. Čo zistila?

Sme hokejová krajina, tak hokej nemôže chýbať

Keď Craig Ramsay príde po zápase medzi novinárov, z jeho odpovedí väčšinou srší múdrosť, energia a za hrsť vtipu. Prehra s Kanadou po samostatných nájazdoch (1:2) sa ho však akoby dotkla viac, než iné straty.

Čítajte viac Po poslednej otázke sa Ramsaymu od dojatia zaleskli oči. Zo zápasu s Kanadou si odniesol ťažké srdce

Zdravotníctvo je dlhoročná pálčivá téma

Ria je 57-ročná zdravotná sestra a onkologická pacientka. Popri ochorení sa stará o chorú mamu a tri deti. Po vyše polroku návštev slovenských nemocníc, čakania na stanovenie diagnózy a začatia liečby sa znechutená rozhodla odísť liečiť do susednej Českej republiky. „Ľutujem ľudí, čo nemajú možnosť odísť za zdravotnou starostlivosťou do inej krajiny,“ podotkla Ria. Jej meno redakcia zmenila, pretože si želala ostať v anonymite.

Čítajte viac Slovenskí lekári jej odporučili spísať závet. Dnes sa radšej lieči v Česku

O chorobe, na ktorú sa nemusí toľko umierať a o prevencii

Na Slovensku týždenne 32 ľudí zomrie na kolorektálny karcinóm. Na ochorenie, ktoré by sa vôbec nemuselo dostať do neriešiteľného štádia, pretože vývoj karcinómu z polypu v čreve trvá 7–10 rokov. To je dostatočný čas na odhalenie predrakovinových štádií alebo skorého štádia rakoviny.