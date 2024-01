Únia chystá reguláciu chovu zvierat. Tie, čo nebudú domáce, majú byť zakázané

Ide o právo: Zákon a chov nebezpečných a exotických zvierat Video

Do dvoch rokov by tak mal vzniknúť celoeurópsky zoznam tých, ktoré budú podľa Bruselu vhodné na chov. V praxi by to znamenalo, že nikto okrem zoologických záhrad by nemohol chovať, rozmnožovať alebo predávať živočíchy, ktoré by sa na tzv. pozitívny zoznam nedostali.

Nápad ihneď vzbudil obavy v radoch chovateľov. „Kto má právo povedať, aké zvieratá sa môžu chovať a aké nie? Pre nás sú prijateľné negatívne zoznamy, ktoré už u nás platia a ktoré obmedzujú chov veľkých šeliem alebo medveďov, ale pozitívny zoznam je nezmysel. Je to postup, ako raz zakážu chov zvierat aj nám,“ upozornil za Úniu českých a slovenských zoologických záhrad David Nejedlo.

Podľa europoslanca Michala Wiezika (PS) sú obavy zatiaľ predčasné. “Diskusia o pozitívnom zozname je stále len v iniciálnej fáze, nepoznáme jeho kontúry a neviem ani o tom, že by komisia v tejto veci konala,” ozrejmil pre Pravdu.

Spomínané pozitívne zoznamy domácich zvierat zatiaľ fungujú v deviatich európskych krajinách – vo Francúzsku, v Taliansku, Litve, Belgicku, Holandsku, na Cypre, v Luxembursku, Slovinsku a na Malte. Zakázané je tam chovať napríklad škrečky džungarské, degu čilské, činčily, ale aj papagáje ara, ako aj veľké plazy, jedovaté pavúky či pytóny.

Pozitívny zákaz

Nový európsky zoznam má za úlohu povedať, ktoré zvieratá budú ľudia môcť chovať v dome. "Bavíme sa o tzv. pozitívnom zozname druhov, to znamená o zozname druhov, ktoré je povolené chovať,” vysvetlil Wiezik. Medzi ne by mali tradične patriť napríklad psy, mačky, fretky, králiky, hlodavce, ryby, nejedovaté obojživelníky, niektoré plazy a niektoré bezstavovce. No ošípané, ovce, kozy, somáre, kone, dobytok, mulice či vtáky by mohol chovať len ten, kto získa povolenie od miestneho úradu.

Napríklad v Holandsku je dnes povolený chov tridsiatich druhov zvierat, pričom zo známych druhov sú to len pes, mačka a pieskomil mongolský.

Podľa organizácie Eurogroup for Animals sa v Európe chová viac ako 200 miliónov domácich zvierat vrátane cicavcov, vtákov, plazov, rýb a obojživelníkov. “Mnoho druhov, najmä exotických zvierat, sa však pre život v zajatí nehodí,“ zdôvodnila svoj postoj organizácia.

V minulosti sa štáty riadili podľa dohovoru CITES, alebo podľa vlastných či európskych zoznamov chránených druhov. CITES je skratka pre Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ktorý obsahuje približne 6-tisíc druhov živočíchov a 32-tisíc druhov rastlín. Zo živočíchov sú v ňom zaradené napríklad slony, nosorožce, opice, mačkovité šelmy ako tiger, lev, leopard či puma, alebo krokodíly, korytnačky, leguány, chameleóny, veľhady, jašterice, papagáje, pavúky a motýle.

Zo slovenských pôvodných živočíchov sú do CITES zaradené napríklad: medveď hnedý,

vlk dravý,

rys ostrovid,

mačka lesná,

vydra riečna,

dravé vtáky – orly, sokoly, jastraby, sovy,

drop fúzatý,

motýľ – jasoň červenooký. ZDROJ: MŽP

Exotický biznis

V rokoch 2018 až 2021 bolo v EÚ každý rok zadržaných viac ako tritisíc živých vtákov, plazov a obojživelníkov, z ktorých mnohé boli určené na nelegálny obchod s exotickými domácimi zvieratami. Najviac pašerákov chytili v Nemecku a najviac zvierat bolo do členských štátov privezených z Ukrajiny a z Thajska. “Obchod s exotickými druhmi je multimiliardové odvetvie a patrí medzi hlavné príčiny ohrozenia biodiverzity. Bavíme sa o tisíckach druhov, ktoré v súčasnosti nik neeviduje v negatívnych zoznamoch, pri ktorých je obrovské riziko vážneho poškodenia a zániku voľne žijúcich populácií,” podotkol europoslanec Wiezik.

Napríklad na Slovensku od 1. marca 2022 platí zákaz chovu vybraných druhov živočíchov, najmä tigrov, leopardov, levov, jaguárov, rysov, púm, gepardov, ale aj medveďov a primátov, ako napríklad tamarínov, kosmáčov, levíkov či lemurov.

Ministerstvo životného prostredia zoznam zakázaných zvierat podľa potreby aktualizuje, ale podľa Wiezika to nestačí. “Technicky je takmer nemožné dostatočne rozširovať a aktualizovať negatívne zoznamy, preto je operatívne vytvoriť zoznam povolených druhov, pozitívny zoznam, kde druh, ktorý sa na ňom nenachádza, je automaticky vylúčený z legálneho chovu,” skonštatoval.

Zákaz chovu sa nevzťahuje na: zoologické záhrady,

chovné stanice a rehabilitačné stanice,

záchytné strediská,

zariadenia prevádzkované osobou zapojenou do programu starostlivosti pre druhy,

zariadenia na chov alebo držbu exemplárov druhov živočíchov používaných na vedecké účely,

veterinárne ordinácie alebo kliniky. ZDROJ: MŽP

Europoslanec zdôraznil, že ak sa proces prípravy pozitívneho zoznamu niekedy začne, bude legislatívu k nemu pripomienkovať Európsky parlament a všetky členské krajiny. Vtedy bude podľa neho zabezpečený priestor na vytvorenie dostatočne širokého zoznamu druhov, pri ktorých chove nehrozí poškodzovanie biodiverzity. V prípade nesúhlasu s nariadením môžu členské štáty takisto využiť právo veta.

“Vytvorenie takéhoto zoznamu má za cieľ zamedziť nelegálnemu obchodu s voľne žijúcimi druhmi a ochranu biodiverzity, čo verím, že je v záujme všetkých chovateľov a milovníkov prírody,” uzavrel Wiezik.