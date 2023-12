TOP články roka 2023 na Pravde (2.): Svetová Slovenka, banány, rady seniorom, najspoľahlivejšie autá, ako kúriť aj čo sa odohralo v Dunaji

Čítajte viac TOP články roka 2023 na Pravde (1.): Voľby, politici, ich majetky, ale aj dôchodky či účty za teplo

Upozornenie pre vodičov – seniorov

Vodiči od určitého veku sa musia pravidelne podrobiť lekárskej prehliadke a mali by so sebou a nosiť aj lekárske potvrdenie o spôsobilosti viesť vozidlo.

Pozor na pálenie záhradného odpadu

Pálite záhradný odpad? Konáre, suché lístie? Okrem toho, že štipľavým dymom znepríjemňujete život susedom a znečisťujete ovzdušie, dopúšťate sa aj protiprávneho konania. Už od roku 2006 platí na Slovensku zákaz spaľovania odpadu zo záhrad.

Rozkúriť kozub je umenie. Naozaj?

Či už rozkurujete kachľovú pec, kozub, kotol na drevo alebo táborák na záhrade, ako postupujete? Vyhrabete ohnisko, dáte poskŕčaný papier, naň triesky, väčšie polienka a škrtnete zápalkou? Ak áno, patríte k väčšine. Skúste to podľa nás a sľubujeme, že rozkúrite na prvý raz a nezadymíte seba ani priľahlé miestnosti.

Staré, ale jaré. Aké ojazdené auto?

Zvažujete kúpu ojazdeného auta? Tak verte, že na tento tucet sa môžete spoľahnúť. Overil ich dlhodobý test na 100 000 kilometrov aj následná demontáž do poslednej skrutky.

Aj elektromobilita má svoje úskalia

Ako je možné, že v krajine, ktorá má najvyšší podiel predaja elektrických áut na svete, sa od nich zrazu zákazníci odvrátili? Dôvody sú prozaické. Vlastne také isté ako kdekoľvek inde.

Dunaj k vašim službám nadchol divákov

Rolu Anežky, ktorá napokon „dokončila“ atentát na nenávideného Dietricha v seriáli Dunaj, k vašim službám, hrá niekdajšia detská hviezda. Poznáte ju z mnohých projektov.

Svetový úspech slovenskej školáčky

Štrnásťročná školáčka z Trstenej zvíťazila so svojou kresbou v celosvetovej súťaži Detská mapa sveta v Juhoafrickej republike. Práca Nely Korčuškovej bola ocenená medzinárodnou porotou v najsilnejšie obsadenej vekovej kategórii od 13 do 15 rokov.

Pohľad do histórie, vznik štátu Izrael

Štát Izrael vznikol iba pred 75 rokmi. Ale už oveľa skôr viedli židovskí intelektuáli a verejní činitelia diskusie o tom, kde by sa mal vybudovať židovský štát. Často snívali o návrate do Palestíny, ale do úvahy pripadali aj iné územia – v Južnej Amerike alebo vo východnej Afrike. Svoje projekty na vysťahovanie a sústredenie Židov, rozptýlených po celom svete, do nového štátneho útvaru mali aj ich odporcovia v Európe, antisemiti.

Pár slovo o banánoch

Preskakuje raz z Česka, raz zo Slovenska. Taký hoax. Že Bill Gates strká do banánov chrobáky, aby ovládol ľudstvo. Varovaním má byť nálepka so zelenou žabkou Rainforest Alliance. Banány majú na sebe rôzne nálepky, Bio, Organic, Fairtrade. Práve teraz dozrievajú banány v Peru, na neuveriteľnom mieste – uprostred púšte! O necelý mesiac budú na pultoch slovenských a českých supermarketov. Tí, čo ich pestujú, skutočne skrývajú pod šupku prekvapujúci odkaz. Je spočiatku strašidelný, hoci to nie sú chrobáky. No môže inšpirovať.

Šesť storočí spolužitia s Rómami

Žiadam mestá, kastelánov hradov a barónov, aby Ladislavovi a jeho ľuďom, kdekoľvek prídu, nerobili žiadne ťažkosti. Ide o prvú písomnú zmienku o Rómoch na našom území.

Obyvatelia ktorých krajín sa dostali do rebríčka najmenej priateľských národov?

Určite s tým máte skúsenosti: pricestujete do krajiny a cítite prijatie a srdečnosť domácich. Nemajú problém vám odpovedať a poradiť, dokonca sa sami prihovoria. Takí sú napríklad Taliani, aj keď mnohí z nich nehovoria anglicky či nemecky, vždy sa akosi dorozumiete.