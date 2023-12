Koalícia chce novelizovať rokovací poriadok. Opozícia je proti skracovaniu času vystúpení poslancov

V budúcom roku by sa mohol novelizovať rokovací poriadok Národnej rady (NR) SR. Avizuje to šéf poslaneckého klubu koaličného Smeru Ján Richter. Na príprave by mali spolupracovať všetky parlamentné strany. Predseda NR SR Peter Pellegrini (Hlas) súhlasí, že rokovací poriadok treba upraviť. Do budúcna by podľa neho mohla odpadnúť povinnosť čítať pozmeňujúce návrhy v pléne NR SR.