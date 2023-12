Dráma na tlačovke, otváranie slovenskej armády či darovanie zbraní na Ukrajinu. Najčítanejšie články roku 2023

Heger: Fico klame, mobilizácia nebude Video Zdroj: TV Pravda

1. Naď otvára armádu pre všetkých: koho bude môcť povolať a kto sa službe vyhne?

Po zrušení povinnej základnej vojenskej služby si mnohí vydýchli. Profesionalizácia armády však mala aj negatívny dosah. Priniesla nový problém: Ozbrojené sily SR sa teraz trápia s nedostatkom vojakov v zálohe, ktorí by mohli byť nasadení pri živelných a ekologických katastrofách či počas vojnového stavu. Nepomohol ani finančný bonus 1 300 eur v čistom za absolvovanie 11-týždňovej dobrovoľnej vojenskej prípravy. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) preto teraz chce aktívne zálohy otvoriť aj pre záujemcov bez predchádzajúcich skúseností z armády či polície.

2. Pellegriniho zvolili za predsedu NR SR. O obštrukciu sa postaral Matovič, v rozprave mu tvrdo vynadal

V poslaneckých laviciach sa po prvý raz oficiálne stretli noví poslanci, ktorí zložili sľuby. Tí, ktorí to nestihli, zložia sľub na najbližšej schôdzi. Pri voľbe predsedu parlamentu sa do rozpravy prihlásil Igor Matovič a prvý rokovací deň okorenil krátkou obštrukciou. V rozprave nazval lídra Hlasu Petra Pellegriniho klamárom a niekoľko poslancov sa po osobných útokoch na šéfa Hlasu zdvihlo a odišlo. S poslancom Smeru Ľubošom Blahom si vymenili pár invektív. Po kultivovanejšom prejave v novom parlamente zatiaľ niet stopy.

3. Drsná tlačovka Smeru: Matovič kopol Kaliňáka, dostal päsťou do tváre. Zasiahnuť musela polícia

Líder OĽaNO Igor Matovič a člen predsedníctva strany Smer Robert Kaliňák sa pobili. Strana Smer ohlásila na stredu tlačovú konferenciu pred Úradom vlády na tému nelegálnej migrácie, kam predseda OĽaNO prišiel na aute s ampliónmi a nápisom My vás mafii nepredáme. K roztržke medzi Matovičom a Kaliňákom došlo po tom, ako mu exminister vnútra chcel vziať z rúk v aute mikrofón. Na mieste zasiahla mestská polícia.

4. Prieskum Ipsosu pre Pravdu: Rast Smeru a rekordné PS. Matovičove fiatky zrejme zaberajú, na Kollára doľahla kauza

Zdá sa, že volebný ťah fiatkami u voličov koalície OĽaNO a priatelia Igora Matoviča zaberá. V exkluzívnom prieskume agentúry Ipsos pre denník Pravda zaznamenala jeho koalícia nárast o necelé percento. Smer svoje prvenstvo v rebríčkoch potvrdil, kým Hlas sa aj naďalej prepadáva. Progresívne Slovensko (PS) je na rekordných číslach, KDH, SNS, Saska a už aj Sme rodina oscilujú na hranici zvoliteľnosti. Na hnutí Borisa Kollára sa už začala podpisovať kauza „prefackania“ jeho expriateľky.

5. Zastavenie dodávok zbraní na Ukrajinu? Danko nepočítal s prepúšťaním a medzinárodnými zmluvami

Rekordné zisky, rozširovanie výroby, nábor nových zamestnancov a modernizácia. Putinova vojna na Ukrajine odštartovala pre slovenské zbrojárske firmy zlatý vek. Ich zisky stúpajú, odkedy vypukla, pričom najväčšej z nich až o viac ako 900 percent. Predvolebné sľuby by sa ale mali plniť a predseda SNS Andrej Danko nebol ochotný v otázkach dodávok zbraní na Ukrajinu uhnúť ani o milimeter. Dokonca bol taký rázny, že okrem vojenskej pomoci by zastavil aj súkromné objednávky vojenskej techniky. Takéto konanie by však podľa ministerstva obrany znamenalo nielen ekonomické dosahy, takýto scenár by „predstavoval pre Slovensko aj stratu reputácie ako kooperujúceho partnera“.