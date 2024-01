Prieskum SANEP: Pellegrini by porazil Korčoka v prvom aj druhom kole prezidentských volieb

Podľa volebného modelu spoločnosti SANEP z konca decembra by v prvom kole prezidentských volieb zvíťazil predseda parlamentu a strany Hlas Peter Pellegrini so ziskom 43,9 percenta hlasov nad bývalým diplomatom a ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom, ktorý by ich získal 32,3 percenta. Ukázal to exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP pre televíziu ta3, ktorý vychádza iba z hlasov 50,6 percenta rozhodnutých voličov, ktorí by sa v období zberu dát týchto prezidentských volieb zúčastnili.

Na treťom mieste by sa umiestnil Ján Kubiš so ziskom 9,9 % hlasov. Štvrté miesto by získal bývalý predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a neúspešný prezidentský kandidát z roku 2019 Štefán Harabin so ziskom 9,8 percetna. Piate miesto by obsadil predseda SNS Andrej Danko, ktorý by teraz získal 3,5 percent hlasov rozhodnutých voličov. Šiestu priečku by obsadil predseda strany Aliancia – Szövetség Krisztián Forró so ziskom 0,6 percenta hlasov.

Do druhého kola prezidentských volieb by podľa tohto aktuálneho prieskumu spoločnosti SANEP postúpili Peter Pellegrini a Ivan Korčok. Volebná účasť v druhom kole by bola výrazne nižšia ako v kole prvom.

Ako ukazujú výsledky prieskumu, v druhom kole by prišlo k voľbám len 42,3 percenta voličov a víťazom by sa stal predseda strany HLAS-SD Peter Pellegrini so ziskom 58,1 percenta voličských hlasov. Ivan Korčok by v druhom kole prezidentských volieb získal 41,9 percenta hlasov.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že zloženie súčasnej vlády by nemalo mať pre nadpolovičnú väčšinu ľudí vplyv na to, koho budú voliť za prezidenta.

Viac ako polovica opýtaných (53,6 %) uviedla, že pri voľbe prezidenta ich zloženie vlády nezaujíma. 22,1 percent ľudí potom uviedlo, že budú voliť tak, aby vláda a prezident boli z rôznych politických táborov. Naopak 12,5 percent ľudí uviedlo, že budú voliť tak, aby vláda a prezident boli z jedného politického tábora. 11,8 percent ľudí zatiaľ nemá v tejto otázke jasno.

Uvedený exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP bol uskutočnený v dňoch 25. – 29. decembra 2023. Zber dát sa realizoval pomocou techniky CAWI na vybranej skupine v súhrne 1 146 opýtaných, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 18+ rokov.

Reprezentatívna vzorka bola vybraná metódou kvótneho výberu a zodpovedá sociodemografickému rozloženiu obyvateľov Slovenskej republiky podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.