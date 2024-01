Majerský bude opäť kandidovať za šéfa KDH, vedenie by sa malo voliť v marci

Súčasný predseda KDH Milan Majerský sa bude opätovne uchádzať o pozíciu lídra strany. Povedal to v rozhovore pre TASR. Ozrejmil, že o novom vedení bude rozhodovať stranícky snem v marci, voliť by sa malo aj predsedníctvo. Pripomenul tiež, že záujem o pozíciu predsedu už avizoval aj Ivan Šimko.

„Mal som počas svojho takmer štvorročného mandátu jednu veľkú a vážnu úlohu – dostať KDH späť do Národnej rady (NR) SR, a to sa nám v podstate podarilo,“ uviedol a poďakoval sa aj tímu hnutia.

Majerský o programe vlády: Bol šitý horúcou ihlou

Video

Pripomenul, že KDH bolo dve volebné obdobia mimo parlamentu. Čo sa týka marcového snemu, považuje ho za kľúčový, keďže sa bude voliť vedenie aj predsedníctvo. Priblížil, že snem tvorí okolo 350 delegátov. „Je to orgán, ktorý by som chcel aj spružniť,“ priblížil ambície do budúcna.

Vyhodnotiť podľa neho budú musieť aj ďalšie fungovanie hnutia. „Nastala pre nás nová situácia. Máme poslanecký klub, máme poslancov NR SR, ktorí majú tiež čo povedať do rozvoja a smerovania hnutia, sme si však na druhej strane všetci istí, že KDH má ostať konzervatívnou kresťanskou politickou stranou, ktorá bude zastupovať takého voliča a bude obhajovať a prezentovať jeho názory v NR SR,“ skonštatoval. Dopracovať chce stratégiu rozvoja hnutia, aby v najbližších voľbách získali ešte väčší mandát.