Matovičov človek odporučil pre manažment utečencov súkromnú firmu. Rezort vnútra za to dostal pokutu

Minister vnútra Šutaj Eštok o protestoch, špeciálnej prokuratúre a migrantoch Video Zdroj: TV Pravda

„V prvých dňoch ruskej invázie na Ukrajinu bolo treba okamžite riešiť situáciu na hraniciach,“ bránil sa v marci 2022 vtedajší minister vnútra Roman Mikulec (vtedy OĽaNO, dnes Slovensko). Po kritike tak obhajoval miliónovú zmluvu štátu so súkromnou spoločnosťou Dustream production. Eseročka, ktorá sa zaoberá organizáciou firemných a spoločenských podujatí, bez súťaže dostala do starostlivosti celý manažment o prichádzajúcich utečencov. Za úlohu tak dostala zabezpečiť evidenciu, transport, psychologickú pomoc, stravovanie a ubytovanie.

Výber spoločnosti však nebol vôbec náhodný. Odporučiť ju mal blízky spolupracovník Matovičovho hnutia a podnikateľ Július Slovák. Jeho firma GD Identity sa podieľala na volebnej kampani OĽaNO v roku 2020 a v spolupráci s hnutím pokračovala aj v ďalších rokoch. Slovák sa tiež osobne pozná so špičkami politického hnutia, napríklad s Igorom Matovičom, Markom Krajčím či Eduardom Hegerom (dnes Demokrati).

Foto: TASR, Jakub Kotian Eduard Heger / Roman Mikulec / Jaroslav Polaček / Minister vnútra Roman Mikulec (uprostred v pozadí), predseda vlády Eduard Heger (druhý sprava, obidvaja OĽaNO) a primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (vpravo) počas pracovného rokovania so zástupcami samosprávy 12. marca 2022 v Sobranciach

Podnikateľ vysvetľoval, že najprv pri hraniciach pomáhal ako dobrovoľník, neskôr sa dostal na zasadnutie krízového štábu, kde podľa jeho slov dostal ponuku zastrešiť manažment utečencov. „Bol som ochotný pomôcť, ale som sa necítil na to, aby sme to celé zastrešovali len my. Keď sa nás pýtali, kto by to teda mohol robiť, napadli nám dve spoločnosti – Dustream a PS:Events, ktorá to však odmietla. Ministerstvu vnútra sme teda odporučili Dustream, ktorá následne dostala zákazku od štátu,“ vysvetľoval Slovák v rozhovore pre Postoj. Slovákova firma sa pritom stala subdodávateľom pri miliónovej zmluve so štátom. Mali zabezpečiť ôsmich koordinátorov, za čo mala firma dostať dvetisíc eur.

Kritika rodinkárstva

Podpis zmluvy bez verejnej súťaže, ale aj spôsob, ktorým bol vybraný dodávateľ, si hneď vyslúžil kritiku. Vtedajšia poslankyňa Národnej rady Denisa Saková (Hlas) upozorňovala, že spoločnosť Dustream nebola zapísaná v Registri partnerov verejného sektora (RPVS), a tým pádom nemala dostať štátnu zákazku. Nadácia Zastavme korupciu poukázala, že firma dostala v septembri 2020 postih za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

Postup ministerstva vnútra tiež preveroval Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). V novembri 2022 kontrolóri dospeli k záveru, že rezort pri zákazke dvakrát porušil zákon o verejnom obstarávaní. „V prípade oboch identifikovaných porušení zákona mohlo mať podľa rady konanie kontrolovaného vplyv na výsledok verejného obstarávania,“ skonštatoval ÚVO.

Čítajte viac Pol milióna ľudí si bude musieť na nové doklady počkať. Štát nepodpísal zmluvu s dodávateľom

Ministerstvo sa podľa ÚVO nezaoberalo potenciálnym konfliktom záujmov pri zákazke. Podnikateľ Slovák podľa nich bol zainteresovanou osobou, keď sa stal subdodávateľom v zákazke, pre ktorú odporučil úspešného uchádzača. Za problémové kontrolóri považujú to, že ani po tom, ako Dustream production nahlásila Slovákovu firmu ako subdodávateľa, rezort neposúdil a nevyhodnotil jeho konflikt záujmov. ÚVO a následne aj rada úradu rozhodli, že ministerstvo takú povinnosť malo.

Ďalšie porušenie zákona sa týka toho, že ministerstvo dôsledne nevyhodnotilo, či vybraný dodávateľ spĺňal zákonné podmienky účasti v priamom rokovacom konaní. Firma Dustream totiž rok a pol pred podpísaním zmluvy dostala pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Podľa zákona sa ale na verejnom obstarávaní môže zúčastniť len ten, kto sa v predchádzajúcich troch rokoch nedopustil porušenia tohto zákazu. „Predmetnú podmienku účasti má vyhodnotiť verejný obstarávateľ a má uniesť aj dôkazné bremeno, ak by malo dôjsť k vylúčeniu uchádzača,“ skonštatoval ÚVO.

Mikulec s kontrolórmi nesúhlasil

Ministerstvo vnútra pod vedením Mikulca proti rozhodnutiam ÚVO bojovalo. Rezort sa odvolal voči prvému rozhodnutiu úradu – Rada ÚVO ako prvostupňový správny orgán ho potvrdilo. Zároveň rozhodla o tom, že ministerstvu vnútra uloží pokutu vo výške 20-tisíc eur. Mikulcov rezort výsledok konania označil za rozporný so zákonom a avizoval použiť všetky právne prostriedky na jeho nápravu.

V lete 2023 ministerstvo vnútra napadlo rozhodnutie Rady ÚVO na druhom stupni správneho konania, teda u predsedu kontrolného úradu Petra Kuboviča. Rezort sa nestotožnil so zisteniami členov rady ani s výškou uloženej pokuty. V odvolaní vyčítali kontrolórom aj to, že sa v konaní nevyrovnali so všetkými podstatnými tvrdeniami ministerstva, ako aj to, že aplikovali nesprávne právne predpisy. Mikulcovi podriadení v rozklade trvali na tom, že odporúčanie podnikateľa Slováka nemalo vplyv na výber úspešného uchádzača, a preto ho nie je možné považovať za zainteresovanú osobu. „Tým pádom ani neexistoval dôvod posudzovať konflikt záujmov,“ argumentoval rezort.

Čítajte viac Je tŕňom v oku pre Fica a Danka. Mimovládka kritizuje úvahy o zrušení ÚVO

Predseda ÚVO námietky ministerstva označil za neopodstatnené. Tiež dospel k záveru, že človek blízky OĽaNO – podnikateľ Slovák – v tomto prípade bol zainteresovanou osobou, ktorá mohla ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania. „Mohol mať ako konateľ a spoločník subdodávateľa nepriamy finančný alebo ekonomický záujem v súvislosti s predmetným verejným obstarávaním, ktorý mohol spočívať v zabezpečení výhody pre spoločnosť Dustream production,“ skonštatoval predseda úradu.

Kubovič ako druhostupňový správny orgán potvrdil tiež výšku uloženej pokuty 20-tisíc eur, ktorú ministerstvo vnútra má zaplatiť v lehote do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Voči rozhodnutiu predsedu ÚVO sa nemožno odvolať a nie je preskúmateľné súdom. Ministerstvo vnútra v reakcii pre Pravdu uviedlo, že sa aktuálne oboznamuje s doručeným rozhodnutím. „Od doručenia plynie dvojmesačná lehota na podanie správnej žaloby voči rozhodnutiu,“ odpísalo tlačové oddelenie rezortu.