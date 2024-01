Kompetenčný zákon sa vracia do NR SR: Koalícia ho chce uprednostniť, opozícia blokovať. Utne Pellegrini ďalšiu rozpravu?

Po sviatočnom voľne poslanci opäť zasadnú do lavíc. Už od pondelka budú pokračovať v prerušenej decembrovej schôdzi. Čaká ich niekoľko bodov, no kľúčovými témami, ktoré budú v budove Národnej rady (NR) SR dominovať, sú rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ďalšie zmeny v Trestnom zákone, zmena zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a po novom aj tzv. kompetenčný zákon, ktorý vetovala prezidentka Zuzana Čaputová. Ako bude postupovať koalícia? Budú prebiehať ďalšie obštrukcie? Utne predseda parlamentu rozpravu k ďalším zákonom?

K vyše 50 bodovému programu postupne pribúdali vládne i poslanecké zákony. Opozícia sa chce kvôli predčasne ukončenej rozprave k štátnemu rozpočtu obrátiť na súd. Pokračovať chcú aj v naťahovaní debaty k rušeniu ÚŠP, ale aj v protestoch, a podobne plánujú postupovať aj v prípade kompetenčného zákona.

Aký bude postup koalície?

Poslanci ešte pred Vianocami schválili tzv. kompetenčný zákon, ktorého súčasťou je aj vznik nového ministerstvo športu a cestovného ruchu. K štrnástim súčasným ministerstvám tak malo od 1. januára pribudnúť ďalšie, no prezidentka Čaputová zákon po Novom roku vetovala a vrátila ho do parlamentu aj s pripomienkami na prerokovanie.

Hlava štátu pritom nemala problém so zriadením samotného rezortu, za problémové považuje ostatné časti zákona. Vzniku ministerstva cestovného ruchu a športu sa totiž venuje iba časť z rozsiahleho legislatívneho návrhu. Zákon totiž rieši aj zmenu kompetencií viacerých štátnych inštitúcií vrátane ministerstva obrany, ktoré by malo mať právo veta pri vydávaní licencií v zbrojárskom priemysle.

Čaputová upozornila na viaceré „prílepky“, ktoré podľa prezidentskej kancelárie zásadne menia pravidlá vymenúvania šéfov dôležitých kontrolných orgánov či riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). Najviac výhrad prezidentky smeruje k zmene spôsobu vymenúvania a odvolávania predsedov Štatistického úradu (ŠÚ) a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Pravda oslovila koaličné strany s otázkami, či zapracujú výhrady prezidentky a aký bude ich ďalší postup a či v prípade opätovného prerokovania vetovaného zákona neplánujú zvolať mimoriadnu schôdzu. „Vrátenie kompetenčného zákona bude predmetom rokovania pokračujúcej schôdze NR SR,“ uviedla Ľubica Končálová z tlačového oddelenia Smeru.

Ďalší postup bude predmetom rokovania Koaličnej rady a následne by malo zasadnúť poslanecké grémium. „Smer bude presadzovať prioritne prerokovať odvolanie pani prezidentky ku kompetenčnému zákonu,“ dodala. Hlas bude podobné otázky riešiť až od pondelka 8. januára, keď bude schôdza pokračovať a aktuálne sa k nim strana nevyjadrila.

SNS takisto plánuje o zákon rokovať na tejto schôdzi. „Myslíme si, že obavy tak skoro nie sú na mieste, že by sme veto prezidentky v parlamente neprelomili. Môže sa stať, že sa urobí procedúra, že zaradíme vrátený zákon pani prezidentkou pred ostatné body rokovania,“ uviedla hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.

Aký bude postup opozície?

Napriek tomu, že sa koalícii sa s najväčšou pravdepodobnosťou podarí prelomiť veto prezidentky, keďže potrebných 76 hlasov majú, opozícia im to uľahčovať nebude. Ešte pred sviatkami minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) predniesol návrh na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona, ktorou sa okrem iného má zrušiť ÚŠP.

Rozprava sa začne v pondelok 8. januára a podobne ako sa snažila opozícia oddialiť schválenie zmeny Trestného zákona predlžovaním rozpravy o štátnom rozpočte, naťahovať čas bude aj teraz. Šéf NR SR Peter Pellegrini avizoval, že do diskusie sa prihlásilo 59 poslancov, z ktorých každý má na vystúpenie 20 minút, vystúpiť môžu kedykoľvek ministri alebo premiér či predseda parlamentu a opozícia sa hojne zapájala aj faktickými poznámkami.

Po prípadnom schválení skráteného legislatívneho konania bude nasledovať rozprava o samotnom zákone – ide o prvé dva body schôdze. Vylúčené nie sú opäť ani nočné rokovania, aj keď tie boli skôr výnimkou pri schvaľovaní štátneho rozpočtu z dôvodu hroziaceho provizória. Po novele Trestného zákona by malo nasledovať rokovanie o tzv. kompetenčnom zákone, keďže koalícia bude zrejme iniciovať jeho predradenie pred ostatne body na schôdzi.

Už teraz je jasné, že opozícia uplatní rovnaký postup ako v prípade štátneho rozpočtu či rušenia ÚŠP. „Chceme upozorňovať na hrozby, ktoré prijatie jednotlivých zákonov prináša. To sa týka aj kompetenčného zákona,“ reagoval hovorca Progresívneho Slovenska (PS) Radovan Choleva s tým, že progresívci vítajú veto prezidentky Čaputovej. „Ide o nezmyselný a najmä nebezpečný zákon, ktorý unáša nezávislosť dôležitých inštitúcií,“ uviedla strana.

„Tak ako v prípade pozmeňováku poslanca Romana Michelka, ktorý sa nám podarilo zastaviť, aj pri ďalších škodlivých návrhoch tejto novely urobíme v opozícii všetko pre to, aby sme prinútili koalíciu tie najhoršie návrhy stiahnuť,“ dodal strana s tým, že aj v rámci novely Trestného zákona vidia množstvo nebezpečných návrhov, na ktoré chcú poukázať.

Podľa liberálov sa Dankovi zrútil sen o vytvorené nového ministerstva „pre svojich ľudí“. Nový rezort bude podľa SaS stáť 100 až 200 miliónov eur ročne a poukazujú aj na odoberanie právomocí v prípade menovania šéfa ÚDZS a predsedu ŠÚ. „Ak si však vládni poslanci myslia, že prelomenie veta prezidentky bude v parlamentne jednoduché, tak na to môžu zabudnúť. Budeme zásadne proti a bojovať proti tomuto vládnemu valcu,“ zhodnotil zhodnotil predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling.

KDH považuje podporu cestovného ruchu a športu na Slovensku za dôležité, no koalíciu kritizuje za to, že novelu neschválila v riadnom legislatívnou konaní. „Koaličný návrh má však množstvo chýb a nesúvisiacich „prílepkov“, ktoré sú pre Slovensko škodlivé. Pod rúškom vzniku nového ministerstva sa však strany SNS, Smer a Hlas snažia zmeniť štruktúru mnohých orgánov, a to štýlom, aký im je blízky – s chybami, bez odbornej diskusie a v skrátenom legislatívnom konaní,“ zhodnotil pre Pravdu líder KDH Milan Majerský s tým, že koalícia sa snaží pretlačiť rozsiahle zmeny v organizácií ústredných orgánov štátnej správy a zasahuje do nezávislosti ich výkonov. Podľa KDH sa to týka nielen ÚDZS a ŠÚ, ale aj Úradu pre reguláciu sieťových odvetví či zmeny zaradenia Slovenskej informačnej služby alebo posilnenie moci ministra obrany Roberta Kaliňáka.

Podľa SNS však robí opozícia robí z komára somára. „Vyskakovali proti ministerstvu cestovného ruchu a športu, no prezidentka vo svojom stanovisku nepovedala ani jedno krivé slovo na toto ministerstvo,“ dodala strana. Okrem toho by mali v druhom januárovom týždni pokračovať aj protesty.

Utne Pellegrini ďalšiu debatu?

PS, KDH a SaS sa v prípade tzv. kompetenčného zákona plánujú obrátiť na Ústavný súd. Nie je to však jediný prípad. Nie je nič výnimočné na tom, že sa opozícia snaží koalícii sťažiť cestu k dosiahnutiu ich cieľov. Pojmu obštrukcia sa však trojica opozičných strán vyhýba a hovorí o „konštruktívnej diskusii“, keďže podľa lídrov obštruuje len hnutie Slovensko a aj preto predseda parlamentu uťal diskusiu k štátnemu rozpočtu.

„Predseda NR SR nám túto cestu zhatil kvôli nezmyselným obštrukciám Igora Matoviča a jeho ľudí,“ hovoril pred Vianocami Majerský. „Mrzí ma, že diskusia bola k zákonu roka takto uťatá. Tiež som mal pripravený príhovor, viackrát som vystúpil. Nemyslím si, že som páchal obštrukcie, predostrel som konkrétne a jasné argumenty, ktoré som považoval za chybné v predošlých zákonoch,“ doplnil líder SaS Richard Sulík.

„Bohužiaľ, Peter Pellegrini, i keď mu to rokovací poriadok umožňuje, sa rozhodol uchýliť k takémuto kroku a vytiahol povestný atómový kufrík. Na to právo má. Avšak v prípade, že takýmto hrubým spôsobom a natvrdo utne diskusiu, spravodajca je povinný prečítať všetky dovtedy neprečítané pozmeňovacie návrhy,“ uviedol. Keďže sa tak nestalo, opozícia sa na Ústavný súd obráti aj v tomto prípade. „Ak ÚS rozhodne, že predseda NR SR porušil rokovací poriadok, myslíme si, že toto bude dôvod na odvolávanie predsedu,“ dodal pred sviatkami.

Politológa z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraja Marušiaka prípadná obštrukcia neprekvapila. „Na druhej strane, zatiaľ sa na takýchto akciách najúspešnejšie profilovalo OĽaNO (dnes hnutie Slovensko, pozn. red.), pričom vládna koalícia tak dostala možnosť dať na jednu úroveň Matoviča a zvyšok opozície. Neviem, či je to naozaj želaním opozičných strán,“ okomentoval politológ s tým, že sa pritom do úzadia dostáva obsahová stránka navrhovaných zmien.

Kým pri debate k štátnemu rozpočtu sa predčasné ukončenie debaty vzhľadom na hroziace provizórium chápať dá, pri ďalších zákonoch by to mohlo byť vnímané ako problém. „Práve v otázke štátneho rozpočtu napokon Fico dokázal spor redukovať na konflikt medzi koalíciou a OĽaNO. Debata o kompetenciách sa netýka tak zásadnej otázky ako je rozpočet, tam by podobné zastavenie rozpravy už mohlo byť zdôvodniteľné podstatne ťažšie,“ dodal Marušiak.