Hra o palác: Danko rozdáva podpásovky. Získa pre SNS lepšiu pozíciu? Pellegrini váha, jeho šancami to môže otriasť

Aj keď bola koalícia Smeru, Hlasu a SNS pre podpredsedu parlamentu Andreja Danka tou vysnívanou, vládnutie v tejto trojici už pre neho až také ľahké nie je. Všetky tri vlády šéfa Smeru Roberta Fica sa vyznačovali striedmou komunikáciou navonok, najmä ak išlo o vynášanie informácií z koaličnej kuchyne. Štvrté obdobie je v niečom iné. SNS je najmenšou, no najhlasnejšou koaličnou stranou. Danko stál doposiaľ za každou koaličnou potýčkou a averzia voči lídrovi Hlasu Petrovi Pellegrinimu je čoraz väčšia. Rovnako ako nespokojnosť s „omrvinkami“, ktoré SNS získala v koaličných rokovaniach so „žralokom“ Ficom a „alibistom“ Pellegrinim. Danko sa preto snaží zatlačiť na otvorenie koaličnej zmluvy a zatriasť šancami šéfa Hlasu v boji o palác.

Základnou otázkou preto ostáva, o čo vlastne lídrovi SNS ide. Pellegriniho síce dokáže Danko v prezidentských voľbách ohroziť, aj preto siaha po prízemných útokoch na jeho súkromie, podľa doterajších dát však len minimálne. Za jeho výkrikmi sa skrýva boj o lepšiu pozíciu pre SNS – nielen v koalícii či eurovoľbách, ale aj kvôli budúcnosti jeho strany.

Pellegrini sa už o prezidentskej kandidatúre rozhodol: Viem, ale ešte nepoviem Video Zdroj: ta3

Danko sa vyhrážal vtedy, bude aj dnes

Aj keď lídri hovoria o stabilnej, priam mierovej koalícii, vyjadrenia predsedu najmenšej koaličnej strany dávajú zvyšným dvom zabrať. Spoločného prezidentského kandidáta chcel mať Danko jasného už pri rokovaniach o budúcej koalícii. Chcel, aby sa už či už Pellegrini, alebo Fico od začiatku pred ľuďmi profiloval ako prezidentský kandidát. Nepodarilo sa.

Danko neskôr musel ustúpiť pri Rudolfovi Huliakovi, ktorého prezidentka Zuzana Čaputová odmietla vymenovať. Už vtedy hovoril, že Huliakovi raz ministerstvo vybaví. Šanca prišla pri prezidentských voľbách, keďže sa s Hlasom na podpore nedohodli. Líder SNS požaduje v prípade Pellegriniho výhry, minimálne jedno ministerstvo navyše. Súčasný šéf envirorezortu Tomáš Taraba by podľa neho mohol prevziať rezort hospodárstva a Huliak ministerstvo životného prostredia.

„Vybrali si ministerstvá, ktoré chceli, nám doslova hodili omrvinky, ohlodané kosti,“ sťažoval sa Danko. V hre je aj post predsedu parlamentu, keďže Danko odmieta, že by Hlas mal pozíciu prezidenta aj šéfa NR SR. Pellegrini to však odmieta s tým, že koaličná zmluva sa kreuje na základe parlamentných, nie prezidentských volieb a nevidí dôvod na jej otvorenie.

Niečo podobné spravil Danko v roku 2017, keď svojich vtedajších koaličných partnerov Smer a Most-Híd začiatkom augusta prekvapil vypovedaním koaličnej zmluvy. V tom čase však z pôvodnej štvorkoalície vypadla strana Sieť Radoslava Procházku a Danko preto žiadal úpravu vzťahov. V záujme zachovania koalície Fico s Bugárom pristúpili na dodatok a sily sa vo vláde aj v parlamente prerozdelili.

Je to obchod

Nasledovalo prehadzovanie si viny, či koalíciu rozbije Hlas, alebo SNS. Aj keď si Pellegrini dnes stojí za svojím, nie raz svoj názor takpovediac „šikovne“ prispôsobil aktuálnej situácii. Podľa politológa z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraja Marušiaka by na nejakú formu podmienok zmeny koaličnej zmluvy Fico s Pellegrinim pristúpili aj dnes. „Rovnako ako na to pristúpili v rokoch 2016 – 2020, ak sa medzičasom nedohodnú s KDH,“ zhodnotil pre Pravdu.

Okrem toho Danko prekročil aj čiary, ktoré sa v súdržnej koalícii nezvyknú prekračovať. Zaútočil na Pellegriniho súkromie, keď hovoril, že ho v kampani novinári vyzlečú donaha. „Budú sa pozerať, kto je prvá dáma. (…) Určite by o zdravotnom stave kandidáta na prezidenta mali občania všetko vedieť. Vrátane jeho orientácie, manierov, správania či finančnej hotovosti,“ povedal Danko v rozhovore pre reláciu Karty na stôl.

Podľa Marušiaka to bola od Danka ako koaličného partnera „podpásovka“. „Druhá vec je, že politik má menej súkromia ako občan, od ktorého nezávisí prijímanie rozhodnutí zásadných pre budúcnosť krajiny. Je evidentná Dankova priam osobná averzia voči Petrovi Pellegrinimu a cieľavedomý atak na jeho potenciálne slabé miesta,“ zhodnotil.

Foto: TASR, Jakub Kotian Peter Pellegrini / Andrej Danko / Vľavo Peter Pellegrini (Hlas) a Andrej Danko (SNS, tretí sprava)

Líder SNS kritizuje aj to, že šéf parlamentu s oznámením kandidatúry váha a predikuje, že by ho preto mohol nakoniec bývalý minister zahraničných vecí nakoniec poraziť. A Dankove útoky mu nepomáhajú. „Pellegriniho prehra by znamenala takú porážku v politike, z ktorej sa už nemusí spamätať a v tom prípade by v koalícii rástol význam SNS,“ myslí si Marušiak.

V celej koalično-prezidentskej šarvátke však ide primárne o obchod. Líder SNS tiež zbiera podpisy na prezidentskú kandidatúru, no len „skúšobne“. Dohodu by si vedel predstaviť ešte v prípade, že by za prezidenta kandidoval Fico a Pellegrini by sa stal premiérom. Šéf Smeru to niekoľkokrát poprel, napriek tomu Danko stále túto myšlienku oživuje.

Takýto zvrat je podľa politológa nepravdepodobný. „Je to Dankova kombinácia, ako zvýšiť svoju váhu u Fica. Neviem, či by voliči takúto rošádu Ficovi len tak odpustili,“ myslí si. Ak padne aj takáto, už teraz veľmi nepravdepodobná, dohoda, Danko je ochotný kandidovať a byť tvrdým súperom. Do istej miery „tvrdým súperom“ by však mohol byť maximálne v prvom kole. Líder SNS si vytvára ornú pôdu, aby mohol zatlačiť na otvorenie koaličnej zmluvy výmenou za podporu Pellegriniho v druhom prezidentskom kole, ktoré bude kľúčové.

Elektorát SNS sa radikalizoval

Voliči SNS sú podľa Danka vo väčšej miere naklonení bývalému sudcovi Štefanovi Harabinovi, aj preto má Pellegrinimu strata podpory SNS uškodiť. Šéf agentúry Focus Martin Slosiarik pre Pravdu uviedol, že podľa ich dát má čo sa týka elektorátu SNS v súčasnosti lepšiu pozíciu Harabin. „To však nevylučuje, že by ju Peter Pellegrini mohol získať, keďže stále patrí medzi voličmi SNS k nadpriemerne prijateľným kandidátom na pozíciu prezidenta,“ skonštatoval sociológ.

Podľa sociológa z agentúry Ipsos Romana Pudmarčíka síce Danko operuje s týmto argumentom pomerne intenzívne, no dáta ukazujú, že medzi ľuďmi zvažujúcimi voľbu SNS, má väčšiu podporu Pellegrini. „Až tri štvrtiny voličov a voličiek, ktorí by zvažovali voľbu SNS, hovoria o Petrovi Pellegrinim ako o kandidátovi, ktorého by v prezidentských voľbách určite volili alebo by bol jeden z ich kanadidátov,“ ozrejmil.

Pellegriniho úplne odmieta iba približne 15 percent potenciálnych voličov SNS. „Naopak, Štefana Harabina úplne odmieta až 30 percent elektorátu SNS. Ak sa pozrieme na týchto dvoch možných kandidátov z hľadiska toho, akú stranu ľudia reálne volili v posledných parlamentných voľbách, čísla stále vychádzajú medzi voličmi a voličkami SNS v prospech Pellegriniho,“ uviedol Pudmarčík.

Danko: SNS bude dbať na to, aby nesklamala národného voliča Video Zdroj: TASR/Martina Kriková

Aj v prípade simulovaného druhého kola prezidentských volieb s obsadením Peter Pellegrini vs. Štefan Harabin by jednoznačne zvíťazil Pellegrini. Analytik spoločnosti NMS Market Research Mikuláš Hanes pripomína, že elektorát SNS sa v parlamentných voľbách názorovo radikalizoval a výraznú podporu od voličov získali kandidáti z alternatívnych alebo dezinformačných médií. „Tento typ voliča sa nepodarilo osloviť v roku 2019 Marošovi Šefčovičovi a časť voličov Harabina a Kotlebu ostala v druhom kole doma. Toto je najväčšie riziko pre Petra Pellegriniho,“ vysvetľuje.

Reálne šance na druhé kolo sú však podľa odborníkov nízke, no riziko straty časti voličov pomerne vysoké. „Čím viac konkurentov bude mať v prvom kole, tým menšia šanca, že ich dokáže osloviť pre kolo druhé. Štefan Harabin je z tohto pohľadu oveľa autentickejším reprezentatom voličov SNS než umiernený, proeurópsky a pre niekoho aj liberálny Peter Pellegrini,“ konštatuje Hanes.

Podľa posledných dát Ipsosu dôveruje Dankovi celkovo iba približne 28 percent populácie. „To je nižšia miera dôvery, akú medzi slovenskou verejnosťou dosahuje stále menej známy Ivan Korčok, a výrazne nižšia dôvera, akú má Peter Pellegirni. Navyše, Dankovi nedôverujú takmer dve tretiny populácie, pričom takéto hodnoty nedôvery už úplne vylučujú možnosť uspieť v druhom kole prezidentských volieb,“ vysvetľuje Pudmarčík.

Podľa Hanesa si v SNS dobre uvedomujú, že akýkoľvek kandidát SNS by v druhom kole nemal absolútne žiadnu šancu a aj preto sú aktuálne mediálne „manévre“ cestou k zlepšeniu pozície SNS v rámci koalície. „Zlou správou pre predsedu parlamentu je, že SNS a jej predstavitelia momentálne nemajú čo stratiť. Koaličná väčšina je krehká a bez poslancov SNS by vláda stratila podporu v parlamente,“ zhodnotil analytik.

„Ak by bola aj táto snaha o tlak neúspešná a Danko by nakoniec kandidoval, získal by dostatok mediálneho priestoru a pozornosti na rozbeh úspešnej kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu,“ hovorí Hanes. Táto situácia podľa analytika NMS vyhovuje aj strane Smer a Ficovi. „Nakoľko súboj medzi Dankom a Pellegrninim odkláňa pozornosť od nominantov najväčšej vládnej strany a ich krokov v jednotlivých rezortoch,“ uviedol analytik NMS.

Ohrozil by kandidát SNS Pellegriniho?

Napriek viacerým rizikám ostáva v prieskumoch Pellegrini aj napriek tomu, že svoju kandidatúru ešte neoznámil, pričom oficiálnymi kandidátmi sú zatiaľ dvaja bývalí diplomati Ivan Korčok a Ján Kubiš, jasným favoritom v prvom aj druhom kole. „Do volieb sa môže táto situácia ešte, samozrejme, meniť, ale nič nenaznačuje tomu, že by prípadná kandidatúra Danka mohla Pellegrinigo výraznejšie ohroziť. Ak by Danko kandidoval, tak je pravdepodobné, že by v prvom kole získal hlasy, ktoré by inak pripadli Pellegrinimu, Štefanovi Harabinovi alebo Jánovi Kubišovi,“ hodnotí sociológ z agentúry Ipsos.

Foto: Ľuboš Pilc Predsedovia strán Smer Robert Fico, Hlas Peter Pellegrini a SNS Andrej Danko Predsedovia strán Smer Robert Fico, Hlas Peter Pellegrini a SNS Andrej Danko.

„Vzhľadom na nízku popularitu a dôveru, ktorú Danko má, sa nedá predpokladať, že by išlo o významné množstvo hlasov, ktoré by komplikovali Pellegrinimu postup do druhého kola,“ dodáva Pudmarčík. Podľa Hanesa však bude potenciálny kandidát Danko lídra Hlasu ohrozovať z dvoch dôvodov.

„Jednak sa nebude môcť Pellegrini profilovať ako kandidát celej vládnej koalície, a zároveň sa bude môcť voči nemu v diskusiách pred prvým kolom vyhraňovať. Okrem útokov z opozície tak bude čeliť „paľbe aj z vlastných radov“. Týmto výrazne oslabuje možnosť Pellegriniho osloviť voličov SNS (prípadne aj Republiky) v prvom kole a mobilizovať ich k účasti v kole druhom,“ hovorí analytik spoločnosti NMS.

Práve mobilizácia voličov a prebratie čo najväčšej časti elektorátu neúspešných kandidátov z prvého kola často voľby rozhoduje. „To, či by ohrozil kandidát SNS kandidatúru Petra Pellegriniho súvisí s tým, ako tesný bude súboj medzi Pellegrinim a Korčokom – ak sa rozdiel medzi týmito dvoma kandidátmi bude znižovať, tak, samozrejme, akákoľvek podpora, ktorú by mohol získať Pellegrini a o ktorú by mohol takto prísť, ho oslabuje,“ dodáva šéf agentúry Focus Slosiarik.

SNS balansuje na tenkom ľade

Nie je to však len o mocenskom boji v súčasnej koalícii či voľbách do europarlamentu. Aj keď je hlavným cieľom lídra SNS vydobýjanie si silnejšej pozície, zviditeľňovať sa musí aj navonok. SNS bola na tenkom päťpercentnom ľade pred voľbami, vo voľbách získala niečo vyše piatich percent, a je aj po nich. „Je to primárne hra vo vnútri koalície, ale Danko sa musí takto zviditeľňovať, aby v koalícii nestratil identitu,“ hovorí Marušiak.

Foto: FB Robert Fico fico, koalícia, danko, pellegrini Zasadnutie koaličnej rady.

V poslednom decembrovom prieskume agentúry AKO totiž dýcha SNS na krk hnutie Republika, ktoré sa do parlamentu nedostalo, no so SNS zdieľa značný elektorát, ktorý si dokázal na svoju stranu získať aj Smer. SNS by podľa prieskumu volilo 5,3 percenta voličov, Republiku 5,4.

Danko si okrem toho pamätá aj pachuť „Ficovho zovretia“ z neúspešných volieb v roku 2020, keď SNS so ziskom niečo okolo troch percent vypadla z parlamentu. Zviditeľňovať sa preto musí pred svojimi voličmi v ďalších potenciálnych parlamentných voľbách. Možno aj predčasných, čo zaznelo na sneme Smeru, aj keď Fico poprel, že by narážal na predčasné voľby.

Viacero poslancov, s ktorými sa Pravda rozprávala, pochopila jeho odkaz, rovnako ako Danko. „Lebo potom príde zrazu snem Roba Fica, ktorý na sneme povie, že budúci rok očakáva politické turbulencie a možno aj voľby. Samozrejme, potom to dementoval, ale málokedy sa Robo mýli, takže sme pochopili jeho odkaz,“ dodal na margo dohody o prezidentovi na dezinformačnom portáli Infovojna.

„Silným žralokom Ficom“ a „alibistom Pellegrinim“ sa cíti ohrozený oprávnene. Ak by bol Pellegrini šéfom Smeru a Fico v dôchodku, SNS by mala podľa Danka 10 percent. „Danko má istým spôsobom pravdu, Ficova rétorika po roku 2018 pritiahla k Smeru veľkú časť potenciálnych voličov SNS. Danko musí udržať pozornosť vo vzťahu k svojej osobe minimálne do eurovolieb,“ dodal Marušiak.