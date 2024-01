Aby nemuseli uvažovať o Harabinovi. Matovič by rád volil „dobrú ženu“ a neodpustil si narážku na Čaputovú

Uviedol to v rozhovore pre TASR. Nekonkretizoval, koho by si vedel v tejto pozícii predstaviť. V hnutí zatiaľ tému podpory kandidátov neuzavreli, nemajú prioritu za každú cenu postaviť vlastného kandidáta.

Pellegrini sa už rozhodol o prezidentskej kandidatúre

„Finálne sme tú tému neuzavreli, nemáme vôbec prioritu, že silou-mocou musíme postaviť svojho vlastného kandidáta,“ povedal Matovič pre TASR. „Veľmi rád by som v prvom kole volil napríklad dobrú ženu, ktorá je konzervatívne ladená, aby možno vyrovnala to, čo tu bolo za predošlé roky,“ doplnil s tým, že druhé kolo pravdepodobne bude o výbere tzv. menšieho zla, no v prvom kole by mohli ľudia voliť v súlade so svedomím. „Chýba mi dobrý, seriózny konzervatívny kandidát,“ skonštatoval s tým, že nechce, aby konzervatívne zmýšľajúci voliči uvažovali o voľbe Štefana Harabina.

Prezidentské voľby podľa neho prebehnú „v tieni“ zápasu o spravodlivosť v súvislosti s úmyslom vlády zrušiť špeciálnu prokuratúru. Matovič nad svojou kandidatúrou na prezidenta neuvažoval, takúto ambíciu nemá.

Voľby prezidenta budú tento rok, ich termín ešte predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) neoznámil. Súčasná prezidentka Zuzana Čaputová nebude opäť kandidovať. Hlavu štátu volia občania SR v priamych voľbách na päť rokov.

O post prezidenta sa uchádzajú diplomati Ivan Korčok a Ján Kubiš. Podpisy od občanov potrebné na kandidatúru zbiera aj zakladateľka Iniciatívy za vymazaných rodičov Beáta Janočková a Marta Čurajová, ktorá chce byť nezávislá apolitická národná kandidátka. O post prezidenta sa chce uchádzať aj líder mimoparlamentnej strany Aliancia Krisztián Forró. Spomína sa tiež kandidatúra exministra spravodlivosti a exšéfa Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina. Pellegrini má svoje rozhodnutie o tom, či bude kandidovať, oznámiť v polovici januára.