Pročko chce, aby sa Danko ospravedlnil Pellegrinimu. O mňa sa nebojte, viem si to vybaviť aj sám, odkazuje šéf NR SR

Poslanci dnes po sviatočnej pauze zasadli do lavíc a pokračujú v diskusii o návrhu na skrátené legislatívne konanie o zmene Trestného zákona, ktorého súčasťou je rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Tradičné hlasovanie o jedenástej sa presunulo, s prekvapivým návrhom však prišiel poslanec hnutia Slovensko Jozef Pročko. Od lídra SNS Andreja Danka žiada, aby sa ospravedlnil šéfovi Národnej rady (NR) SR Petrovi Pellegrinimu. Líder Hlasu mu odkázal, že sa o to postará sám.

Pročko žiada od Danka ospravedlnenie. Pellegrini sa o seba vie postarať sám

Danko minulý týždeň kritizoval Pellegriniho, že naťahuje rozhodnutie o tom, či bude kandidovať a uviedol, že ho novinári vyzlečú donaha. Hlas ani Pellegrini doteraz jeho vyjadrenia nekomentovali.

Pán poslanec, o mňa sa nebojte

„Chcel by som navrhnúť, aby NR SR prijala uznesenie, aby sa podpredseda parlamentu Andrej Danko ospravedlnil Petrovi Pellegrinimu za vyjadrenia, ktoré mal na jeho adresu,“ povedal Pročko. Dôvodom bol aj Pellegriniho prejav, v ktorom vyzval poslancov, aby rokovania prebiehali slušne.

„Myslím si, že rokovaniu parlamentu neprispieva, keď sa naši predstavitelia – predseda a podpredsedovia – hádajú a ubližujú si,“ uviedol. „Mám to aj písomne,“ dodal a za smiechu poslancov šiel odovzdať svoj návrh.

Pellegrini ho upozornil, že návrh nespĺňa podmienky procedurálneho návrhu. „Jak, nie?“ pýtal sa poslanec Pročko cestou k predsedovi NR SR, na čo sa poslanci opäť rozosmiali. „Vy sa o mňa nebojte, pán poslanec Pročko, to si viem vybaviť aj sám, ďakujem pekne,“ dodal Pellegrini.

Danko sa obul do Pellegriniho

Pellegrini svoju prezidentskú kandidatúru zatiaľ neohlásil, osobne sa už však rozhodol. Zasadnúť by malo ešte predsedníctvo Hlasu, kde to chce Pellegrini svojim spolustraníkom oznámiť. Danko v rozhovore Pellegrinimu vyčítal, že kampaň naťahuje, čo môže viesť podľa neho k tomu, že nakoniec vyhrá bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok. „Za to si ponesie zodpovednosť. Naťahuje kampaň, nehovorí jasne, čo chce… a Korčok nie je hocikto,“ kritizoval svojho koaličného partnera s tým, že už mu je jedno, čo urobí.

Viem, ale nepoviem. Pellegrini sa už rozhodol o prezidentskej kandidatúre

Voliči SNS majú podľa Danka s lídrom Hlasu problém a mnohí by radšej v prvom kole volili Harabina. „V mnohých veciach je problém voliť Pellegriniho u nášho voliča veľký. V tom som mu chcel pomôcť, aby sme vysvetlili niektoré, povedzme, špecifiká,“ vysvetľoval Danko.

Danko sa otvorene vyjadril aj k súkromiu predsedu Hlasu. „Ak idete za prezidenta, novinári vás doslova vyzlečú. Budú sa pozerať, kto je prvá dáma,“ povedal. „Určite by o zdravotnom stave kandidáta na prezidenta mali občania všetko vedieť. Vrátane jeho orientácie, jeho manierov, správania, finančnej hotovosti,“ uviedol Danko s tým, že sa nestačí len usmievať, ale odpovedať treba aj na otázky „s kým žije, koho má rád, koľko má detí a z čoho je financovaná kampaň“.

Pellegriniho sa zastal aj Korčok. „Pri Petrovi Pellegrinim som kritický pri veľkom množstve vecí a jeho postojov, zároveň však ostro odmietam vyťahovanie vecí zo súkromia, klebiet a osobných záležitostí na kohokoľvek. Je to úbohé a hanebné,“ uviedol.