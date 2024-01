NAKA ide po Blahovi. Dôvodom je Che Guevara

Čaputová do skrine, vlajka EÚ preč. Blaha upratoval (november 2023) Video

Blaha po tom, ako ho zvolili za podpredsedu Národnej rady, odstránil v kancelárii vlajku Európskej únie, ktorú nahradil slovenskou, no predmetom stíhania má byť obraz Che Guevaru, ktorý vyvesil na stenu novej kancelárie NR SR, keď nastúpil do úradu. Pred ním tam visel portrét prezidentky Zuzany Čaputovej. Trestné oznámenie na Blahu mal podať historik Ústavu pamäti národa Patrik Dubovský.

„„Vo veci bolo začaté trestné stíhanie a sú vykonávané procesné úkony. Bližšie sa k veci nebudeme vyjadrovať a to aj s poukazom na § 6 Trestného poriadku.““ odpísali z tlačového odboru policajného prezídia.

Práve kvôli tomuto sporu chcú poslanci Národnej rady za KDH opäť iniciovať odvolávanie Ľuboša Blahu z postu podpredsedu parlamentu. Tvrdia, že polícia začala trestné stíhanie pre obraz komunistického predstaviteľa Che Guevaru, ktorý si umiestnil do svojej kancelárie.

Čítajte viac Pellegrini: Zvesiť Čaputovú a vlajku EÚ bolo zbytočné a smiešne gesto. Blaha priznal, že to bola chyba

„Trvali sme na tom, aby sa Ľuboš Blaha verejne ospravedlnil, odstránil obraz Che Guevaru a vrátil tam obraz prezidentky. Zároveň sme trvali na tom, aby vrátil vlajku EÚ na svoje miesto. Nič z toho sa nestalo, naopak, Ľuboša Blahu začala trestne stíhať NAKA a preto opäť začíname zbierať podpisy pod jeho odvolanie. Chcem veriť, že teraz sa pán Blaha zachová ako chlap a bude čeliť svojmu odvolávaniu priamo v parlamente. Pripomínam, že pri predošlom odvolávaní nám vládna koalícia ani neumožnila diskutovať a schôdzu neotvorila,“ tvrdí predsedníčka klubu KDH Martina Holečková.

KDH tiež oznámilo, že Holečkovú zaujíma, ako sa k celej situácii postaví možný budúci prezidentský kandidát Peter Pellegrini. Poslankyňa dodala: „Aký by sme dali odkaz našim deťom a mládeži, ak by sme boli ochotní takéto pohŕdavé správanie akceptovať? Naozaj chce nová vláda vrátiť Slovensko 30 rokov do minulosti a tolerovať nahrádzanie portrétu prezidentky Slovenskej republiky komunistickým masovým vrahom?“

Pellegrini reaguje na Blahove video: Bolo to trápne a detinské (november 2023) Video

Predseda parlamentu Peter Pellegrini považuje počin Ľuboša Blahu za „detinský a trápny“. „Naozaj sa s ním neviem stotožniť, pretože pán Blaha to video nenatáčal vo svojom byte, ale natáčal ho v budove Národnej rady. Musí si uvedomiť, že dnes je podpredsedom Národnej rady,“ uviedol líder Hlasu.

Pellegrini zdôraznil, že Slovensko 85 percent svojich investícií dostáva zo štrukturálnych príspevkov Európskej únie a štát má k dispozícii 6,5 miliardy eur z plánu obnovy v rámci ktorého by mala vláda sanovať obrovský investičný dlh. „Slovensko ako malá otvorená ekonomika benefituje z toho, že je súčasťou jednotného európskeho voľného trhu. Potom takéto gesto vnímam ako naozaj zbytočné a smiešne,“ spresnil.

Čítajte viac Kto naozaj bol Che Guevara a prečo ho nazvali Ježišom Kristom z Ria de la Plata?

Priznal, že kritický postoj k fungovaniu Európskej únie je na mieste. Vytkol napríklad príliš veľa byrokracie. „Môžem mať aj kritický názor na prezidenta a ani so všetkým nemusím súhlasiť, ale nemyslím si, že kvôli tomu budem teatrálne odstraňovať vlajku Európskej únie alebo že zvesím prezidentský portrét a nahradím ho Che Guevarom. To je aký signál spoločnosti? Keď sa deťom v škole nebude páčiť riaditeľ, tak ho zvesia z tabla? Alebo komu sa nebude páčiť, tak bude páliť zástavu a odhadzovať portréty? Treba prejavovať elementárnu úctu,“ podotkol.

Odchod z týchto inštitúcii považuje za devastačný pre štát a ubezpečil, že na všetkých oficiálnych návštevách budú viať tie vlajky, ktoré tam byť majú. „Budem žiadať, aby v oficiálnych priestoroch portrét hlavy štátu na stene bol tak, ako to ukladá predpis bez ohľadu na to, či máme k hlave štátu výhrady," dodal šéf parlamentu.