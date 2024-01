Pellegrini je favoritom prezidentských volieb. Taktizovanie ohľadom kandidatúry mu však môže uškodiť, tvrdí politológ

Prezidentské voľby budú 23. marca a prípadné druhé kolo 6. apríla, vyhlásil v role šéfa parlamentu, zatiaľ oficiálne nepotvrdený, ale preferenčne najsilnejší kandidát Peter Pellegrini. Svoju kandidatúru chce oficiálne ohlásiť zhruba o dva týždne. Podľa neho to, že je predstaviteľ koalície s výkonnou funkciou mu v kampani škodiť nebude, skôr naopak. Pellegriniho podľa prieskumov najvážnejší protikandidát, Ivan Korčok, na rozdiel od šéfa parlamentu už oficiálne kampaňuje a vsádza práve na to, že bude vláde protiváhou. Prezident by primárne nemal byť ani jedným ani druhým, ani protiváhou ani spolupracovníkom, tvrdí politológ Tomáš Koziak.

Ako môže na voličov pôsobiť taktizovanie Petra Pellegriniho ohľadom oznámenia svojej kandidatúry?

Uškodí mu v súboji to, že by bol koaličným kandidátom?

Ako môže zamiešať karty prípadná kandidatúra Andreja Danka

Má šancu prekvapiť ešte niekto tretí?

Vypočujte si v podcaste denníka Pravda s politológom Tomášom Koziakom.

