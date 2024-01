Poslanci pokračujú v rokovaní o novele Trestného zákona

Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v utorok ráno v rokovaní o novele Trestného zákona. Zatiaľ diskutujú o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie k novele. Do diskusie je písomne prihlásených približne ešte 48 rečníkov. Následne sa môžu do debaty hlásiť aj ústne. Do diskusie sa zapájajú zatiaľ len opoziční poslanci.