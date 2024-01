Rezort vnútra má doplatiť vyšetrovateľovi NAKA Mašinovi mzdu, tvrdí jeho advokát

„Okresný súd Banská Bystrica dnes vydal platobný rozkaz, ktorým uložil Ministerstvu vnútra SR doplatiť Štefanovi Mašinovi služobný príjem (mzdu) za druhú polovicu novembra 2023, počas ktorej na základe neodkladného opatrenia súdu riadne vykonával svoju prácu spolu s úrokom z omeškania 9,50 percenta ročne,“ priblížil Kubina.

Úrok podľa jeho slov predstavuje škodu, ktorá vzniká štátu porušením zákona. „Mašin síce musí (a aj chce) chodiť do práce a pracovať na plný úväzok, ale jeho zamestnávateľ mu odmieta platiť plný služobný príjem a naďalej mu vypláca iba minimálnu mzdu, ako keby bol postavený mimo služby,“ podotkol advokát. Rovnakým spôsobom ministerstvo podľa Kubinu postupuje aj vo vzťahu k ďalším dvom policajtom NAKA.

Čítajte viac Šutaj Eštok zbrane neskladá a pri Mašinovi sa odvolá. Vyšetrovateľ NAKA je späť v práci

„Po doručení a preštudovaní predmetného platobného rozkazu zváži MV SR ďalšie právne kroky,“ uviedol pre TASR hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) najskôr po nástupe do funkcie rozhodol v prípade Mašina o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby. Odvolal sa na zákon, podľa ktorého sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu služby, ak je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu. Mašin má aj status chráneného oznamovateľa. Bratislavský mestský súd však vydal na jeseň 2023 neodkladné opatrenie, podľa ktorého môže Mašin ďalej pôsobiť vo svojej funkcii. Minister Šutaj Eštok avizoval voči neodkladnému opatreniu podanie odvolania.

Čítajte aj Šéf NAKA Daňko končí, Solák mu neumožní ani pokračovanie v zbore

Mikulec: Minister vnútra porušuje zákon

Minister Šutaj Eštok porušuje zákon, keď nevypláca mzdu vyšetrovateľom NAKA, ktorí sa do práce vrátili po rozhodnutí súdu. Vyhlásil to poslanec Národnej rady SR a exminister vnútra Roman Mikulec z hnutia Slovensko. Poukázal na aktuálne rozhodnutie Okresného súdu v Banskej Bystrici, ktorý v utorok vydal platobný rozkaz v prípade vyšetrovateľa Štefana Mašina. Rozhodnutie súdu ešte nie je právoplatné.

„Kde to sme, aby minister vnútra porušoval zákon ako na bežiacom páse,“ podotkol Mikulec. Prístup Šutaja Eštoka nepovažuje za správny. „Toto je absolútna dehonestácia súdov, dehonestácia práva na Slovensku,“ dodal. Zo strany ministra ide podľa Mikulca o pomstu vyšetrovateľom. Podčiarkol pritom, že každý pracujúci si zaslúži mzdu za vykonanú prácu bez ohľadu na to, či majú so šéfom rovnaké názory. Poukázal aj na Trestný zákon, ktorý hovorí i o nevyplatení mzdy zo strany štatutárneho orgánu.

Poslanec za hnutie Slovensko Gábor Grendel to vníma rovnako negatívne. Kritizoval tiež zámer ministra vnútra meniť fungovanie NAKA. Poukázal na medializovaný rozhovor, v ktorom minister potvrdil, že NAKA v jej súčasnej podobe skončí. Grendel zdôraznil, že na NAKA pracuje množstvo slušných vyšetrovateľov, ktorí si riadne robia svoju prácu. Tvrdí, že vládna garnitúra sa práve tých potrebuje zbaviť s cieľom pomôcť svojim obvineným nominantom. Pripomenul, že agentúra vznikla práve za predošlej vlády Smeru-SD a nevidí zmysel v jej rušení.

Šutaj Eštok v rozhovore pre Štandard uviedol, že v rezorte už pracujú na reorganizácii policajného zboru, ktorá má byť priamo naviazaná na prípadné zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry. Dodal, že je viacero alternatív a návrhov na reorganizáciu inštitúcie. Jeden z nich ráta s tým, že z troch krajských zložiek NAKA by bolo viacero krajských útvarov. Priznal, že na stole je aj návrh na zrušenie.