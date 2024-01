Vražda v Ružinove otriasla Slovenskom. Otec kuchára Jozefa má ešte temnejšiu minulosť ako syn

Kuchár Jožko, ako sa sám predstavoval, je synom známeho bratislavského škrtiča Štefana Pantla, popraveného v roku 1981. Pantl bol odsúdený za vraždy, znásilnenia a krádeže. „V čase vrážd dvoch mladých žien mal Pantl 25 rokov a bol ženatý. Spoločne s manželkou vychovávali malého syna,“ uviedla televízia JoJ. Tým synom, ktorému mal vtedy tri roky, má byť práve Jozef H., teraz podozrivý z vraždy na bratislavskej Prievozskej ulici, ktorá sa stala minulý týždeň.

Pantl sa narodil v roku 1954 v Bratislave. Podľa webu bratislavaden.sk pracoval ako mechanik meracích a regulačných prístrojov v spoločnosti Slovnaft. Na prvý pohľad sa javil ako normálny chlap s rodinou a dobrým zamestnaním.

„V jeho rodine neboli diagnostikované žiadne duševné choroby, dokonca ani alkoholizmus. Odborníci ho však charakterizovali ako agresívneho muža s psychopatickou osobnosťou. Viedol dvojaký život, keď neobťažoval ženy, venoval sa rodine,“ uviedol web.

V roku 1979 si priviedol do bytu dve ženy a chcel od nich sex. Po odmietnutí jednu ženu zaškrtil opaskom od županu, druhú zmlátil a znásilnil. „Ženu potom prinútil k spoločnej prechádzke. Keď sa pokúsila o útek, dobehol ju a začal škrtiť. Vzal palicu, ktorú jej tlačil na krk, až prestala dýchať,“ popísala televízia Joj tieto vraždy. Neskôr vyšlo najavo, že má na svedomí aj niekoľko znásilnení.

Klinický psychiater Svetozár Droba pripravoval svojho času na Pantla posudky a označil ho za sexuálneho agresora, ktorý ťažko znášal odopretie sexuálneho styku, považoval to za osobné zlyhanie. „Dalo sa to vyriešiť formou ochrannej detencie. To znamená, že by ho umiestnili do ústavu a nikdy by z neho nevyšiel na slobodu,“ uviedol klinický psychiater pre televíziu.

Štefan Pantl, ktorý dostal prezývku bratislavský škrtič, bol odsúdený na trest smrti a v roku 1981 ho popravili.

Pantlov syn Jozef teraz čelí obvineniu z ohavnej vraždy svojej partnerky Patrície. Vrah jej vyrezal srdce a ďalšie orgány, ktoré policajti našli vo vedre. „Až v päťdesiatich percentách sa tieto genetické vlohy dedia. Tá genetická dispozícia je daná, je zakódovaná v jeho osobnostnej štruktúre,“ dodal klinický psychiater Droba.

Z bytu, kde žila Patrícia s Jozefom, sa podľa susedov často ozývali nadávky a hádky, svedkovia tvrdia, že obaja denne pili a mužova agresivita sa stupňovala.

Trest smrti bol na Slovensku zrušený v roku 1990.