Nenápadný podnikateľ zo Štiavnice poslal Hlasu 110-tisíc eur. Ako sú na tom strany so štedrými darcami?

Strana Hlas je známa tým, že sa od momentu svojho vzniku spoliehala najmä na finančnú podporu priaznivcov. Najštedrejšími darcami Hlasu pritom neboli jeho zakladatelia, ako to zvyčajne býva pri iných politických subjektoch, ale niekoľko malých podnikateľov z Banskobystrického kraja. Desaťtisícové finančné príspevky posielali strane často aj napriek tomu, že ich firmy sú roky v stratách.

Pellegrini sa už o prezidentskej kandidatúre rozhodol: Viem, ale ešte nepoviem Video Zdroj: TV Pravda

Vyše 436-tisíc voličských hlasov v septembrových voľbách prinieslo strane Petra Pellegriniho nielen tretí najlepší volebný výsledok, ale aj garantovaný príjem na najbližšie roky zo štátnej kasy. Hlas má počas tohto volebného obdobia, teda v priebehu najbližších štyroch rokov, dostať príspevky dokopy v sume 15 miliónov eur.

Keďže však boli septembrové voľby pre Hlas debutom, doteraz musela strana svoje výdavky pokrývať z finančných darov svojich členov a podporovateľov. Jeho predseda Peter Pellegrini vysvetľoval financovanie doslova výrokom: „Čo si naškrabkáme, to máme“. Ľudí vyzýval „ aj o tisíceurový dar, aj o päťstoeurový dar.“ Účtovníctvo strany ukázalo, že stratégia bola zrejme účinná, keďže sa Hlasu za necelé štyri roky existencie podarilo na daroch vyzbierať viac ako 1,2 milióna eur.

Nešlo pritom o žiadne drobné. Značnú časť vyzbieranej sumy predstavujú desaťtisícové dary od málo známych podnikateľov, ktorí tvrdia, že nemajú k strane Hlas žiaden vzťah. Napriek tomu jej posielajú sumy, ktoré sú nad pomery ich podnikateľských príjmov.

Hlas svoju volebnú kampaň financoval najmä z bankového úveru. Strana však mala vlani uhrádzať aj bežné výdavky súvisiace s jej fungovaním. Pellegrini totiž umiestnil sídlo strany v lukratívnej časti Bratislavy, kde ho prenájom stojí okolo 100-tisíc eur ročne. A ako vyplýva z výročných správ, ďalšie nemalé peniaze strana míňa na propagáciu, bezpečnostné či komunikačne služby. Sociálni demokrati nešetria ani na straníckych podujatiach. Hlas má za sebou už tri snemy a každý z nich stál zhruba 60– až 80-tisíc eur.

Z darov a príspevkov

Až do vlaňajšieho októbra strana Petra Pellegriniho pôsobila ako mimoparlamentná, teda zo zákona nemala nárok na štátne financovanie. Výdavky preto hradila len z prostriedkov, ktoré získala samostatne. Sociálnym demokratom väčšinou na chod strany prispievali členovia jej predsedníctva. Denisa Saková, Erik Tomáš či Richard Raši na stranícky účet ročne posielajú každý okolo 10-tisíc eur. Predseda Hlasu Peter Pellegrini zatiaľ daroval strane 56-tisíc.

Aj keď ide o relatívne veľké sumy, nie sú najväčšími príspevkami pre stranu. Najštedrejší dar za posledné dva roky strana dostala nie od straníka, ale od nenápadného podnikateľa z Banskej Štiavnice. Je ním Rastislav Ondrejmiška, ktorý vlani daroval sociálnym demokratom 80-tisíc eur. To je až štvrtina sumy, ktorú strana vyzbierala na daroch za celý rok. Podnikateľ financoval Hlas aj predtým, v roku 2022 strane poskytol 30-tisíc. Dokopy na účet politického subjektu poslal 110-tisic eur, čo je dvojnásobne viac, než strane poskytol jej zakladateľ a predseda Peter Pellegrini.

Foto: Ivan Majerský, Pravda Pellegrini, Hlas, pdsedníctvo strany, ministerstvá Predsedníctvo strany Hlas

V prípade Ondrejmišku pritom nejde o podnikateľa s nadpriemernými príjmami. Od roku 2015 pôsobí v eseročke Wintec Slovakia ako konateľ, pred rokom sa stal aj jej spoločníkom s polovičným podielom. Ako uviedol pre Pravdu, popri podnikaní je aj riadne zamestnaný. Firma sa zaoberá predajom bielej techniky a obchoduje aj so štátom, v Centrálnom registri zmlúv sú zverejnené desiatky drobných dohôd na dodávky chladničiek či práčok pre štátne a verejné inštitúcie.

Spoločnosť síce má ročné tržby v desiatkach až státisícoch eur, od momentu vzniku však dokázala byť zisková iba raz. Jej finančné výsledky sú v posledných štyroch rokoch v červenej zóne, nemá ani významné rezervy. Ku koncu roka 2022 firma evidovala v rezervách okolo 40-tisíc eur, vyplýva z účtovnej závierky eseročky. Otázne tak je, ako jej spoločník financoval státisícový dar pre politickú stranu.

Ondrejmiška na túto otázky Pravdy reagoval, že príspevok financoval najmä z biznisových príjmov. „Jednoducho som sa dohodol s mojím spoločníkom, že podporíme politickú stranu Hlas. Použil som peniaze, ktoré boli vygenerované vo firme Wintec Slovakia, aj z vlastného fondu, ale aj z iných firiem,” uviedol. Podrobnosti vysvetliť nechcel, odmietol priblížiť aj to, o ktoré iné firmy ide. V obchodnom registri, ale aj zozname partnerov verejného sektora sa jeho meno pri iných spoločnostiach nevyskytuje. Doplnil, že podporovať Hlas sa rozhodol z osobných dôvodov. „Na otázku prečo sa veľmi ťažko odpovedá. Ak by ste sa pýtali, či mám za tým nejaké úmysly, tak nie, nemám,” uzavrel Ondrejmiška.

Čítajte viac Najvyššiu dôveryhodnosť z politikov majú Pellegrini, Čaputová a Fico. Matovič opäť na chvoste

Z Banskej Štiavnice pochádza aj ďalší významný donor Hlasu Lukáš Mlynárik, ktorý bol najštedrejším darcom strany v roku 2022. Daroval jej 50-tisíc eur, ďalších 20-tisíc strane poslal jeho brat Dominik. Lukáš Mlynárik si zaslúžil pozornosť najmä tým, že vysoké sumy darov pre politickú stranu nezodpovedali finančnej úspešnosti jeho biznisov. Eseročky, v ktorých pôsobí Mlynárik, niekoľko rokov za sebou evidovali iba niekoľkotisícové alebo nulové zisky.

„Nefinancoval som stranu Hlas z prostriedkov firmy, ale z peňazí, ktoré som šetril. Bol som zamestnaný, riadil som bratove firmy a šetril som. Pracujem od šiestej rána do večera každý deň, šesť dní v týždni. Mám 32 rokov, od 19 rokov podnikám a od 19 rokov šetrím,“ vysvetľoval pre týždenník Plus 7 dní. Tvrdil tiež, že chce prispieť k víťazstvu Hlasu vo voľbách, lebo sa stotožňuje s hodnotami strany. Vo volebnom roku 2023 sa však Mlynárik medzi sponzormi Hlasu neobjavil.

Netypickí darcovia

Ak sa niektorí podnikatelia rozhodnú podporiť nejakú politickú stranu, nič zvláštne na tom nie je a netreba a priori komunikovať podozrenia, upozorňuje politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave. „Ale vysvetleniam, že niekto poskytol finančný dar, hoci sa sám nachádza vo finančných ťažkostiach, prípadne niekto poskytne strane celoživotné úspory, sa verí veľmi ťažko,” doplnil odborník. Vo všeobecnosti platí, že každá strana by mala verejnosti vysvetliť situáciu, pri ktorej vznikne podozrenie zo zvláštneho konania jej partnerov, zhrnul.

Strana Hlas v reakcii pre Pravdu uviedla, že nemá žiadne možnosti na preverovanie finančnej situácie svojich darcov a ani to nie je jej úlohou. „Hlas zverejňuje svojich darcov na webovej stránke nad rámec zákonných povinností a informuje tak verejnosť o darcoch i darovaných sumách,“ uviedla hovorkyňa strany Patricia Medveď Macíková.

Čítajte viac Ako hospodária strany? OĽaNO, SaS a Smer zo štátneho platia hlavne svojich. PS a Hlas majú len úvery a dary

V iných krajinách je normálne, že strany získavajú veľké finančné dary od ľudí z mimo prostredia strany, pripomína politológ Štefančík. „Pre etablované strany na Slovensku však platí, že sa už spoliehajú hlavne na peniaze zo štátneho rozpočtu, ktoré získavajú podľa výsledku v parlamentných voľbách,” poznamenal.

V začiatočnej fáze si strany však peniaze na svoj chod požičajú, tvrdí Štefančík. „Pričom ten niekto je všeobecne známy a následne po voľbách strana úver splatí. Prípadne strane na svoju činnosť poskytne peniaze niekto z jej prostredia, prípadne blízkeho prostredia. V minulosti sme boli svedkami, že strane požičajú samotní členovia s tým predpokladom, že sa im peniaze po voľbách vrátia späť,” uviedol politológ.

Podobne to platí aj pri finančných daroch, na činnosť politickej strany zvyčajne prispievajú jej členovia. Vyplýva to z analýzy výročných správ politických subjektov za posledných 20 rokov, ktorú spracovala mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS). Napríklad Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH), ktoré od vzniku vyzbieralo na daroch takmer 2,5 milióna eur, získalo najväčšie finančné dávky od súčasného europoslanca za hnutie Ivana Štefanca. Spolu na účet KDH poslal 105-tisíc eur. V najčerstvejšej zverejnenej správe za rok 2022 bol najväčším darcom zakladateľ ESET-u Rudolf Hrubý. Konzervatívcom prispel sumou 25-tisíc eur.

Ďalšia parlamentná strana SNS má síce vo výročných správach evidované dary v hodnote 960-tisíc eur, ide však väčšinou o zaplatené členské príspevky či bezodplatné služby straníckych príslušníkov. Jedným z najväčších donorov strany je podľa TIS jej bývalý člen Jaroslav Paška. Za necelých sedem rokov stranu podporil sumou 234-tisíc eur, tvoria ju ale nie finančné príspevky, ale poskytnuté pôžičky. Ani v roku 2022 strana nedostala žiaden príspevok na účet, jediným darom pre SNS bola zľava za poskytnuté služby v hodnote 418 eur.

Foto: TASR, Pavel Neubauer Andrej Danko Podpredseda NR SR a predseda SNS Andrej Danko počas brífingu po konferencii slovenského športového hnutia 16. novembra 2023 v Bratislave

Historicky najväčším donorom parlamentnej SaS je jej niekdajší člen Juraj Miškov. Strane celkovo daroval 133-tisíc eur. „Najväčší dar strane bol vo výške 100-tisíc eur a poskytol ho v roku 2010 bývalý člen Juraj Miškov. Zdrojom týchto financií bola dlhoročná úspešná podnikateľská činnosť pána Miškova,” uviedlo tlačové oddelenie strany pre Pravdu. Rovnako štedrý bol aj zakladateľ liberálnej strany Richard Sulík, v roku 2009 SaS daroval podobnú sumu.

Podobne to bolo aj v hnutí Progresívne Slovensko, pri vzniku strany na jej chod prispieval jej zakladajúci člen Ivan Štefunko. Podnikateľ, ktorý spolu s ďalším podpredsedom PS Michalom Trubanom založil známu IT firmu Websupport, hnutiu daroval 135-tisíc eur. PS sa aj teraz vo mnohom spolieha na podporu väčších podnikateľov z IT prostredia. V roku 2022 napríklad dostalo 50-tisícový dar od Petra Komorníka, ktorý v roku 2020 predal svoju firmu Slido americkému technologickému gigantu Cisco.

„Pri darcoch a veriteľoch preverujeme ich vzťahy, a činnosť z verejne dostupných zdrojov. Zameriavame sa na preverenie zmluvných vzťahov so štátom, preverujeme, či voči ním nie sú vedené exekúcie, súdne konania, ktorých účastníkom je štát. Posudzujeme ich prepojenie na iné právnické alebo fyzické osoby, ak sú tieto vzťahy známe. V prípade fyzických osôb ich konanie a verejné aktivity z pohľadu jej súladu s hodnotami hnutia PS,” uviedlo tlačové oddelenie hnutia.

Čítajte viac Šimečka priznal, že zarobí 115-tisíc ročne aj za koľko kúpil byt. Čo o sebe prezradili ďalší lídri kandidátok?

Hnutie Igora Matoviča zaevidovalo najväčšie finančne dary v roku 2020, ide o príspevky v sume tritisíc eur. Dostalo ich od ľudí, ktorí vtedy za hnutie kandidovali do parlamentu – Milana Vetráka a Tomáša Šudíka. V najčerstvejšej výročnej správe OĽaNO uviedlo dary v hodnote 760 eur, išlo pritom nie o finančné príspevky, ale o bezplatné poskytnutie reklamných plôch.

Strana Smer neeviduje žiaden dar už niekoľko rokov za sebou. Podľa analýzy TIS naposledy Ficova strana evidovala finančný dar v roku 2009, vtedy jej pomohol peniazmi len jeden darca, podnikateľ a mestský poslanec z Lučenca Norbert Krišta daroval 1 660 eur.