Premiér o rušení ÚŠP: Politika je o moci a toto je mocenské rozhodnutie, skrátené konanie nie je problém

Politika je o moci

Premiér Fico sa dnes postavil pred novinárov spolu s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom, ministrom obrany Robertom Kaliňákom, štátnymi tajomníkmi rezortu spravodlivosti Pavlom Gašparom a Milanom Hodásom, poslancom Smeru Tiborom Gašparom a dvoma advokátmi – Marekom Parom a Dávidom Lindtnerom. Témou tlačovej konferencie bolo „prečo tak Matovič a celá opozícia kričia za záchranu Lipšica“.

„Politika je o moci a toto je mocenské rozhodnutie,“ povedal Fico k rušeniu špeciálnej prokuratúry. Generálna prokuratúra podľa neho dokáže „bez akýchkoľvek ťažkostí“ prebrať agendu špeciálnej a zabezpečiť kontinuitu.

Na rušení ÚŠP premiér stále trvá, vo funkčnosti ponechajú iba Špecializovaný trestný súd. „Máme k dispozícii všetky odborné podklady, ktoré potvrdzujú, že Generálna prokuratúra ako taká bez akýchkoľvek ťažkostí vie prebrať agendu ÚŠP a zabezpečiť kontinuitu, pokiaľ ide o vyšetrovanie týchto vecí,“ podotkol Fico.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Robert Fico, Gašpar, Kaliňák, para, kaliňák, lindtner, boris susko Predseda vlády Robert Fico sa spolu s ministrami a štátnymi tajomníkmi vyjadril k aktuálnej rozprave, ktorá prebieha v parlamente.

Postavenie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica považuje za neudržateľné. Lipšic podľa Fica nedáva žiadnu záruku toho, že ÚŠP bude pracovať profesionálne a nestranne. „Je to inštitúcia, ktorá nemá nad sebou žiadneho nadriadeného, už to pochopte,“ komentoval Tibor Gašpar.

Matovič mal optimalizovať dane, ÚŠP vraj nekonalo

Okrem toho poslanec Smeru čítal na tlačovej besede z výpovede spolupracujúceho obvineného – tzv. kajúcnika – Ľudovíta Makóa a tiež z sms správ neznámej osoby, ktoré majú naznačovať, že si Igor Matovič (hnutie Slovensko) v minulosti optimalizoval dane a mal spáchať niekoľko daňových podvodov.

Susko trvá na dôvodnosti znižovania trestných sadzieb i zrýchlenom režime Video Zdroj: TASR/Martina Kriková

„V skutočnostiach súvisiacich so spoločnosťou Regionpress sme narazili aj na dámu, ktorá bola blízkou spolupracovníčkou pána Matoviča, ako aj jednou z manažérok spoločnosti Regionpress, ktorá prostredníctvom spoločnosti optimalizovala daňové povinnosti týchto spoločností prostredníctvom rôznych fiktívnych reťazcov smerom na Cyprus a Rakúsko,“ citoval Gašpar.

Regionpress podľa neho pravdepodobne optimalizoval dane v rozsahu 11,3 milióna eur. Gašpar tvrdí, že konkrétnymi informáciami o podozreniach z daňovej trestnej činnosti disponoval aj ÚŠP. Fico s Gašparom skonštatovali, že ÚŠP mal k dispozícii informácie k podozreniam voči opozičnému poslancovi Matovičovi a jeho manželke a nekonal. Fico bol s Gašparom a Kaliňákom obvinený v kauze Súmrak z vyzradenia daňového tajomstva Matoviča a exprezidenta Andreja Kisku. Generálna prokuratúra potom stíhanie zrušila cez paragraf 363. Matovič sa má vyjadriť na tlačovke o 15:00.

Historická a nevídaná doba prerokovania

Skrátené legislatívne konanie nemá podľa neho žiadny dosah na to, ako dlho sa bude o návrhu zrušenia ÚŠP rokovať. Predseda vlády to uviedol s tým, že ide o najvýznamnejšiu pripomienku. „Tento argument úplne odpadá a my budeme veľmi slobodne komunikovať s predstaviteľmi Európskej komisie, že taká doba prerokovania je na Slovensku historická, nevídaná, a preto nie je žiadny dôvod brať na zreteľ tento argument, že sa o ňom rokuje krátko alebo v nejakom zrýchlenom konaní,“ skonštatoval Fico.

Dodal, že v parlamente budú svedkami stoviek vystúpení a tisícov faktických pripomienok. Predpokladá, že sa o návrhu bude rokovať do marca. Zákon o rušení ÚŠP je podľa Fica široko diskutovaný v médiách, odborne aj laicky. „Ukážte mi niekto nejaký zákon v histórii SR, ktorý by bol takto široko diskutovaný,“ povedal.

Fica prekvapuje, že sa Progresívne Slovensko a KDH pridali v boji za záchranu špeciálnej prokuratúry „na stranu Igora Matoviča“. Premiér tvrdí, že práve Matovičovo hnutie potrebuje mať špeciálnu prokuratúru a Lipšica na jej čele, aby pokračovali „v kriminalizácii vládnej koalície“.